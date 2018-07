Đạo diễn Hoa hậu Việt Nam sợ lỡ hẹn với khán giả Nghệ An vì mưa bão

Trước tình hình thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến tiến độ thi công sân khấu, Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2018 - Hoàng Nhật Nam đã tức tốc bay ra Cửa Lò, Nghệ An thị sát ngay trong đêm. Anh tự mình kiểm tra từng chi tiết, chia sẻ và động viên ekip thi công sân khấu.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam "đội mưa" giám sát thi công dựng sân khấu.

Cửa Lò, Nghệ An - địa điểm tổ chức đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 - đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến mưa to kéo dài ảnh hưởng đến các hoạt động của đêm thi. Đáng lo ngại nhất là sân khấu ngoài trời và kế hoạch tổ chức đêm Chung khảo phía Bắc hoành tráng lần đầu tiên tại Nghệ An có thể sẽ không thể thực hiện được.

“Trời thì mưa liên tục nên thời gian thi công không nhiều, chúng tôi phải tranh thủ lắp đặt mọi lúc ngay khi có dấu hiệu ngừng mưa kể cả ban đêm. Đêm Chung khảo phía Bắc không chỉ là một đêm thi của Hoa hậu Việt Nam mà đó còn là sự chờ đợi của người dân Cửa Lò về một đêm trình diễn nghệ thuật ngoài trời mãn nhãn tại xứ Nghệ. Do đó, BTC rất quyết tâm hoàn thành sân khấu bất kể sự khó khăn của thời tiết”, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Mọi hoạt động vẫn đang gấp rút thực hiện.

Không chỉ hoành tráng về kích thước, quy mô, sân khấu đêm thi còn được thiết kế với nhiều cảnh trí để chuyển tải chủ đề “Mộc” của đêm thi. Việc thi công đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ thuật. Trong điều kiện ảnh hưởng mưa bão thì đây là một thách thức lớn cho BTC. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Tổng đạo diễn, BTC Hoa hậu Việt Nam đã có phương án dự phòng trước khi bão đổ bộ.

“Trong trường hợp bất khả kháng, chúng tôi còn một phương án khác là di chuyển sân khấu vào Trung tâm Văn hóa Lao động của TP.Vinh để tổ chức đêm Chung khảo phía Bắc. Khi đó, đêm thi sẽ được tổ chức gọn gàng lại, bỏ bớt các yếu tố về mặt nghệ thuật, tập trung vào phần trình diễn của thí sinh. Trong điều kiện thời tiết không đồng lòng, chúng tôi sẵn sàng bỏ sân khấu hoàng tráng đã thi công, nhưng chỉ sợ sẽ phụ lòng khán giả Cửa Lò đã trông đợi”, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ thêm.

Như vậy, hai phương án cho đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 đã và đang được BTC chuẩn bị song song. Tuy nhiên, đến cuối ngày 20/7 thì BTC mới đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên kết quả dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương./.