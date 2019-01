Vụ thi thể phụ nữ nhiều vết bầm ở vườn hoa:Gia cảnh éo le của nạn nhân

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người phụ nữ tại vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông), ngày 9/1, lãnh đạo UBND xã Sơn Công (Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, nạn nhân là chị Trần Thị L., (SN 1987, trú thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công). (ảnh: Tiền Phong) Hiện, gia đình nạn nhân đã lo xong hậu sự. Được biết, Chị L. chưa lập gia đình, cha mẹ đều đã mất, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn và người này sống với một người em trai. (ảnh: Người đưa tin) Công an quận Hà Đông hiện đã cử những lực lượng tinh nhuệ nhất, tích cực tham gia phá án, truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ án. Các đơn vị đang khẩn trương điều tra, khoanh vùng nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ việc. (ảnh: VNmedia) Như tin đã đưa, sáng 8/1, một số người dân đi tập thể dục tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã phát hiện thi thể người phụ nữ mặc áo gió mỏng, không có quần, tử vong trong tư thế nằm sấp. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể nạn nhân được phong tỏa. (ảnh: Người đưa tin) Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (ảnh: Anninhthudo) Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím. Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường và thi thể nạn nhân được mang đi. (ảnh: VNmedia) Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, cơ quan chức năng chưa tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể nạn nhân được phong tỏa. (ảnh: zing.vn) HCơ quan CSĐT Công an quận đang tiến hành điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Vườn hoa Nguyễn Trãi (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), nơi phát hiện thi thể. (Ảnh: Google Maps).

