Vụ mua bán hóa đơn tại doanh nghiệp Tuyết Liêm: Khởi tố thêm 2 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng và Trần Thị Hồng Tứ, Kế toán viên của doanh nghiệp này về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng, đóng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Nguyễn Công Dũng và bà Trần Thị Hồng Tứ vừa bị khởi tố.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế xác định, năm 2018, ông Nguyễn Công Dũng, Giám đốc cùng với Kế toán Trần Thị Hồng Tứ của doanh nghiệp tư nhân Công Dũng bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty Tuấn Phát và doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.



Trước đó, VOV đã thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công an TP Huế và Cục CSGT (Bộ Công an) phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát, sỏi do khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế