中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines: “Sắc màu Việt Nam” tại Manila

Thứ Sáu, 09:19, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự kiện “Sắc màu Việt Nam”, do Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tổ chức, đang diễn ra tại thủ đô Manila. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976 – 2026), đồng thời là cơ hội quảng bá văn hoá, nghệ thuật, du lịch Việt Nam tại Philippines

Sự kiện văn hóa “Sắc màu Việt Nam” giới thiệu tác phẩm của các nhiếp ảnh gia thuộc Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, thể hiện những nét nổi bật, nét văn hóa đặc sắc và diện mạo đô thị hiện đại của Việt Nam, những hình ảnh tiêu biểu cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, các tác giả cũng giới thiệu đến các khách mời bộ Áo dài di sản của ba miền Bắc, Trung, Nam đang được trưng bày tại Bảo tàng Tp. Hồ Chí Minh và các sản phẩm của Việt Nam như cà phê, nem, bánh đậu xanh, bánh bột lọc…

50 nam quan he viet nam - philippines sac mau viet nam tai manila hinh anh 1
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ khai mạc sự kiện hôm 25/03 có Nguyên Ngoại trưởng Philippines Delia Domingo Albert, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Angelica C.Escalona, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương Louis M.Alferez, các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Du lịch Philippines, đại diện ngoại giao đoàn, báo chí, doanh nghiệp và đại diện sinh viên các trường đại học Philippines…

50 nam quan he viet nam - philippines sac mau viet nam tai manila hinh anh 2
Các khách mời chụp ảnh cùng nghệ sĩ tại sự kiện văn hóa

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho biết, sự kiện văn hóa này giúp quảng bá văn hóa, nghệ thuật cũng như hình ảnh của Việt Nam, giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết văn hóa giữa hai nước. Theo Đại sứ, văn hóa và giao lưu nhân dân góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và mở ra những cánh cửa hợp tác mới giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng người dân hai nước.

50 nam quan he viet nam - philippines sac mau viet nam tai manila hinh anh 3
Các tác phẩm giới thiệu về danh lam thắng cảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Các khách mời tham dự sự kiện bày tỏ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hài hòa giữa hiện đại và bản sắc dân tộc của Việt Nam, cho biết hiện nay Việt Nam là một trong những điểm đến nổi tiếng đối với người dân Philippines. Nhiều khách mời cũng chia sẻ ý định thăm Việt Nam trong thời gian tới và mong muốn sẽ có thêm nhiều sự kiện tương tự tìm hiểu thêm về các nét văn hóa, cuộc sống và con người Việt Nam.

50 nam quan he viet nam - philippines sac mau viet nam tai manila hinh anh 4
Hình ảnh Việt Nam gần gũi qua các bức ảnh được trưng bày tại sự kiện triển lãm

Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa – du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa. Sự kiện cũng là cơ hội để đại diện từ các quốc gia gặp gỡ, trao đổi, thắt chặt quan hệ trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, góp phần củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị, tăng cường sự tin cậy và mở ra những cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.

trien_lam_4.jpeg

Triển lãm hơn 100 bức ảnh về sức trẻ biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trưng bày 114 tác phẩm, phản ánh sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; khắc họa hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Triển lãm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2026)

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Sắc màu Việt Nam 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines: “Sắc màu Việt Nam” tại Manila
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Gợi mở cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc qua nhiếp ảnh
Gợi mở cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc qua nhiếp ảnh

VOV.VN - Trong khuôn khổ triển lãm ảnh nghệ thuật Sắc màu các dân tộc Việt Nam hôm nay (26/3), tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra tọa đàm với chủ đề "Cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc Việt Nam".

Gợi mở cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc qua nhiếp ảnh

Gợi mở cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc qua nhiếp ảnh

VOV.VN - Trong khuôn khổ triển lãm ảnh nghệ thuật Sắc màu các dân tộc Việt Nam hôm nay (26/3), tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra tọa đàm với chủ đề "Cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc Việt Nam".

Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở không gian sáng tạo cho người trẻ làm văn hóa
Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở không gian sáng tạo cho người trẻ làm văn hóa

VOV.VN - Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Từ góc nhìn của nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Quốc Hoàng Anh, việc mở rộng không gian sáng tạo, kết nối cộng đồng và hoàn thiện các trụ cột công nghiệp văn hóa đang tạo ra những chuyển động mới cho đời sống đương đại.

Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở không gian sáng tạo cho người trẻ làm văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở không gian sáng tạo cho người trẻ làm văn hóa

VOV.VN - Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Từ góc nhìn của nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Quốc Hoàng Anh, việc mở rộng không gian sáng tạo, kết nối cộng đồng và hoàn thiện các trụ cột công nghiệp văn hóa đang tạo ra những chuyển động mới cho đời sống đương đại.

Quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới
Quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới

VOV.VN - Liên minh Cà phê Toàn cầu đã được ra mắt tại Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát huy văn hóa cà phê Việt Nam như một di sản chung của nhân loại, đồng thời ghi nhận cà phê là cầu nối văn hóa xuyên biên giới, thúc đẩy đối thoại và giao lưu giữa các dân tộc.

Quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới

Quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới

VOV.VN - Liên minh Cà phê Toàn cầu đã được ra mắt tại Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát huy văn hóa cà phê Việt Nam như một di sản chung của nhân loại, đồng thời ghi nhận cà phê là cầu nối văn hóa xuyên biên giới, thúc đẩy đối thoại và giao lưu giữa các dân tộc.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc