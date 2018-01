Những dấu hiệu chứng tỏ chàng không yêu bạn thật lòng

Anh ấy bỏ đi hàng tháng trời rồi quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra và cũng không có một lời giải thích nào. Bạn nghĩ rằng có thể anh ấy quá bận rộn nên không có thời gian liên lạc với bạn nhưng thực tế là anh ta không hề coi trọng bạn cũng như chỉ liên lạc với bạn khi chợt nhớ bạn là ai và liệu có yêu anh ta hay không. Anh ấy bắt đầu cuộc trò chuyện nhưng sau đó thì đột nhiên biến mất. Trong khi bạn cho rằng có thể anh ấy phải giải quyết một công việc đột xuất hoặc điện thoại hết pin thì có lẽ sự thật chỉ đơn giản là anh ta muốn nhắc bạn nhớ về anh ta mà thôi. Hai người đã trò chuyện trên mạng với nhau một thời gian dài nhưng anh ấy vẫn không có ý định gặp bạn ngoài đời. Khi bạn nghĩ lý do có thể do anh ấy nhút nhát hoặc chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ thì thực tế là anh ta chỉ muốn trò chuyện cho vui chứ không có ý định nghiêm túc với bạn. Hai người có một thời gian tuyệt vời bên nhau nhưng đột nhiên anh ta không còn liên lạc với bạn nữa. Bạn sẽ lý giải điều này là do anh ta cần thời gian để nhận ra tình cảm của mình, thử thách sự kiên nhẫn của bạn, có vấn đề về công việc hay không có thời gian cho yêu đương. Tuy nhiên, lý do đơn giản ở đây chỉ là anh ta không còn hứng thú với bạn và chỉ muốn lợi dụng tình cảm của bạn. Anh ấy chỉ xuất hiện khi các chàng trai khác tán tỉnh bạn. Khi ấy, bạn cho là anh ấy đang ghen và sợ mất bạn. Nhưng sự thực là anh ta chỉ là một người thích ganh đua. Với anh ta, một mối quan hệ sẽ chẳng còn gì là thú vị nếu thiếu sự cạnh tranh. Anh ấy muốn có một mối quan hệ “đặc biệt” với bạn nhưng không phải là tình yêu. Chẳng hạn như, anh ta nói hai người nên là bạn tốt nhưng lại liên tục tán tỉnh bạn. Vấn đề ở đây không phải là anh ta sợ bạn từ chối hay không thể cưỡng lại sự thu hút của bạn mà thực chất anh ta chỉ muốn đùa cợt với tình cảm của bạn. Anh ấy không dành thời gian cho bạn mà chỉ đến với bạn khi anh ta cần. Dù anh ấy với bạn là một cặp nhưng bạn hầu như rất ít hoặc không bao giờ gặp bạn bè hay gia đình anh ta. Hai người cũng không dành những kỳ nghỉ quan trọng bên nhau. Bạn có thể giải thích điều này là do anh ấy không muốn bạn thấy khó xử hoặc sợ rằng bạn sẽ không thích gia đình anh ta. Tuy nhiên, lý do thực sự là bạn không hề quan trọng với anh ta cũng như đối phương không muốn người khác nghĩ rằng bạn là bạn gái của anh ta. Hai người vẫn trò chuyện thường xuyên với nhau nhưng mối quan hệ ấy không giống như tình yêu. Bạn có lẽ sẽ nghĩ anh ấy còn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới hoặc cần thêm thời gian. Nhưng sự thật là dù anh ấy đối xử rất tốt với bạn nhưng bạn chỉ là người bạn tốt chứ không thể trở thành bạn gái của anh ta. Anh ấy không quan tâm tới tương lai của hai người và không muốn bất kỳ sự thay đổi nào. Trong khi bạn cho rằng điều đó là do anh ấy đang gặp rắc rối và không muốn trở thành gánh nặng của bạn thì lý do đơn giản chỉ là anh ta không nghiêm túc với mối quan hệ của hai người.

