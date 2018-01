10 lý do nên yêu một người đàn ông trưởng thành

Nhiều kinh nghiệm. Yêu một người trưởng thành, bạn sẽ luôn có cảm giác an toàn và được che chở trong vòng tay của anh ấy. Những lúc khó khăn, hay có những trăn trở, anh ấy sẽ là hậu phương vững chắc cho bạn những lời khuyên đắt giá để vượt qua tất cả. Người đàn ông trưởng thành không khiến cho bạn cảm thấy tự ti vì bản thân. Ngược lại, họ còn khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ và may mắn vì là "chủ sở hữu" của anh ta. Mục tiêu rõ ràng. Không còn ở tuổi 18, đôi mươi, những người đàn ông lớn tuổi hơn thường có suy nghĩ chững chạc, đặt mục tiêu rõ ràng trong cả công việc, tình yêu, cuộc sống. Khi tạo dựng được một sự nghiệp vững vàng, họ mới chú tâm đến việc tìm cho mình một nửa còn lại. Dễ dàng hiểu được tâm lý bạn gái. Những người đàn ông trưởng thành thường bước qua những mối quan hệ khác nhau, nên sẽ dễ dàng nắm bắt được tâm lý con gái. Vì vậy, họ có vô vàn kinh nghiệm trong việc xử lý những rắc rối không đáng có, giúp bạn có nhiều thời gian tập trung vào những chuyện khác hơn là suy nghĩ về chuyện cãi nhau vụn vặt của cả hai. Quan tâm, chiều chuộng hết lòng. Yêu một người lớn tuổi hơn, bạn sẽ được yêu thương, chiều chuộng hơn là những chàng ít tuổi hoặc bằng tuổi. Những biểu hiện của họ sẽ cho bạn thấy bạn là cả thế giới của họ. Trong những cuộc vui đông người, những người đàn ông lớn tuổi thường thể hiện sự quan tâm đến bạn gái một cách rất tình tứ, tự nhiên, không chút ngại ngùng. Đàn ông "lớn tuổi" thường quyến rũ hơn những anh chàng trẻ con. Có thể không quá đẹp trai, nhưng với cách ăn mặc lịch lãm, chuẩn "men" luôn khiến các chàng "lớn tuổi" trở thành quý ông lịch lãm trong mắt người đối diện. Hơn nữa, cách cư xử, nói chuyện của họ cũng rất lịch thiệp, tinh tế, do được rèn giũa qua thời gian. Chàng "lớn tuổi" có thể khiến bạn phát mê, mà không hiểu rõ lý do là gì, đó chính là sự quyến rũ khó tả của những người đàn ông này. Tiềm lực tài chính. Những anh chàng đã trưởng thành, họ đã có trong tay một công việc ổn định, hoặc chí ít cũng có một kế hoạch nhất định, chi tiết cho cuộc sống của mình để có thể lo cho bản thân và gia đình. Hơn hết, với những người "đã biết nghĩ", họ không muốn người phụ nữ của mình phải chịu khổ. Vậy nên họ sẽ cố gắng hết sức để có thể chăm lo cho người mình yêu. Cách cư xử khiến bạn gái hài lòng. Sự chín chắn, dứt khoát, tinh tế trong lời ăn tiếng nói sẽ giúp các chàng "lớn tuổi" ghi điểm trong mắt các bậc phụ huynh. Bố mẹ bao giờ cũng muốn trao gửi cho gái cho những chàng trai mà họ có ấn tượng tốt và cảm thấy an tâm ngay từ những lần gặp đầu tiên. Không có chuyện nay yêu, mai bỏ. Nếu yêu những anh chàng bằng tuổi, hoặc ít tuổi hơn, bạn có thể sẽ cảm thấy "cả thèm, chóng chán", chia tay trong phút chốc chỉ vì lý do tự nhiên thấy chán. Nhưng với những người đàn ông trưởng thành, họ sẽ biết cách cùng bạn vượt qua những rắc rối, trục trặc thường tình trong chuyện tình cảm để đi đến một cái kết có hậu. Đàn ông trưởng thành không có nghĩa là con trai nhiều tuổi, có những người trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Thực tế, trước khi trưởng thành, mỗi người đều phải trải qua quãng thời gian "trẻ trâu trước đó". Vì vậy, duyên đến hãy cứ yêu, giống như khi cơ hội đến hãy biết nắm bắt để không phải hối tiếc.

