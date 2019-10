Vụ thảm án giết 4 người ở Đan Phượng: Công an tiết lộ chi tiết bất ngờ

VOV.VN - Theo Kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội, việc bị can Nguyễn Văn Đông chém chết 4 người xuất phát từ mâu thuẫn đất đai và do nói xấu lẫn nhau.