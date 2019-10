Nghệ sĩ piano nổi tiếng Heejin An sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Với mong muốn là cầu nối đưa các nghệ sĩ quốc tế sang Việt Nam biểu diễn để thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia, nhiều năm qua Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đều đặn tổ chức các buổi hòa nhạc mời các nghệ sĩ từ nhiều đất nước khác nhau tham gia biểu diễn.

Nghệ sĩ Heejin An sẽ trình diễn cùng cùng với Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của NSƯT Trần Vương Thạch.

Năm nay, nghệ sĩ xinh đẹp và tài năng Heejin An của xứ sở Kim Chi là khách mời trong buổi hoà nhạc. Lần đầu tiên sang Việt Nam, nữ nghệ sĩ Heejin An bày tỏ sự hồi hộp và háo hức. Cô cho biết: "Đã có nhiều người bạn của tôi đã sang Việt Nam du lịch và biểu diễn và tất cả đều dành thiện cảm cho nơi đây. Tôi mới chỉ được nghe qua về Việt Nam mà chưa được tận mắt chứng kiến nhịp sống, con người và văn hóa nơi đây. Bởi vậy ngoài buổi biểu diễn lần này dành tặng khán giả thủ đô với những giai điệu tuyệt vời, tôi cũng mong là dịp để mình khám phá về một đất nước giàu truyền thống và hiếu khách''.



Nghệ sĩ piano 29 tuổi Heejin An là người đặc biệt khi luôn cố gắng hết mình tạo nên những âm thanh đẹp đẽ trong nghệ thuật. Sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Keumho dành cho tuổi trẻ tại Seoul, cô đã có buổi công diễn đầu tiên khi vừa tròn 10 tuổi. Cô từng vào vòng chung kết cuộc thi quốc tế New York và nhận được nhiều giải thưởng hàng đầu của các cuộc thi như: Korea Times, Eum-Yeon, Music Journal và cuộc thi Piano mang tên Chopin diễn ra tại Hàn Quốc.

Nghệ sĩ Heejin An độc tấu bản Sonata No.3 in F Minor, Op. 5 chương III mang tên Scherzo Allegro energico avec trio cho piano của nhà soạn nhạc Johannes Brahms.

Là một nghệ sĩ độc tấu và chơi nhạc thính phòng năng động nữ nghệ sĩ đã từng biểu diễn ở nhiều nơi như Phòng hòa nhạc Carnegie Weill Hall và trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lincoln tại New York. Năm 2017, cô được mời biểu diễn trong Liên hoan âm nhạc của Hiệp hội Liszt Mỹ tổ chức tại Phòng hòa nhạc Mary Galvin, thành phố Chicago. Yêu thích dịch chuyển, cô đã đi vòng quanh thế giới và tham gia và nhiều liên hoan âm nhạc quốc tế như Liên hoan âm nhạc Quốc tế Bowdoin (Mỹ), Liên hoan âm nhạc quốc tế Banff (Canada) và Liên hoan piano quốc tế Gijon (Tây Ban Nha). Ngoài các chương trình quốc tế cô cũng thường xuyên biểu diễn tại Hàn Quốc. Bắt đầu khám phá thế giới âm thanh từ các bản nhạc kinh điển viết cho piano nhưng cô thực sự thích thú khi tiếp cận các tác phẩm đương đại và đắm chìm mê say trong tính sáng tạo độc đáo của tác phẩm.

Việc tham gia nhóm hòa tấu New Julliard dưới sự dẫn dắt của Joel Sachs đã giúp cô có cơ hội được đóng góp về ý tưởng cũng như công diễn lần đầu“Three Preludes for Piano” của Tiến sĩ Sun-Young Park viết dành tặng riêng cho An. Năm 2017 cô tham gia nhóm hòa tấu mang tên “Ensemble Blank” và cùng với các đồng nghiệp công diễn lần đầu cũng như quảng bá âm nhạc đương đại tại các địa điểm ngoài nhà hát như bảo tàng và các khu triển lãm. Mới đây cô kết hợp với nhóm hòa tấu tại Boutique Monaco, Seoul biểu diễn rất thành công bản “Quartet for the end of time” của Mesiaen.

Bằng việc biểu diễn nhiều trước công chúng cô đã và đang phát triển bản thân trở thành một nghệ sĩ piano tinh tế với những cá tính âm nhạc mạnh. Nữ nghệ sĩ đã biểu diễn tại Seoul, Chicago, New York, Tây Ban Nha, Canada và đang cố gắng giới thiệu âm nhạc của mình tới nhiều khu vực trên thế giới hơn nữa. Cô luôn cố gắng lan tỏa âm nhạc tới mọi nơi bao gồm cả trên truyền hình. Bản Sonate số 3 của Schumann và Bản Sonate Dante của Liszt do chính cô thể hiện đã được đánh giá cao trên kênh ''Schumann và Liszt'' của Đài truyền hình Arirang. Năm 2006 Heejin An tới Mỹ theo học tại trường trung cấp âm nhạc Juilliard với Julian Martin. Cô đã tốt nghiệp đại học và thạc sĩ âm nhạc tại Trường nhạc Julliard dưới sự hướng dẫn của các thầy Julian Martin, Matti Raekallio và Hung-Kuan Chen. Hiện tại cô đang học tiến sĩ với thầy Jame Giles tại trường ĐH Northwestern.

Chỉ huy dàn nhạc trong "Hoà nhạc mùa thu" là NSƯT Trần Vương Thạch.

NSƯT Trần Vương Thạch sinh năm 1961 tại TP HCM. Ông bắt đầu học đàn violon từ năm 10 tuổi, ông đã tốt nghiệp violon bậc đại học tại Nhạc viện TP.HCM năm 1984 và được giữ lại làm giảng viên môn violon tại Khoa Giao hưởng Nhạc viện TP.HCM. Từ năm 1986 đến 1990 ông là thành viên Dàn nhạc Thính phòng Nhạc viện TP.HCM, tham gia phối khí và dàn dựng cho dàn nhạc này. Cũng thời gian này ông theo học bậc Đại học tại chức môn Chỉ huy dàn nhạc với GS Quang Hải. Từ năm 1990 đến 1996, ông du học tại Nhạc viện Hoàng Gia Thành phố Liège (Bỉ) và Nhạc viện Thành phố Maastricht (Hà Lan) dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư: D. Gazon, J. Stulen, G. List, H. Pousseur, F. Rzewski, J.P. Rieu, P. Eotvos…

Cùng thời gian này, là Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ “Jean-Noel Hamal” tại Thành phố Liège đã biểu diễn tại Bruxelles, Huy, Malmedy, Maastricht…và cùng với Dàn nhạc đi biểu diễn ở nhiều nước như Đức, Italia, Tây Ban Nha, Scotland, Hà Lan.

NSƯT Trần Vương Thạch hiện đang là giảng viên thỉnh giảng tại Nhạc viện TP.HCM.

Ông đã tham gia concours các chỉ huy trẻ tại TP.Besancon (Pháp). Từ 1996 đến nay, ông là chỉ huy Dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM đã biểu diễn nhiều chương trình giao hưởng tại Hà Nội, TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Nha Trang… Năm 2008, ông là nhạc trưởng khách mời của Dàn nhạc giao hưởng thành phố Nis – Serbia, Dàn nhạc New Prime của Pusan – Hàn Quốc và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Tháng 10/2008 và tháng 10/2014, ông chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng TP.HCM tham gia biểu diễn tại Liên hoan các Dàn nhạc Châu Á tại Tokyo – Nhật Bản. Hiện ông là giảng viên thỉnh giảng tại Nhạc viện TP.HCM môn hòa tấu dàn nhạc và môn tính năng nhạc cụ.

Không chỉ tham gia phối khí và dàn dựng cho nhiều chương trình của các Đài truyền hình, ông còn từng tham gia hòa âm phim "Đất phương Nam" (1997), sáng tác ca khúc "Lá bàng" âm nhạc cho phim truyền hình "Viên ngọc Côn Sơn" (1998), viết nhạc cho 2 vở cải lương quảng trường là "Kim Vân Kiều" (2006) và "Chiếc áo thiên nga" (2007).

Năm 2015, NSƯT Trần Vương Thạch được trao giải "Nhạc sĩ xuất sắc" tại Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại TP.Bà Rịa. Nhạc trưởng Trần Vương Thạch hiện là chỉ huy Dàn nhạc và là Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội được thành lập năm 1997, tiền thân là Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội.

Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.

Kể từ khi được mang tên Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, dàn nhạc đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc về quy mô và chất lượng nghệ thuật. Hiện nay, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội gồm các giáo sư, giảng viên, nghệ sĩ độc tấu có tên tuổi và một số sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Rất nhiều nghệ sĩ, nhạc công của Dàn nhạc đã tốt nghiệp tại các nhạc viện nổi tiếng ở nước ngoài như: Nhạc viện Tchaikovsky (CHLB Nga), Nhạc viện St. Petersburg (CHLB Nga), Học viện Âm nhạc F. Liszt (Hungary), Đại học tổng hợp Âm nhạc và Sân khấu Leipzig (Đức), Học viện Âm nhạc Hoàng gia London (Anh), Học viện Âm nhạc Malmo (Thụy Điển)…/.