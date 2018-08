Thời của phim online?

Đến nay, web drama đã không còn là sân chơi dành riêng cho những phim vốn đầu tư ít, dàn diễn viên không tên tuổi, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng không thể bỏ qua trong sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí.

Ở phương Tây, web drama đã dần hình thành được đế chế riêng và phần lớn lệ thuộc vào các dịch vụ trực tuyến, nổi bật là Netflix, đang lớn mạnh và có mặt ở 190 quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng gần 22 tỉ người dùng (tính đến cuối năm 2017).

Sự ra đời của Netflix vào năm 1997, nắm bắt xu hướng phát triển của Internet, chuyển mình đột phá vào năm 2012 khi chính thức ra mắt phim truyền hình trực tuyến “Lilyhammer”. Sự kiện này khiến ngành công nghiệp giải trí phải định nghĩa lại về phim truyền hình, cũng như thị hiếu của khán giả.

Dàn diễn viên phim 5S online.

Netflix dần khẳng định được thương hiệu qua hàng loạt tác phẩm được yêu thích: “Stranger Things”, “Jessica Jones”, “13 reasons why”... Netflix hiện có 5.800 tiêu đề phim cho dịch vụ truyền hình trực tuyến và sẽ bỏ ra khoảng 12 - 13 tỉ USD cho việc phát triển nội dung trong năm 2018, đầu tư chất lượng và đa dạng hơn, không chỉ dừng ở các phim kinh phí thấp mà còn hướng tới các tác phẩm bom tấn.

Khởi đầu chính là dự án “Bright” của đạo diễn David Ayer, “Underground” của Michael Bay, 3- 5 năm tới, Netflix có thể trở thành công ty truyền thông lớn thứ hai về doanh thu, nếu không tính đến doanh thu từ studio và công viên giải trí, thì nó chỉ đứng sau Disney. Tiềm năng thị trường web drama và dịch vụ trực tuyến hiện kéo theo các hãng Amazon, Apple, Disney sản xuất nội dung..

Cảnh trong phim Kính vạn bông.

Sang tới châu Á, web drama đã bắt đầu công chiếu vào năm 2010 trên các trang mạng Trung Quốc. Năm 2012- 2013, khi Sohu, Let TV nhập cuộc thì các web drama Trung Quốc gây tiếng vang lớn tại châu Á. Nổi bật nhất là bộ phim hài “Diors Man” (2012) với 7 tập của Sohu đã đạt tới 150 triệu view, “Tên tôi là Hách thông minh” (2012), 25 tập, 350 triệu lượt truy cập cho Let TV.

Đặc biệt, phim “Năm tháng vội vã” (2014) của Sohu đạt tới 500 triệu view. Các trang mạng như: Tudou, Iqiyi, Tencent… cũng bắt đầu đầu tư mạnh mẽ, năm 2013 chỉ có 5 web drama được phát sóng, sang đến 2014 là 20 phim. Hàng loạt tác phẩm được đầu tư trở thành cơn sốt lan rộng ở Trung Quốc và các quốc gia lân cận, như: “Thần thám trứ danh Địch Nhân Kiệt”, “Tôi là nam thần”, “Pháp sư vô tâm”, “Hoa thiên cốt”, “Thái tử phi thăng chức ký”, đặc biệt “Hãy nhắm mắt khi anh đến” có số view đạt mức kỷ lục 1 tỉ lượt.

Dàn diễn viên phim "Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai".

Web drama Hàn sinh sau Hoa ngữ nhưng lại có sức hút mạnh mẽ. “Love Cells” (2014) của Naver là web drama đầu tiên, khi đó thu hút đến hơn 5 triệu view tạo nên sức công phá quốc tế khá mạnh, được bán bản quyền qua hàng loạt website của Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…

Web drama Hàn phần lớn đều khai thác các đề tài về tuổi thanh xuân, tình yêu, tình bạn, nhẹ nhàng, tươi sáng, ngọt ngào như: “First Love Story”, “Person You Might Know”, “Seventeen”, “Noble, My Love”, “One Sunny Day”… Nhận thấy web drama sẽ trở thành xu hướng giải trí mới thu hút giới trẻ, không chỉ các đài truyền hình mà ba ông lớn trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc là SM, YG, JYP Entertainment cũng bắt đầu sản xuất phim chiếu mạng.

Ở Việt Nam, xu hướng web drama thâm nhập vào thị trường Việt Nam từ khi Youtube đã phổ biến, nhưng chỉ đến năm 2012, khi web drama Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ… ồ ạt phát triển, tạo làn sóng, dòng phim online- web drama Việt đã nhanh chóng ra đời với sự xuất hiện của nhiều nhóm làm web drama nổi tiếng: DAM TV (2012), BB&BG (2012), Thích ăn phở (2013), Hài vãi, Ngố TV…

Trong đó, nhiều bộ phim ra đời và thu hút lượng lớn khán giả giới trẻ theo dõi như: “Kính vạn bông” (2012) thu hút 25 triệu lượt truy cập; “Chầu hoan cua chống” (2014) có tới 15 triệu lượt xem của DAM TV; Thành công hơn nữa là con số tổng 150 triệu lượt truy cập trong năm 2014, với tất cả các tập phim của nhóm BB&BG, riêng “Mình yêu nhau đi” hơn 22 triệu lượt xem;

Ngoài ra “Mùa hoa oải hương năm ấy”, “5S online”, “Kim chi cà pháo”, “Tiệm bánh Hoàng tử bé”, “Biên tập ký ức”, “Hạnh phúc của hai người đàn ông”, “Một con điếm tội nghiệp”, “Tầng 18+”, “Kem xôi TV”… rầm rộ xuất hiện trên YouTube mang đến hiệu ứng lớn khiến các nhà làm phim chuyên nghiệp cũng phải giật mình.

Những nhóm nổi đình, đám hiện nay là DAMtv với gần 2 triệu lượt theo dõi, hơn 300 triệu view; FAPtv hơn 2 triệu lượt theo dõi, gần 1 tỉ view; BB&BG nhóm làm phim giáo dục do Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu xây dựng tạo nên một kênh YouTube chuyên “tháo gỡ chuyện khó đỡ”, giải đáp những thắc mắc của lứa tuổi học sinh với gần 2 triệu lượt theo dõi, hơn 500 triệu view; Ghiền mì gõ với hơn 1,5 triệu lượt theo dõi, cùng hơn 755 triệu view;

Đặc biệt, một số nữ đạo diễn trẻ gặt hái thành công với web drama vượt mong đợi như: Luk Vân thành công với các phim web drama “Người tôi thích là cậu ấy” có 4,5 triệu view; “Nếu như em quên anh” có 3 triệu view, các phim của Luk Vân như “Hà Nội, em yêu anh”, “Đừng thích, hãy yêu”, “Người tôi thích là cậu ấy”, “Nếu như em quên anh”, “Mùa yêu đầu tiên”, “Mối tình đầu”..., cũng đều có số view trên 1 triệu trở lên và vẫn không ngừng tăng vì phim đang còn trên mạng;

Diễn viên hài Thu Trang thực hiện bộ phim 5 tập “500 anh em ma” thu hút hơn 20 triệu view, Chi Pu cũng phát hành “Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai”, mỗi tập thu hút trên 1 triệu view, series “Cô dâu đại náo” của Thúy Nga cũng thu hút hơn 2 triệu view: Người mẫu Trà Ngọc Hằng với “Khi mẹ làm cha” cũng thu lượt view “khủng”...

Trước đây, phim chiếu trên mạng thường chỉ là phim ngắn dưới 10 phút, nhưng hiện tại, có thể thấy nhiều nhà làm phim chọn hướng đầu tư lớn với phim 90 phút. Về kinh phí, có thể là 0 đồng, bỏ công lấy tiếng làm lời, nhưng cũng có người đầu tư đến 2- 3 tỉ đồng làm phim.

Việc ồ ạt làm phim online - web drama rõ ràng là một xu thế nhưng nếu người làm phim không tỉnh táo sẽ rất dễ rơi vào việc câu view mà thiếu nội dung, nghệ thuật. Web drama kiểm duyệt không bị thắt chặt, khắt khe như phim chiếu rạp, hay truyền hình, ít nhiều khiến cho ranh giới của những hạn chế bị phá vỡ, yếu tố bạo lực, cảnh nóng… xuất hiện nhiều hơn để câu view.

Vẫn là, đừng đi quá đà, đừng quá sa vào câu view để rồi biến web drama từ một sân chơi phim hữu ích trở thành một bãi rác khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật./.

Từ phim “Người phán xử ngoại truyện": Vui quá hóa nhảm? VOV.VN - Dù chỉ là mới bắt đầu nhưng xem ra phim “Người phán xử ngoại truyện” có phần đi quá xa... Rò rỉ clip Người phán xử ngoại truyện: Tràn ngập cảnh nóng và bạo lực VOV.VN - Rất nhiều cảnh quay bạo lực và cảnh nóng xuất hiện trong clip Người phán xử ngoại truyện vừa xuất hiện trên mạng.