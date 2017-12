Bộ tranh: Tình yêu đến từ những điều nhỏ nhặt nhất

Nhiều người có xu hướng nghĩ rằng tình yêu chỉ có thể được thể hiện bằng những hành động to tát như thể để cả thế giới nhìn thấy. Tuy nhiên, điều đáng nói là, tình yêu chân chính tồn tại trong cả những khoảnh khắc nhỏ bé, trần tục, thân mật giữa hai trái tim. Một bữa sáng tự nấu bên nhau vào ngày nghỉ còn thú vị và ý nghĩa hơn nhiều so với một bữa ăn ngoài nhà hàng. Đem đến cho cô ấy cảm giác an toàn và ấm áp, ngay cả khi gặp những cơn ác mộng. Vui đùa bên nhau chiều thứ bảy. Chia sẻ và giải trí những khi rảnh rỗi. Hoạt động nào cũng tràn đầy năng lượng và yêu thương. Ấm áp tình cảm ngay cả khi đợi xe buýt.

