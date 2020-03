Xử phạt hàng trăm đối tượng tung tin thất thiệt về dịch Covid-19

Tại cơ quan Công an, 2 phụ nữ này đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết. Trong ảnh: Một trong 2 phụ nữ ở Hoài Đức làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)