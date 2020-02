Sơn La tạm ngừng tổ chức các lễ hội vì dịch virus Corona

Thực hiện công điện số 393/CĐ-BVHTTDL về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích, tỉnh Sơn La đã tạm ngừng tổ chức các Lễ hội.



Theo đó, tỉnh Sơn La đã tạm ngừng tổ chức các Lễ hội như: Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2020, trong đó nổi bật là Hội đua thuyền truyền thống tại Bến Đua thuyền cầu Pá Uôn; Chương trình văn nghệ “Tuổi Xuân dâng Đảng” tại Quảng trường Tây Bắc…

Tỉnh Sơn La đã tạm ngừng các Lễ hội nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La cũng ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch này gây ra.

Chủ động xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới của virus Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành đề ra; huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.



Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch./.