Vợ ghen “bệnh hoạn”, "soi" cả việc tôi đang xem gì trên điện thoại

Cô ấy là vợ thứ hai của tôi, sau khi người vợ đầu của tôi mất được 3 năm. Tôi lấy vợ mới vì cô ấy vừa làm bạn học cũ, vừa là người gần gũi, an ủi lúc tôi đang đau khổ vì sự ra đi đột ngột của vợ.



Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng đã nhận thấy cô ấy có tính ghen hơi quá đà, nhưng tôi lại tự trấn an rằng là do cô ấy quá yêu mình. Có lần tôi ngồi với đám bạn học cùng Đại học đến 10h đêm thì cô ấy gọi điện. Tôi nghe điện và nói rõ đang ngồi với ai, nhưng cô ấy chất vấn rất nhiều, nào là ngồi với bạn Đại học sao có tiếng nhạc, sao tôi lại không dám nói to, địa chỉ là ở đâu…

Tôi nhiều lúc tự hỏi, không biết mình lấy vợ hay đi tù mà bị quản thúc như một tù nhân. (ảnh minh họa- nguồn: báo Đất Việt)

Tôi giải thích thế nào cô ấy cũng không nghe. Khoảng nửa tiếng sau đã thấy cô ấy bắt xe ôm ra chỗ tôi. Lúc đó tôi cũng hơi xấu hổ với đám bạn nhưng rồi tự an ủi vì cô ấy quá yêu mình nên mới thế.

Khi con trai chúng tôi được 1 tháng, cô ấy lại làm tôi một phen xấu mặt với thằng bạn thân. Hai chúng tôi lâu lâu mới gặp, rủ nhau khề khà sau giờ làm. Cô ấy gọi điện giục tôi vì hết giờ làm đã lâu nhưng vẫn chưa thấy tôi về. Tôi đã nói rõ là ngồi với bạn thân và đưa cả máy cho bạn tôi “xin phép”, nhưng cứ được một lúc lại thấy cô ấy gọi.

Tôi đang rất ngại với thằng bạn vì cách hành xử của vợ thì đã thấy cô ấy xuất hiện trước mặt tôi cùng với con trai của tôi mới 1 tháng tuổi. Thực sự tôi lúc ấy chỉ muốn độn thổ.

Ở nhà, khi thấy điện thoại của tôi có thông báo tin nhắn là cô ấy giật bắn người rồi tra hỏi xem ai nhắn, nhắn gì. Tôi xem điện thoại, cô ấy cũng lấy cớ lượn đi lượn lại phía sau xem tôi xem gì, nhắn tin cho ai. Chẳng hạn công ty có việc đột xuất mà nhắn tin muộn sau 10h đêm, tôi không giải trình cái tin nhắn đó thì cả đêm sẽ không được yên với cô ấy…

Tôi nhiều lúc tự hỏi, không biết mình lấy vợ hay đi tù mà bị quản thúc như một tù nhân. Tôi mệt mỏi, chán nản và nhiều khi muốn phá tung mọi thứ vì sự kiểm soát quá bệnh hoạn của vợ, nhưng lại thương con còn bé quá.

Còn nếu cứ sống cùng một người ghen tuông bệnh hoạn thế này, chắc đầu tôi sớm muộn gì cũng nổ tung lên mất./.