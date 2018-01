15 lý do mẹ luôn là người tuyệt vời nhất trong trái tim bạn

Mẹ cho bạn cuộc sống: Mẹ là người đã sinh bạn ra, luôn chăm sóc và yêu thương bạn dù chuyện gì xảy ra. Mẹ sẽ nắm tay bạn bất cứ khi nào bạn cần mẹ ở bên: Khi bạn sợ hãi hay bị tổn thương, sự chăm sóc và chở che của mẹ sẽ luôn khiến bạn thấy an tâm. Khi bạn là một đứa trẻ, mẹ sẽ luôn là người bảo vệ bạn: Mẹ dành thời gian và sự quan tâm để đảm bảo rằng bạn luôn được bình an. Mẹ là người luôn hy sinh vì bạn: Mẹ sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho bạn và yêu thương bạn ngay cả khi bạn không biết yêu thương chính bản thân mình. Khi chúng ta trưởng thành đều sẽ trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhưng mẹ luôn ở bên để bạn không còn thấy cô đơn. Mẹ luôn là người lắng nghe khi bạn muốn chia sẻ: Chúng ta sẽ luôn cảm thấy tốt hơn khi có người lắng nghe chân thành và có một bờ vai để dựa vào khi yếu đuối. Dĩ nhiên, không ai làm điều ấy tuyệt vời hơn mẹ. Sự nghiêm khắc của mẹ khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn: Bất cứ khi nào bạn thấy mẹ thật khó khăn hay quá nghiêm khắc với mình, hãy nhìn lại mọi chuyện để hiểu rằng mẹ làm mọi điều đều vì bạn. Mẹ dạy bạn về cuộc sống: Những điều bạn học được từ mẹ là những trải nghiệm quý giá mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Mẹ luôn nhắc nhở bạn nhớ mang ô hay mặc áo ấm: Dù đôi khi bạn thấy phiền phức bởi những lời nhắc nhở của mẹ nhưng sau đó, bạn sẽ thấy rằng mình thật may mắn vì đã nghe lời mẹ. Mẹ luôn bên bạn khi bạn mắc sai lầm: Khi bạn thất bại hay phạm phải lỗi lầm, mẹ sẽ cùng bạn đứng dậy và vượt qua thời điểm khó khăn này. Mẹ ủng hộ các quyết định của bạn: Mẹ rất hạnh phúc khi bạn có niềm đam mê để theo đuổi và mẹ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Mẹ yêu thương bạn ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất: Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường thẳng mà luôn có những thăng trầm, thử thách. Khi bạn thấy tuyệt vọng và thậm chí nghi ngờ chính mình, mẹ sẽ ở bên để tiếp thêm sức mạnh cho bạn bằng tình yêu thương và sự quan tâm. Mẹ chấp nhận vất vả để mang lại một cuộc sống tốt cho bạn: Dù làm việc thêm giờ thật mệt mỏi nhưng mẹ vẫn chấp nhận để đảm bảo bạn có một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ. Mẹ luôn dõi theo và cổ vũ bạn trong các cuộc thi: Điều ấy tức là mẹ sẽ cùng bạn thức dậy khi trời chưa sáng để ôn bài hay cùng bạn đứng trong mưa để hoàn thành cuộc đua. Với mẹ, bạn luôn là niềm tự hào và là người tuyệt vời nhất. Mẹ là người bạn tốt của bạn: Mẹ là người bạn tốt nhất của bạn không chỉ vì mẹ luôn chăm sóc và yêu thương bạn mà còn bởi mẹ luôn lắng nghe và chia sẻ cùng bạn. Mẹ sẽ mãi mãi yêu thương bạn: Tình yêu thương của người mẹ là điều thiêng liêng, sâu sắc và tồn tại bền lâu nhất. Mẹ luôn là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.

