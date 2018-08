Người chồng nào cũng muốn được nghe từ vợ những điều này

“Anh nói đúng, việc đó em đã sai”. Chỉ thừa nhận bạn sai thôi chưa đủ, bạn cần phải nói ra rằng anh ấy đã đúng nếu thực tế xảy ra như vậy. Rất nhiều bà vợ sai lầm trong việc cho rằng nhận sai về mình là một cách bị xem như mình đã thua. “Em tin anh”. Đây thực sự là một liều thuốc tinh thần vô giá đối với đàn ông. Khi người phụ nữ mà họ yêu thương bày tỏ sự tin tưởng này với chồng mình, người đàn ông sẽ cảm thấy không phải mình thất bại mà chỉ là “thành công bị trì hoãn” mà thôi. “Em cảm thấy an toàn khi được ở bên anh”. Chồng là người ở bên cạnh bạn, là hiện thân của sự che chở và bao bọc. Đàn ông thực sự là chỗ dựa cho người vợ của mình dù đôi khi việc mà anh ấy làm chỉ đơn giản là nhẹ nhàng bước đến, vỗ về bạn và nói: “Em yêu, có anh ở đây rồi”. “Anh là một người đàn ông tuyệt vời”. Với tất cả đàn ông, việc là một người chồng, một người cha tốt thôi chưa đủ, sau tất cả, họ còn muốn mình là một người đàn ông tốt nữa. Vì vậy, lời khen này tác động mạnh vào xúc cảm của chồng và khiến anh ấy tự hào hơn về bản thân mình. “Em rất trân trọng vai trò của anh trong gia đình”. Đàn ông luôn cần được khuyến khích và động viên. Anh ấy sẽ cảm thấy xúc động và muốn nỗ lực nhiều hơn nữa khi nhận được sự khen ngợi và ghi nhận của vợ. Một trong những lời than phiền nhiều nhất của đàn ông về vợ là khi họ cảm thấy bao nhiêu cố gắng của họ đều không được vợ xem trọng. “Em cảm thấy mình may mắn khi có anh”. Hãy chắc chắn rằng anh ấy cần phải được biết niềm hạnh phúc và vui mừng của bạn khi được làm vợ anh ấy. Đừng ngần ngại mà giữ nó trong lòng. Hãy chia sẻ điều này với chồng để anh ấy hiểu rằng bạn hoàn toàn không có chút hối hận nào, bạn hài lòng với hôn nhân và với người chồng như anh ấy. "Gia đình mình luôn cần có anh". Dù cho chồng bạn không phải là một người quá tài giỏi, cũng không phải người quá nhiều tiền thì vai trò của anh ấy trong gia đình cũng là điều không thể thay thế. Chỉ cần anh ấy đang nỗ lực từng ngày vì tổ ấm của hai bạn, hãy ghi nhận điều đó. “Em nhớ anh”. Đừng bao giờ để chồng bạn không cảm nhận được tình yêu giữa hai người. Cuộc sống dù bận rộn, nhiều áp lực, dù cho hai bạn đã cưới nhau bao lâu đi chăng nữa thì một điều tiên quyết phải nhớ chính là việc tạo cho đối phương hiểu được tình yêu luôn tồn tại trong mình.

