Chồng hay so bì với họ hàng bên ngoại

Vợ chồng tôi làm Nhà nước, tiền hàng tháng cũng chỉ đủ cho các con ăn học và trang trải cuộc sống. Đó là nhiều khoản tôi phải tiết kiệm, tính toán kỹ trước khi quyết định. Nhưng khi thấy đồng nghiệp của anh mua nhà hay ô tô, thì anh lại về so bì rằng, cùng làm Nhà nước họ lại mua được những thứ đó. Rồi anh có ý muốn mua ô tô cho bằng bạn bằng bè. Tôi đã phải giải thích rất nhiều, thậm chí hạch toán chi tiêu để chồng biết, nhưng anh vẫn có ý so bì, cho rằng tôi chi tiêu hoang phí.



Tôi không biết phải làm thế nào khi vừa thương yêu nhưng lại vừa thất vọng về chồng (ảnh minh hoạ- PhunuNew)

Các anh chị em tôi cũng tương đối khá giả, họ hay giúp đỡ chúng tôi. Tôi tưởng chồng tôi phải biết ơn không hết, nhưng anh ấy lại so bì là do họ lấy được chồng hay vợ giàu, hoặc là số họ may mắn, còn anh lấy vợ nghèo nên mới ra nông nỗi này. Không những thế anh ấy còn tỏ ra coi thường họ hàng bên ngoại, khiến nhiều lúc tôi khá thất vọng.

Chính mẹ chồng tôi nhiều khi cũng thấy khó chịu, bà nói con trai sống phải có trước có sau, nhưng chồng tôi khá bảo thủ. Anh luôn cho rằng suy nghĩ, ý kiến của mình là đúng.

Tôi không biết phải làm thế nào khi vừa thương yêu nhưng lại vừa thất vọng về chồng. Nghe mâu thuẫn quá, nhưng đúng là tôi đang trong tình cảnh như vậy./.