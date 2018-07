Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam thành công trọn vẹn

Giữa chuỗi ngày mưa dầm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa bão liên tiếp, ngày diễn ra Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam trời nắng đẹp đến không ngờ.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Trước đó, những hình ảnh cập nhật sân khấu phải thi công trong mưa, BTC công bố phương án 2 có thể phải dời đêm thi vào trong hội trường với quy mô nhỏ gọn, gần nhất là hình ảnh thí sinh mặc áo mưa tổng duyệt đã khiến nhiều khán giả lo lắng. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam từng chia sẻ quyết định “đánh cược với thời tiết” bởi không muốn phụ lòng người dân xứ Nghệ và đất trời xứ Nghệ cũng đã không phụ lòng người.

Cận cảnh sân khấu ngoài trời hoành tráng nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam đặt tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Đêm chung khảo phía Bắc khép lại với sự thỏa lòng của khán giả, sự vui mừng của ekip vì thời tiết thuận hòa.

Ngay sau đêm chung khảo các thí sinh bắt tay vào dự án nhân ái. Trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà giao lưu văn nghệ giữa thí sinh với thương binh và người có công đang điều dưỡng tại 10 trung tâm điều dưỡng thương binh, chủ yếu tại khu vực phía Bắc, trong khuôn khổ dự án Người đẹp Nhân ái.

Đặc biệt, chiều và tối 23/7, một ngày sau đêm chung khảo khu vực phía Bắc, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân trên hơn 11.000 ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Việt Lào ở huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An với sự tham dự của đông đảo thí sinh, đoàn viên thanh niên, các thương binh của Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tỉnh Nghệ An và đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp./.

