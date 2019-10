Choáng ngợp xem show diễn thực cảnh độc đáo bên Thác Bản Giốc

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng, Lễ hội ánh sáng Bản Giốc 2019 với chủ đề “Chuyện tình Bản Giốc” được coi như show diễn thực cảnh độc nhất vô nhị ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, bởi toàn bộ “sân khấu” chính là không gian cảnh quan thiên nhiên của khu danh thắng Thác Bản Giốc nổi tiếng của Cao Bằng – Việt Nam.

Show diễn thực cảnh hoành tráng, lộng lẫy và độc đáo.



Giữa một vùng núi non hùng vỹ ở dải biên cương phía Bắc của Tổ quốc, một show diễn thực cảnh được diễn ra hoành tráng, lộng lẫy và độc đáo. Sự độc đáo nhất có lẽ đây là show diễn thực cảnh lấy bối cảnh hoàn toàn là không gian tự nhiên với Thác Bản Giốc, rừng cây, núi non, suối nước, bãi đá,...đạo diễn chỉ việc thiết kế các dàn đèn để tạo hiệu ứng ánh sáng, sử dụng chiếc cầu nhỏ nằm trong khu du lịch, đắp thêm vài ụ đất để làm nền cho diễn viên biểu diễn,…vì thế, Lễ hội đã giữ nguyên được khung cảnh hùng vỹ của núi rừng, suối nguồn,…trên nền “đại sân khấu” ấy, câu chuyện về sự ra đời của Bản Giốc, suối Then, sắc Chàm và đời sống của người dân vùng biên cương được tái hiện bằng ngôn ngữ múa kết hợp âm nhạc, ánh sáng, trình diễn trang phục,…tạo nên một show diễn như thực như mơ – dưới bàn tay của đạo diễn Hoàng Công Cường.

Show diễn mang tới những câu chuyện huyền thoại về Cao Bằng nói chung và Bản Giốc nói riêng.

Show diễn thực cảnh Chuyện tình Bản Giốc được xây dựng phong phú, đa dạng với 3 chương lớn: Chương 1 với chủ đề “Thần thoại Bản Giốc” là tổ hợp những truyền thuyết, sự tích dân gian truyền miệng của người Cao Bằng để tạo nên một câu chuyện tình thần thoại nơi thác Bản Giốc, được phóng tác và sân khấu hóa qua ngôn ngữ ánh sáng đỉnh cao.

Chương 2 với tên gọi “Trên dòng suối Then” – mang theo tên gọi của làn điệu âm nhạc tín ngưỡng truyền thống người Tày, Nùng tại Cao Bằng, dấu ấn văn hóa, đời sống, con người được gói gọn trong những màn trình diễn đại cảnh lễ hội.

Chương 3 “Sắc chàm miền non nước” – ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của những con người vùng cao qua huyền thoại về các vị thần và những nhân vật lịch sử có thật, để tôn lên sự cao quý của phẩm chất con người Cao Bằng.

Góp phần vào thành công của show diễn thực cảnh Chuyện tình Bản Giốc, ngoài tổng đạo diễn Hoàng Công Cường còn có sự tham gia của nhạc sĩ Huy Tuấn, NSƯT Đạt Tăng, Biên đạo múa Cao Tùng, Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng…cùng nhiều nghệ sỹ múa, nhạc công đến từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, đặc biệt là sự góp mặt của Top 10 thí sinh cuộc thi Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng 2019 trong trang phục truyền thống của người Tày, Nùng, Dao, Lô Lô… như những đoá hoa rừng rực rỡ điểm xuyết trên nền núi non hùng vỹ của vùng đất Cao Bằng.

Các thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng trình diễn trong show diễn thực cảnh “Chuyện tình Bản Giốc”.

Mang tới những câu chuyện huyền thoại về Cao Bằng nói chung và Bản Giốc nói riêng, kết hợp với thủ pháp kể chuyện bằng công nghệ âm thanh, ánh sáng, laser hiện đại nhất hiện nay, show diễn thực cảnh Chuyện tình Bản Giốc đã tạo nên một không gian nghệ thuật nhiều màu sắc, giới thiệu bản sắc và chiều sâu giá trị văn hóa dân gian của con người Cao Bằng.

Thông qua Lễ hội, thêm một lần nữa tiềm năng du lịch của Cao Bằng được quảng bá rộng rãi đến du khách trong nước và quốc tế, bên cạnh đó giúp cho khách thập phương và chính người dân Cao Bằng có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử và sự ưu ái trời ban cho thác Bản Giốc, vun đắp thêm cho tình yêu với vẻ đẹp tuyệt mỹ của một thắng cảnh hiếm có của miền biên giới.

Nếu ví “tiềm năng du lịch” của Cao Bằng nói chung và vùng Bản Giốc nói riêng giống như một “nàng công chúa ngủ trong rừng”, thì show diễn thực cảnh Chuyện tình Bản Giốc giống như “chàng hoàng tử” đến đánh thức “nàng công chúa”, mở ra nhiều cơ hội đầu tư phát triển du lịch văn hoá, lễ hội bên cạnh khai tháng vẻ đẹp danh thắng thiên nhiên sẵn có như trước nay Cao Bằng vẫn làm.

Show diễn thực cảnh mang tên “Chuyện tình Bản Giốc” hoàn toàn có thể trở thành “đặc sản” độc nhất vô nhị của Việt Nam và sẽ là niềm tự hào của du lịch Cao Bằng, nếu được diễn ra thường kỳ. Đây sẽ là một trong những show diễn tạo được sức hút lớn đối với du khách thập phương góp phần thúc đẩy ngành du lịch Cao Bằng ngày càng phát triển./.