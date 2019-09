Nghẹn đắng vì bố chồng suốt ngày “săm soi” con dâu

Tôi hay nghe mọi người nói "mẹ chồng nàng dâu" mới hay xảy ra nhiều chuyện, nhưng trong gia đình tôi thì khác hẳn. Mẹ chồng tôi tính thoải mái, bà ít khi để ý việc con dâu làm, thỉnh thoảng tôi làm gì sai hỏng bà còn động viên khiến tôi cảm thấy mẹ chồng khá gần gũi.



Mẹ chồng tôi dễ tính bao nhiêu, bố chồng lại khó tính bấy nhiêu. Nhiều khi ông làm tôi cảm thấy cuộc sống khá ngột ngạt. Mỗi lần tôi quét nhà, nếu không cẩn thận để vương một vài sợi tóc trong nhà, ngay lập tức ông cầm chổi quét lại, làm tôi ngượng chín mặt.

Mẹ chồng tôi dễ tính bao nhiêu, bố chồng lại khó tính bấy nhiêu. (ảnh minh họa- vietgiaitri)

Có lần bố mẹ tôi đến chơi chúc Tết, khi họ vừa bước ra đến cửa, ông sai em chồng rửa luôn cốc chén vừa mời khách. Không những thế, ông còn dặn phải rửa bằng nước rửa bát không sợ vi khuẩn. Nghe thấy vậy, tôi rất buồn, nhưng biết tính bố chồng cẩn thận nên tôi cũng mặc kệ.

Hay có lần trong bữa ăn, không may đĩa rau luộc có con sâu rau be bé, ông cằn nhằn hết cả bữa, rằng làm ăn thế này thì ai dám ăn, nếu ai không làm được thì để người khác hoặc báo trước để ông ra ngoài ăn… Nuốt miếng cơm mà cổ họng tôi nghẹn đắng vì bữa cơm hôm đó là tôi sửa soạn, chỉ do sơ suất mà tôi chưa nhặt kỹ nên xảy ra như vậy.

Quần áo của cả nhà cũng vậy, nếu tôi gấp mà chỉ cần không vuốt phẳng nếp là ông giũ tung ra gấp lại. Vừa gấp ông vừa cằn nhằn, nhiều khi đến mẹ chồng tôi cũng thấy khó chịu.

Bà thường động viên tôi chịu khó nhẫn nhịn vì tính bố chồng tôi từ trẻ đã như vậy, nhưng bụng dạ ông ấy không ác ý gì. Tôi nghe mẹ chồng nói thì cũng chỉ biết vâng dạ để bà yên lòng chứ thực sự tôi thấy bức xúc, mệt mỏi lắm mỗi khi ở nhà.

Chúng tôi mới lập gia đình, không có điều kiện thuê nhà, mà có điều kiện thì chắc chắn bố chồng tôi cũng không cho thuê vì ông đã từng nói, gia đình phải có trên có dưới, phải sum họp đông đủ thì mới thành gia đình.

Chả nhẽ tôi cứ phải sống như thế này mãi, không còn cách nào khác?./.