1.000 bạn trẻ mặc Việt phục xuống phố, lan tỏa tình yêu di sản

Chủ Nhật, 10:15, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 1.000 bạn trẻ khoác Việt phục xuống phố trong ngày hội “Tóc Xanh Vạt Áo” lần VI, tạo nên dòng chảy văn hóa sống động giữa lòng TP.HCM. Không chỉ là trình diễn, sự kiện cho thấy cách người trẻ tiếp nối, làm mới và lan tỏa di sản trong đời sống hôm nay.

Sau hơn nửa thập kỷ hình thành, ngày hội Việt phục “Tóc Xanh Vạt Áo” lần thứ VI chính thức trở lại vào tháng 3/2026 tại TP.HCM, tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện văn hóa cộng đồng dành cho giới trẻ yêu di sản. Không chỉ là sân chơi, chương trình dần trở thành một “điểm hẹn” quen thuộc, nơi trang phục truyền thống được đưa trở lại đời sống đương đại bằng những cách tiếp cận mới mẻ.

Những tà áo Việt phục rực rỡ tạo nên bức tranh văn hóa nổi bật giữa không gian đô thị hiện đại.

Năm nay, sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên – Youth Fest 2026, với sự tham gia của hơn 1.000 bạn trẻ trong hoạt động đồng diễn Việt phục trên các tuyến phố trung tâm. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật, khi hình ảnh những tà áo giao lĩnh, nhật bình, áo tấc… xuất hiện giữa không gian đô thị hiện đại, tạo nên một lát cắt văn hóa vừa quen vừa lạ.

Chiều 21/3, đoàn đồng diễn khởi hành từ khu vực Hồ Con Rùa, di chuyển qua các tuyến đường Võ Văn Tần, Pasteur trước khi kết thúc tại Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Trên nền ca khúc “Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ”, màn flashmob của hàng nghìn bạn trẻ đã tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc, khi sắc đỏ của quốc kỳ hòa cùng sắc màu đa dạng của Việt phục, gợi nhắc về lịch sử và tinh thần dân tộc.

Các bạn trẻ tự tin trình diễn Việt phục, thể hiện niềm tự hào với bản sắc dân tộc.

Không dừng lại ở một cuộc diễu hành, chương trình còn mang yếu tố sân khấu hóa với phần tái hiện dòng chảy lịch sử qua các triều đại. Những bộ trang phục được nghiên cứu, phục dựng công phu không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chuyển tải câu chuyện văn hóa, giúp công chúng hình dung rõ hơn về diện mạo trang phục Việt qua từng giai đoạn.

Tiếp nối hoạt động đường phố, ngày 22/3, ngày hội văn hóa “Tóc Xanh Vạt Áo 2026” sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM), với không gian mở quy tụ nhiều gian hàng Việt phục, nhóm thực hành văn hóa và đơn vị nghiên cứu di sản. Người tham dự có cơ hội tiếp cận gần hơn với lịch sử trang phục, trải nghiệm các hoạt động tương tác và giao lưu cùng cộng đồng yêu văn hóa truyền thống.

Người trẻ trải nghiệm, giao lưu và lan tỏa tình yêu Việt phục trong cộng đồng.

Đáng chú ý, việc lựa chọn địa điểm tổ chức trong khu vực đại học cho thấy định hướng rõ rệt của ban tổ chức: đưa di sản đến gần hơn với sinh viên – lực lượng được xem là trung tâm trong quá trình gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa.

Một trong những điểm làm nên sức sống của “Tóc Xanh Vạt Áo” chính là tính cộng đồng. Chương trình mở rộng cơ hội tham gia không chỉ cho những người đã sở hữu Việt phục mà còn tạo điều kiện kết nối với các thương hiệu, giúp nhiều bạn trẻ lần đầu tiếp cận và trải nghiệm trang phục truyền thống. Sự góp mặt của các nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng cũng góp phần đưa hình ảnh Việt phục lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống.

Hơn 1.000 bạn trẻ trong trang phục truyền thống tham gia đồng diễn trên các tuyến phố trung tâm TP.HCM.

Từ một hoạt động quy mô nhỏ, “Tóc Xanh Vạt Áo” sau 6 năm đã từng bước định hình vai trò như một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong bối cảnh đô thị ngày càng hiện đại, sự xuất hiện của Việt phục trên đường phố không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, mà còn là một cách để người trẻ khẳng định bản sắc, tìm lại mối liên kết với lịch sử.

Không đơn thuần là một lễ hội trang phục, “Tóc Xanh Vạt Áo” đang cho thấy một hướng đi đáng chú ý trong việc “trẻ hóa” di sản – khi văn hóa truyền thống không còn nằm trong không gian trưng bày, mà trở thành một phần sống động của đời sống thường nhật, được chính người trẻ tiếp nối và kể lại theo cách của thế hệ mình.

Quảng Ninh rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, vào ngày 3 - 4/2 âm lịch hằng năm, Lễ hội Đền Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - được chính quyền địa phương tổ chức long trọng.

 

 

