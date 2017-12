Vua đầu bếp: An Nguy xúc động vì không biết mẹ thích ăn món gì?

Vòng bán kết của Vua đầu bếp vừa lên sóng chứng kiến cuộc tranh tài hấp dẫn của các thí sinh trong top 5, đó là diễn viên An Nguy, diễn viên Đức Hải, siêu mẫu Thu Hằng, ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang và người mẫu Hoàng Long.

Tuần này căn bếp của Vua đầu bếp chào đón sự xuất hiện của đầu bếp nổi tiếng người Ý với vai trò giám khảo – đầu bếp Mino Francesco Carmelo. 5 thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi đó là thử thách Chiếc hộp bí mật và Thử thách loại trừ.

Đặc biệt ở vòng thi này, thí sinh chiến thắng trong thử thách đầu tiên không chỉ giành được lợi thế lớn mà còn có cơ hội vào thẳng vòng Chung kết. 4 thí sinh còn lại sẽ tranh tài để tìm ra hai ứng cử viên xuất sắc còn lại vào top 3.

An Nguy không biết mẹ thích ăn món gì?

Đề bài mà giám khảo Mino Francesco Carmelo mang đến cho diễn viên An Nguy, diễn viên Đức Hải, siêu mẫu Thu Hằng, ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang và siêu mẫu Hoàng Long trong thử thách Chiếc hộp bí mật chính là “Hãy nấu một món ăn cho người mà bạn yêu thương”.

Vừa dễ nhưng cũng vừa khó, vòng thử thách này đòi hỏi các thí sinh không được chủ quan và phải thật sáng tạo. Các thí sinh có tổng cộng là 60 phút vừa lấy nguyên liệu và chế biến trong cuộc đua nước rút này.

Vào cuộc với một tâm trạng hết sức háo hức, An Nguy quan niệm “nấu cho người mình yêu thì phải nấu những món mà họ thích”. Trong vòng 60 phút, nữ diễn viên đã kịp hoàn thành một bữa cơm truyền thống gồm các món Canh sườn khoai sọ, Trứng cà chua ăn kèm với Cải chua.

Dù biết đây là cơ hội cuối cùng để bứt phá nhưng An Nguy lại chọn cách an toàn khi thực hiện các món ăn gia đình. Lý giải cho điều này, nữ diễn viên nghẹn ngào giải thích: “Những người em yêu quý thì em lại không biết họ thích ăn gì, chỉ có ba em là em biết ba thích ăn gì, dù em quý nhất là mẹ. Em nấu cho ba vì ba là người hay chia sẻ suy nghĩ về món ăn và nếu thích ăn gì ba sẽ nói, còn mẹ thì không”.

Dù khá đơn giản nhưng vị của các món ăn lại được giám khảo Tịnh Hải khen ngợi là ngon và kỹ năng nấu ăn tốt.

Kiwi Ngô Mai Trang gây xúc động với món ăn dành cho người cha đã mất

Tương tự An Nguy, Kiwi Ngô Mai Trang chọn một món ăn thể hiện tình cảm gửi đến người cha mới mất của mình. Với kỹ năng làm bếp điêu luyện và sự sáng tạo trong cách kết hợp nguyên liệu, Mai Trang gây ấn tượng với món Thịt xông khói cuộn cá lóc đút lò đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp.

Nếu An Nguy không biết người cô yêu quý thích ăn món gì thì Mai Trang lại không còn cơ hội để nấu cho ba thưởng thức món ăn của mình. Không chỉ ở tình yêu gửi gắm qua món ăn, kỹ thuật không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp đã giúp nữ ca sĩ chinh phục được cả 4 vị giám khảo: “Cá không bị nghe mùi tanh kết hợp tốt với thịt xông khói, sốt rất đặc biệt và các nguyên liệu khác kết hợp rất hài hòa”.

Khác với Mai Trang và An Nguy, Hoàng Long lần đầu thử sức với món tráng miệng Trái cây đút lò sốt Sabayon dành tặng cho những người phụ nữ trong cuộc đời.

Kết hợp nhiều loại trái cây và trang trí đẹp mắt nhưng “món ăn đã bị nấu quá chín, phần trứng gần như trở thành trứng tráng trong khi sabayon là một loại bọt nhẹ thì nó phải mịn màng, mềm mại” nên chưa thật sự chinh phục được ban giám khảo, đặc biệt là vị giám khảo người Ý.

Trong khi đó, siêu mẫu Thu Hằng cũng sử dụng cách chế biến và lựa chọn nguyên liệu như ca sĩ Mai Trang là thịt xông khói cuộn, ăn kèm với sốt và khoai tây nghiền.

Dù vậy, món Thịt xông khói cuộn ức gà lại chưa thuyết phục được ban giám khảo vì về tổng thể, các nguyên liệu như ớt chuông, cà rốt và thịt xông khói lại được kết hợp tốt nhưng phần ức gà lại bị “khô”.

Là một thí sinh luôn gây bất ngờ với nhiều kỹ thuật nấu ăn lạ và phức tạp, Đức Hải đã chứng tỏ bản lĩnh trong bếp khi tỏ ra là một đối thủ mạnh. Vào vòng bán kết, nam diễn viên quyết định nâng cấp món ăn Cà ri gà để tưởng nhớ về khoảng thời gian trẻ thơ cùng san sẻ khó khăn với gia đình.

Món ăn được ban giám khảo khen ngợi, đặc biệt là Chef Mino Francesco Carmelo: “Thịt gà được nấu rất chuẩn, cà ri cân bằng vị, một món ăn đơn giản nhưng sự đơn giản này rất tuyệt vời”.

Về phần món ăn và chuyên môn, anh cho rằng món ăn của anh vượt trội Mai Trang nhưng câu chuyện của anh lại không cảm động bằng. Cuối cùng, Kiwi Ngô Mai Trang là thí sinh chiến thắng trong vòng thử thách Chiếc hộp bí mật và dành một vé tiến thẳng đến vòng Chung kết.

An Nguy, Thu Hằng bất ngờ “thụt lùi” Hoàng Long bứt phá trong vòng thi áp lực

Chiến thắng đầy thuyết phục của Mai Trang còn giúp cô có thêm một lợi thế lớn khác, đó là quyền lựa chọn nguyên liệu cho các đối thủ còn lại. Mỗi thí sinh còn lại phải nấu 2 món ăn ngày Tết (3 miền) có ít nhất 2 trong 4 nguyên liệu mà Mai Trang đã chọn.

Mai Trang chọn nguyên liệu cho đối thủ trong phần thi thứ 2

Bên cạnh đó, 4 thí sinh sẽ có sự trợ giúp từ những “trợ thủ công nghệ” đắc lực như nồi cơm điện, nồi chiên không dầu điện tử và nồi áp suất của Philips để chế biến những món ăn dinh dưỡng và sức khoẻ dành cho ngày Tết.

Với chủ đề món ăn ngày tết và các nguyên liệu được lựa sẵn từ Kiwi Ngô Mai Trang như Thịt heo bằm, măng, trứng và nấm – diễn viên An Nguy quyết định nấu món Nem rán, Trứng vịt kho và Canh măng.

Để thêm phần hoàn hảo cho Nem rán, An Nguy đã “xin” siêu mẫu Hoàng Long một ít miến. Dễ thấy sở trường của An Nguy là các món ăn gia đình và như giám khảo Jack Lee đánh giá “tuy em có đam mê nấu nướng nhưng hai vòng gần đây em chưa hề có một sự tiến bộ nào”.

Trong khi đó, siêu mẫu Thu Hằng cũng gặp khó khăn với 4 nguyên liệu được chọn sẵn là Sườn heo, gạo, lạp xưởng và gà. Ở những vòng trước, Thu Hằng luôn gây bất ngờ với những món ăn ấn tượng cùng với kỹ thuật phức tạp nhưng tuần này, ba món Chả Phượng, Cơm lạp xưởng, Canh Sườn lại không thể thuyết phục được ban giám khảo vì “canh hầm một trăm phần trăm không có bông cải, các nguyên liệu hầm chưa được cắt đều, món cơm và chả chưa có sự liên kết”.

Siêu mẫu Hoàng Long khiến giám khảo Jack Lee rơi nước mắt

Trái ngược với hai món ăn rất đơn giản là Canh khổ qua và Xôi gấc của diễn viên Đức Hải thì siêu mẫu Hoàng Long lại gây bất ngờ với 4 món ăn Thịt kho trứng, Canh bóng thả, Miến xào, Chè đậu xanh được nấu hoàn hảo và đúng với hương vị ngày tết nhất.

Ấn tượng trước món ăn của Hoàng Long, giám khảo Jack Lee cũng không kiềm được nước mắt vì những hương vị làm cho anh gợi nhớ đến khoảng thời gian xa Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa An Nguy, Thu Hằng và Đức Hải phải rơi vào vòng nguy hiểm. Nếu siêu mẫu Thu Hằng trong vòng bán kết đã “đánh mất bản thân” và không giữ được phong độ như những vòng trước thì An Nguy cũng không khác gì nhiều, tuy rằng các món gia đình mà An Nguy thực hiện có vị rất ngon nhưng vẫn chưa thấy sự sáng tạo và bứt phá.

Đức Hải cũng tự gây khó khăn cho bản thân khi chỉ nấu Xôi gấc và Canh khổ qua dù anh có 4 nguyên liệu (gấc, gạo nếp, chân giò và khổ qua). Cuối cùng, siêu mẫu Thu Hằng và diễn viên An Nguy đành phải ra về vì chưa thể thuyết phục được ban giám khảo.

Chia tay An Nguy và Thu Hằng, 3 đầu bếp tại gia xuất sắc nhất – Kiwi Ngô Mai Trang, Hoàng Long và Đức Hải đã chính thức ghi tên mình tại chặng đua cuối cùng giành ngôi vị quán quân của Vua đầu bếp – Phiên bản dành cho Người nổi tiếng.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng để thể hiện khả năng nấu nướng và niềm đam mê ẩm thực, ai trong top 3 sẽ giành được ngôi vị quán quân của Vua đầu bếp?

Tất cả sẽ được hé lộ tại Chung kết của Vua đầu bếp, được phát sóng vào 20h00 tối Chủ nhật, ngày 07/01/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.

