Người phụ nữ giữ gìn văn hóa ẩm thực Hội An

Từ một em nhỏ chạy việc vặt cho quán cơm của gia đình trong chợ phố cổ Hội An, nay chị Trịnh Diễm Vy đã là một nữ đầu bếp nổi tiếng, được nhiều đầu bếp thế giới biết đến. Hội An sở hữu nhiều món ăn đa dạng, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, thành công có phần đóng góp không nhỏ của chị Trịnh Diễm Vy.

Hiện nay chị Trịnh Diễm Vy là thành viên Hiệp hội Đầu bếp Thế giới.

Chị Trịnh Diễm Vy, 49 tuổi, sinh ra trong gia đình buôn bán nhỏ ở phố cổ Hội An. Ngày trước, gia đình có một quán cơm rất đông khách nên khi còn bé chị Vy là người giúp việc chính cho mẹ. Sau khi đô thị cổ Hội An được Unesco công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, du khách đến tham quan, khám phá ẩm thực Hội An ngày càng đông, chị Trịnh Diễm Vy ra thuê nhà riêng để mở cơ sở kinh doanh Như Ý tại đầu đường Trần Phú. Đây là nhà hàng đầu tiên ở phố Hội phục vụ khách nước ngoài với đủ loại món ăn Âu - Á.

Chị Vy tâm sự: "Tôi không chọn nghề này, mà nghề này chọn tôi. Trong một gia đình 5 anh chị em, để nuôi được 5 đứa con thì bố mẹ tôi chọn nghề làm bếp. Bởi vì lúc đó bà ngoại tôi đã có một tiệm ăn nhỏ nhỏ ngoài chợ. Thứ hai nữa là cả hai bên bố mẹ đều là những người nấu ăn ngon. Đó là một quyết định sáng suốt của bố mẹ tôi, mình không có tiền, không có đầu tư lớn thì phải có kiến thức. Đó là những con người nấu ăn rất ngon".

Chị Vy cho rằng mình có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng phương xa. Họ rất thích ẩm thực Hội An. Chị Vy kể, có lần một anh bạn người Mỹ gợi ý chị mở một lớp dạy nấu ăn để mọi người hiểu hơn về ẩm thực của Hội An. Chị Vy thấy đây là một ý kiến hay.

Cuối năm 1996, chị mở lớp học đầu tiên ở Hội An dạy về cách nấu món ăn Việt. Khó khăn lớn nhất với chị lúc bây giờ chính là rào cản về ngôn ngữ. Từ đó, chị Vy ra sức học hỏi tra u dồi tiếng Anh để có thể trao đổi với người nước ngoài. Chị Vy cho rằng, ẩm thực là sự kết tinh của văn hóa, cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống ấy: "Khi mình cho đi văn hóa của mình thì đồng thời mình tiếp nhận văn hóa của người ta, làm cho ẩm thực Hội An có tính giao thoa rất lớn. Nên mỗi người đều thấy ngay Châu Âu, Châu Á cũng vậy thì người Hội An đều có và tiếp nhận được hết. Nên sản phẩm của Hội An được tất cả các nền văn hóa chấp nhận một cách dễ dàng".

Chị là người giới thiệu ẩm thực Hội An ra thế giới (Ảnh: Thế giới văn hóa).

Những năm gần đây, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Đây còn là nơi tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế. Những Liên hoan ẩm thực quốc tế cũng đã diễn ra ở nơi này. Với sự nỗ lực vượt trội, chị Trịnh Diễm Vy nay là thành viên uy tín của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới và điều hành một chuỗi hệ thống các nhà hàng lớn tại Hội An, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

Ông Thomas A. Gugler, Chủ tịch Hiệp Hội đầu bếp Thế giới cho biết, chị Trịnh Diễm Vy đã tạo cơ hội cho những đầu bếp thế giới có thêm kiến thức về ẩm thực Việt: "Cô Vy là một người có nhiều đam mê, cô ấy mang cả đam mê, kiến thức ra cả thế giới trong vấn đề hoạt động ẩm thực. Điều này thấy rõ trong cách cô ấy bố trí các nhà hàng và các hoạt động của người làm bếp. Khách hàng có thể nhìn thấy rất dễ qua những hoạt động về nấu nướng, khâu chuẩn bị, mua sắm về nguyên liệu. Đó cũng là một quy trình đem văn hóa ẩm thực của người Việt ra thế giới"./.