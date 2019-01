Nhạc Việt Vpop năm 2019 có màu gì?

Cuối năm 2018, dòng nhạc ballad dần thoái trào, dòng âm nhạc “thế giới ngầm” Underground đang ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng, nhạc EDM vẫn giữ được phong độ và sức hút của thể loại này đối với giới trẻ, năm 2019 cũng sẽ là năm bùng nổ của những nghệ sĩ tự do đã và đang được truyền cảm hứng từ những dòng âm nhạc thế giới, hứa hẹn mang lại một thị trường âm nhạc Vpop sôi động và nhiều màu sắc.

“Thế giới ngầm” lên ngôi

Nhóm Da LAB.

V-Pop năm 2018 qua đi với sự vươn lên đầy bất ngờ của những gương mặt mới, xuất thân từ giới âm nhạc Underground. “Thế giới ngầm” bứt phá mạnh mẽ và chứng tỏ mọi thứ đều có thể xảy ra, dù hoàn cảnh có thể khắt khe. Cái cách “thế giới ngầm” từ những nhân tố vốn xa lạ dần chiếm lĩnh thị trường và trở thành các “hot trend”, đứng trong Top các bảng xếp hạng âm nhạc, có thể hình dung họ sẽ là “trend” của V-Pop năm 2019.

Và không biết bắt đầu từ đâu trong năm 2018, hay như một sự dẫn dụ của âm nhạc thế giới đang thịnh hành như model, không tự tin thái quá nhưng âm nhạc mang hơi hướng Rap/ Hip hop, Latin, Reggae… đã có khởi sắc ở V-Pop năm qua đang có chiếu hướng phát triển trong năm 2019.

Nhạc Latin có những bước tiến đáng kinh ngạc, Despacito cùng nhiều ca khúc khác thống trị bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Theo dữ liệu của Rolling Stone, ba nghệ sĩ có lượt xem lớn nhất năm 2018 đều sử dụng tiếng Tây Ban Nha, cụ thể Ozuna (20 triệu người đăng ký, 8,7 tỷ lượt xem), J Balvin (18 triệu, 7,1 tỷ) và Bad Bunny (13 triệu, 7 tỷ).

50/100 video được xem nhiều nhất năm 2018 là âm nhạc Latin, trong số đó, Bad Bunny với ca khúc Mia, hợp tác Drake đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Latin Billboard Hot 100, hiện có 471 triệu lượt xem.

Ở Vpop, xu hướng âm nhạc Latin manh nha qua các ca khúc: Như lời đồn (Bảo Anh), Xin lỗi anh quá phiền (Đông Nhi), Muốn (Miu Lê), Chị ngả em nâng (Bích Phương) … Như lời đồn tuy bị chỉ trích tiêu đề nhạy cảm, nhưng xét nguyên âm nhạc, ca khúc có giai điệu bắt tai, hấp dẫn, MV hiện đạt 20 triệu view sau 2 tháng phát hành cho thấy nhạc Latin đã có bước thâm nhập thị trường khá thành công.

Không chỉ Latin mà nhiều thể loại như reggae hay hip hop cũng khởi sắc và đạt những dấu ấn đầu tiên. Huỳnh James là điển hình với những giai điệu reggae lạ tai và sôi động. Năm 2018 có nhiều ca khúc đạt lượt nghe lớn trên Zing MP3, Mình cưới nhau đi đạt thứ hạng cao trên #zingchart tuần 11.

Hay như Sơn Tùng M-TP, liên tục biến hóa từ pop, EDM, Future bass kết hợp nhạc cụ dân tộc đến Hip hop pha R&B trong Chạy ngay đi. Giai điệu độc đáo, tiết tấu dồn dập của ca khúc tuy kén người nghe nhưng mới mẻ trong thị trường.

Nhóm nhạc có thể quay lại thời hoàng kim?

Thị trường Kpop, Jpop, Cpop và cả ở phương Tây cũng như Mỹ, nhóm nhạc là xu hướng chung và rất phát triển, có nhiều nhóm nhạc thành danh, thành “huyền thoại”... Nhưng ở thị trường Vpop, nhóm nhạc có lúc đã rất thịnh, nhưng rồi cứ tan dần, các ca sĩ không thích chơi theo nhóm mà thích solo để thể hiện mình nhiều hơn, cũng như việc đầu tư cho nhóm nhạc nhiều khi bất khả…

Dù vậy, vẫn có một số nhóm nhạc Vpop âm thầm, bền bỉ tồn tại, bằng rất nhiều nỗ lực, bằng cả đam mê âm nhạc, và áp dụng nhiều phương thức vận hành, sản xuất theo kinh nghiệm các nhóm nhạc nước ngoài, phù hợp với yêu cầu thị trường Việt.

Đặc biệt, hiện có 6 nhóm mới xuất hiện nửa đầu 2018 và hiện tại kịp tạo dựng tên tuổi, trong đó thu hút được sự chú ý của công chúng theo nhiều chiều là Zero9, MV Pinochio của nhóm đạt lượt nghe, xem rất khá dù phát hành vào thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất trong năm.

Tiếp đó, SGO48 chính thức ra mắt với đội hình 28 thành viên. Đây là nhóm nhạc đông nhất Vpop, hoạt động theo mô hình tốt nghiệp- kết nạp giống AKB48 (Nhật Bản). Sau quá trình tuyển chọn từ hàng chục nghìn đơn dự tuyển, SGO48 đã bước vào quá trình luyện tập và ra mắt. 28 cô gái xinh xắn, trẻ trung đã có buổi debut vào tối 22/12/2018 tại TP.HCM. Sự kiện thu hút hàng nghìn người hâm mộ dù SGO48 chưa có bất cứ sản phẩm hay hoạt động chính thức nào trước đó.

Nhóm nhạc nữ SG048 với 28 thành viên, đông nhất Vpop

Thực tế, có thật nhiều thách thức khi lập nhóm nhạc, cho dù cơ hội không ít để tạo nhóm, nhưng để làm thành một “thói quen” hát tập thể thì Vpop xem ra chưa phải “miền đất hứa”. Sự ra mắt của Zero9, The Air, SGO48 bên cạnh Monstar, Uni5, Lime... mang đến những tia hy vọng dù nhỏ nhoi nhưng đáng quý cho khán giả.

Có thể tin xu hướng nhóm nhạc Vpop sẽ trở nên thịnh hành nếu các công ty quản lý tìm ra đúng đường, đúng phong cách, đúng nhu cầu thị trường… Và rất có thể năm 2019 là năm của nhóm nhạc Vpop? Tại sao không?

Trào lưu “ra biền lớn”

Đây là điều chắc chắn sẽ trở thành xu hướng của Vpop trong năm 2019, và nó không chỉ có ở một vài thành viên kỳ cựu, mà sẽ có nhiều “tân binh” tham gia, khuấy động thị trường âm nhạc thế giới bởi Vpop.

Mở đầu có thể sẽ là cuộc “song ca” giữa Sơn Tùng M-TP và rapper nổi tiếng thế giới Snoop Dog. Màn “song ca” này chưa từng có trong lịch sử Vpop, và do chính rapper người Mỹ vừa tiết lộ qua loạt video đăng tải trên trang cá nhân vào cuối năm 2018. Rapper Snoop Dogg cho biết anh đang ở phim trường cùng Sơn Tùng và úp mở một sự kiện âm nhạc kết hợp cả hai chuẩn bị xảy ra.

Suboi từng bất ngờ xuất hiện trong ca khúc mới của Utada Hikaru, diva hàng đầu Nhật Bản. Cô hát rap bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trong phiên bản remix của ca khúc Too Proud. Đây là dự án quan trọng nhằm khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh Nhật Bản của nữ ca sĩ. Ngôi sao ca nhạc Nhật Bản Utada Hikaru phát hành phiên bản ngắn của ca khúc Too Proud kết hợp cùng ba rapper châu Á: Suboi (Việt Nam), XZT (Trung Quốc) và EK (Hàn Quốc).

Cuối năm 2018, khán giả Việt đón tin vui khi Orange giành cúp "Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc" còn Hương Tràm thắng hạng mục "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Việt Nam" tại Lễ trao giải MAMA 2018, và trong sự kiện trao giải, Hương Tràm không chỉ nói lưu loát tiếng Hàn mà còn hát bài Người lạ ơi bằng song ngữ được đánh giá cao.

Việc bắt tay với ê-kíp quốc tế dần trở nên phổ biến, đặc biệt trong vai trò sản xuất, sáng tác... Hầu hết MV của Erik có sự cộng tác với ê-kíp Hàn. Trong đó, ca khúc mới nhất Đừng có mơ được sáng tác bởi nhạc sĩ Krazy Park với giai điệu điện tử bắt tai, đánh dấu sự lột xác của anh về phong cách. Krazy Park trước đó hợp tác với Chi Pu trong 2 sản phẩm Từ hôm nay và Cho ta gần hơn.

Những màn kết hợp xuyên biên giới chủ yếu mang lại hiệu ứng tích cực, thỏa mãn nhu cầu đổi mới và khác lạ của khán giả. Bởi thế, cũng dễ hiểu nếu đây là xu hướng tiếp tục được ca sĩ Việt ưa chuộng trong năm 2019, vừa để thay đổi bản thân lại gần gũi thị trường thế giới.

Vpop chào năm mới 2019

Lou Hoàng là ca sĩ mở màn Vpop 2019 với MV Yêu em dại khờ phát hành đúng thời khắc giao thừa 31/12/2018- 1/1/2019. Yêu em dại khờ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Jenda, được ê-kíp Only C sản xuất và ca từ do Lou Hoàng chắp bút. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe và bắt tai. Trước đó, khi bản demo được nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, công chúng đã bày tỏ sự yêu thích.

Sau gần một ngày đăng tải độc quyền trên Zing MP3, đã leo lên hạng 6 #zingchart real-time (BXH tính theo giờ). Nhiều lời khen ngợi được khán giả đưa ra và báo hiệu những thành công mới cho Lou Hoàng. Lou Hoàng trong suốt năm 2018, là một khẳng định trở lại mạnh mẽ trên đường đua Vpop 2019.

Cũng ngày 31/12/2018, Soobin Hoàng Sơn chính thức ra mắt dự án âm nhạc Đi để trở về 3, kết hợp “hit-maker” Tiên Cookie cùng nhóm nhạc Da LAB đầy hứng khởi, mới mẻ. Tiếp nối thông điệp tình cảm gia đình, sự đoàn tụ với những người thân yêu trong dịp lễ lớn nhất năm, ca khúc khai thác những khía cạnh cuộc sống, nhắc người trẻ tình thương yêu cha mẹ, mái ấm quê hương. Khác với hai phần trước, Đi để trở về 3 có những đoạn rap tươi trẻ, giai điệu rộn ràng với màn hòa ca của 5 nam ca sĩ.

Sau thời gian dài im ắng với âm nhạc, Khổng Tú Quỳnh cũng tái xuất đường đua Vpop với bản Ballad về tình yêu, Đến đây thôi, sáng tác Văn Thiện Hạnh với lời nhắn nhủ khép lại quá khứ đau thương, buồn bã của năm cũ, bắt đầu hành trình mới tươi vui.

Dừng chân tại vòng đo ván Giọng hát Việt 2018, Gigi Nguyễn (Nguyễn Hương Giang) đánh dấu bước tiến mạnh mẽ sau chương trình với sản phẩm âm nhạc đầu tay do chính cô sáng tác Quay lưng là hai thế giới. Cô đã ghi điểm xuất sắc trong ca khúc mới với giai điệu R&B vui tươi, catchy cùng lời ca ngọt ngào.

Mở đầu cho loạt dự án của 2019 của Đinh Ứng Phi Trường, với slogan “1 tháng/ 1 ca khúc”- 1.1 One By One, là ca khúc Hãy cho tôi được yêu em. Đây là 1 sáng tác của nhạc sỹ trẻ Hiếu Sayy, gửi đến thông điệp “Nếu không nói ra bây giờ, mãi mãi bạn sẽ mất đi cơ hội mà bạn muốn có”. Và phong cách ca sĩ chọn vẫn là Pop ballad, R&B Dance và dòng xu hướng EDM đang thịnh hành.

CTV Hoài Hương/VOV.VN

CTV Hoài Hương/VOV.VN

Và chúng ta sẽ chờ đợi Vpop năm 2019 tỏa sáng với các trào lưu, xu hướng chắc chắn dành ưu tiên đầu tiên cho giới trẻ, như một dòng chảy mạnh mẽ khỏe khoằn làm giàu thêm vốn liếng âm nhạc Việt đương đại./.