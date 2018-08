Chuyện tình 25 năm đẹp như mơ của điệp viên 007 và vợ

Trên màn ảnh, James Bond hút hồn và là người yêu lý tưởng của các cô gái nhưng sự lãng mạn ngoài màn ảnh của Pierce Brosnan dành cho vợ còn hơn bất kỳ bộ phim nào. Ngôi sao của We Go Again gặp phóng viên truyền hình Keely Shaye Smith ở Cabo San Lucas vào năm 1994. 7 năm sau, vào năm 2001, hai người kết hôn tại tu viện Ballintubber, quận Mayo, Ireland. Trong suốt nhiều năm, cặp đôi luôn giữ gìn sự lãng mạn trong tình yêu. Nam diễn viên Pierce Brosnan chưa bao giờ ngại ngần thể hiện tình yêu dành cho vợ. "Vợ tôi và tôi đã có một chuyến đi ngắn đến Santa Barbara. Chúng tôi dành ngày cuối tuần lãng mạn bên nhau và uống rượu vang", Brosnan nói với tạp chí People, "Chúng tôi không nghe nhạc, chỉ lắng nghe những âm thanh từ giọng nói của nhau.” Nam diễn viên người Ireland cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng điều anh yêu thích ở Smith là sự đam mê của cô. "Khi Keely nhìn tôi, tôi như yếu đi.” Kỷ niệm 25 năm bên nhau, Pierce Brosnan đã đăng trên Instagram: "Cảm ơn tình yêu của tôi, suốt 25 năm qua và mãi mãi..." Cặp đôi có hai con trai, Dylan, 21 tuổi và Paris, 17 tuổi. Họ thực sự là một gia đình tuyệt vời. Bây giờ, thậm chí sau 25 năm, cặp đôi vẫn như mới yêu lần đầu.

