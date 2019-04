Phú Thọ sẵn sàng đón du khách về giỗ tổ Hùng Vương năm 2019

Chỉ ít ngày nữa Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2019 sẽ chính thức khai hội. Nhiều hoạt động văn hoá sẽ được tổ chức với quy mô rộng khắp từ thành phố Việt Trì đến Trung tâm Lễ hội Đền Hùng và các vùng phụ cận đã bắt đầu diễn ra.

Lễ hội năm nay vào ngày nghỉ cuối tuần nên sẽ thu hút một lượng lớn du khách hàng hương về với đất tổ. Vì vậy, ngoài việc chỉnh trang đô thị, tỉnh Phú Thọ đặc biệt coi trọng công tác tổ chức, huy động mọi nguồn lực để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách khi về với Đền Hùng.

Các trục đường chính của thành phố Việt Trì đường được chỉnh trang sạch đẹp

Những ngày này, đi đến đâu trên đường phố từ Việt Trì đến Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng và tại các Khu di tích lịch sử liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh đều rộn ràng không khí lễ hội. Các khu phố đều khoác lên mình màu áo đỏ của cờ phướn, băng zôn, khẩu hiệu đón chào Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019.

Cùng với việc chỉnh trang đô thị công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để phục vụ du khách hành hương về Đền Hùng cũng được thành phố hết sức chú trọng và quan tâm.

Đại tá Phùng Thế Ngôn, Trưởng công an thành phố Việt Trì cho biết: “Khi diễn ra lễ hội thường tập trung đông người, dễ có hiện tượng ăn cắp và các hành vi phạm tội khác. Trước tình hình này, chúng tôi đã có dự báo và tăng cường kiểm tra về cư trú, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh để khoanh vùng những đối tượng từ nơi khác đến cư trú trên địa bàn, nhất là những đối tượng hình sự. Qua đó kịp thời xử lý khi phát hiện vi phạm”.

Hai bên trục đường hành lễ của Khu di tích được đầu tư cải tạo.

Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, các công trình phục vụ lễ hội đã được hoàn tất, trục đường hành lễ của Khu di tích được đầu tư cải tạo. Khu vực bãi xe trung tâm đã hoàn thành cải tạo, mở rộng với quy mô khoảng hơn 7 hecta để tăng sức chứa lên gần 2.000 xe các loại; kết hợp với các phương án phân luồng giao thông tại khu vực cổng đền, bãi đỗ xe trung tâm lên trục đường hành lễ…



Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc sở Văn hóa thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết: “Công tác chuẩn bị cho lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng đến nay cơ bản đã hoàn tất. Các hoạt động lễ cơ bản hoàn thành, các hoạt động hội gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cũng đã được các huyện, thành thị chuẩn bị chu đáo. Các phương án về vệ sinh môi trường, cảnh quan, việc cải tạo cảnh quan ở khu di tích lịch sử đền Hùng đã được thực hiện và đã sẵn sàng phục vụ người dân về dự lễ”.

Để phục tối đa nhu cầu của du khách khi về dự lễ hội, năm nay lần đầu tiên Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng thành công phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin về Đền Hùng nhằm hướng dẫn đồng bào và du khách về dâng hương tại Đền Hùng.

Gian hàng trưng bày giới thiệu đặc sản địa phương với du khách tại Đền Hùng.

Ông Trịnh Hùng Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đây là đột phá trong nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách thập phương khi về Đền Hùng. Chỉ cần truy cập vào các trang cung cấp ứng dụng để cài đặt trên điện thoại thông minh với từ khóa Đền Hùng, người sử dụng có thể nghe và xem nội dung hướng dẫn hành trình tham quan dưới dạng video, audio hình ảnh, liên hệ các dịch vụ đặt lễ, ăn, uống, nghỉ ngơi, tham quan…

Người dân cũng có thể công đức tu bổ Đền Hùng trực tuyến nếu không có dịp về dâng hương; đồng thời trực tiếp đóng góp ý kiến trên phần mềm để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ ngày một tốt hơn đồng bào và du khách khi hành hương về Đất Tổ.

Ông Trịnh Hùng Sơn nói: “Sở Thông tin và Truyền thông và khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp xây dựng một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp cho người dân khi về với Đền Hùng được hướng dẫn giao thông, hướng dẫn thực hành nghi lễ theo đúng quy định. Đặc biệt, với ứng dụng này thì người dân cả nước có thể theo dõi các hoạt động của Giỗ tổ Hùng Vương và những giá trị lịch sử của các đền, chùa trong khu vực đền Hùng".



Trao đổi với phóng viên VOV, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019 cho biết, bắt đầu từ năm nay, hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng không chỉ do tỉnh chủ trì mà giao cho toàn bộ 13 huyện, thành, thị thực hiện theo chương trình, kịch bản riêng của mỗi địa phương. Đây cũng là một nét mới của lễ hội năm nay vừa phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các địa phương tham gia vào các hoạt động Giỗ Tổ, củng cố khối đại đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện đúng giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; chống ùn tắc, chen lấn, xô đẩy và đảm bảo an toàn giao thông; có các phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống khi có sự cố xảy ra. Tăng cường kiểm soát tình hình giá cả dịch vụ nhằm ngăn chặn tình trạng ép giá, tăng giá bất hợp lý; không để xảy ra tình trạng ăn xin, hàng quán chèo kéo khách.

Ông Hồ Đại Dũng nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa để tạo điều kiện về dịch vụ, về cơ sở vật chất, thực hành tín ngưỡng để phục vụ tốt nhất cho người dân. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất chưa được khang trang, chưa được đầu tư đồng bộ và đang phải thực hiện từng bước nên có thể chưa đáp ứng được hết mong mỏi của đồng bào. Chúng tôi cũng mong đồng bào khi về giỗ tổ cũng có sự chia sẻ, góp thêm cho không gian văn hóa và nghi lễ này ngày càng được lan tỏa nhiều hơn”.

Với mục tiêu tổ chức phần Lễ trang nghiêm, trọng thể, thành kính và mang tính cộng đồng; phần Hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm, tỉnh Phú Thọ quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019, làm tiền đề để tổ chức thành công Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cấp Quốc gia vào năm 2020, xây dựng Lễ hội Đền Hùng tiếp tục trở thành một trong những lễ hội mẫu mực, đem đến sự hài lòng, an toàn cho du khách thập phương./.