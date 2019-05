Vụ thi thể người trong bê tông: Nạn nhân đầu tiên bị bỏ mặc đến chết?

Liên quan vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông, sáng nay (22/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác minh thông tin tại một khách sạn ở Bình Châu, nơi được cho là nạn nhân Trần Đức Linh (50 tuổi, ngụ Nghệ An) bị ngã từ lầu 1 xuống đất.

Theo lời khai của nghi can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM, nghi can cầm đầu), nạn nhân Linh chết vì nhảy lầu. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y ghi nhận nạn nhân Linh bị các vết bầm ở cổ, nghi bị bóp cổ chết. Đến nay, các nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà, Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM, người mà trước đó công an xác định và phát văn bản truy tìm với tên là Lê Phú Hạnh, ngụ Bình Dương) đều đã khai nhận hành vi giết người.

Ngôi nhà nơi phát hiện 2 thi thể người trong bê tông.

Công an đang tạm giữ hình sự 4 nghi can nói trên và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi, mức độ liên quan của từng cá nhân.

Như VOV đưa tin, Phạm Thị Thiên Hà sau thời gian bị chính quyền địa phương ở tỉnh Nghệ An và Khánh Hoà không chấp thuận cho việc tu luyện giáo phái lạ, đã cùng với 2 nạn nhân là Trần Đức Linh và Trần Trí Thành (27 tuổi, quê Nam Định) di chuyển vào Bình Dương, thuê nhà khu vực Khu công nghiệp Bàu Bàng (Bình Dương) để tu luyện. Các nghi can khai nhận, theo phương pháp tu luyện của Hà, phải trải qua 3 giai đoạn “tẩy tịnh, tịnh cốc và chánh quả”. Trong đó, giai đoạn “tịnh cốc” là khắc nghiệt nhất, nạn nhân theo phương pháp tu luyện của Hà phải nhịn ăn, mặc bỉm tiểu tiện tại chỗ để tu luyện.

Trong thời gian ở căn nhà thuê ở khu vực Khu công nghiệp Bàu Bàng, có 2 người đã tham gia tu luyện nhưng không chịu được sự khắc nghiệt nên đã bỏ trốn. Sau đó, nhóm của Hà chuyển xuống thuê phòng khách sạn ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) để tiếp tục tu luyện “tịnh cốc”. Khi nạn nhân Linh tu luyện được 10 ngày thì không chịu được nên tìm cách bỏ trốn và bị té ngã, nhưng không được các nghi can đưa đến bệnh viện cấp cứu mà giữ nạn nhân ở lại trong phòng và sau đó tử vong.

Sau khi nạn nhân Linh tử vong, Hà tìm thuê căn nhà ở xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, đưa thi thể về đây để tiếp tục cùng với những người trong nhóm tu luyện giai đoạn “tịnh cốc”. Trong thời gian này, nạn nhân Trần Trí Thành cũng không chịu được sự khắc nghiệt của việc tu luyện nên Hà lên kế hoạch giết anh Thành. Để thực hiện, Hà mua kích điện về kích cho nạn nhân bất tỉnh sau đó dùng dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết. Thi thể nạn nhân Thành được để nhiều ngày trong phòng, bốc mùi khiến cả nhóm không tu luyện được nên Hà đi mua bồn nhựa, xi măng, cát…về để cho Thảo và Huyên trộn rồi đưa thi thể anh Thành vào bồn đổ bê tông.

Trước đó, chiều 21/5, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể ông Trần Đức Linh cho gia đình đưa về quê Nghệ An mai táng. Trong khi đó, nạn nhân Trần Trí Thành cũng đã xác định được thân nhân và gia đình đang tiến hành làm các thủ tục để nhận thi thể đưa về lo hậu sự./.

