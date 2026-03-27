50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines: “Sắc màu Việt Nam” tại Manila

Sự kiện văn hóa “Sắc màu Việt Nam” giới thiệu tác phẩm của các nhiếp ảnh gia thuộc Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, thể hiện những nét nổi bật, nét văn hóa đặc sắc và diện mạo đô thị hiện đại của Việt Nam, những hình ảnh tiêu biểu cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, các tác giả cũng giới thiệu đến các khách mời bộ Áo dài di sản của ba miền Bắc, Trung, Nam đang được trưng bày tại Bảo tàng Tp. Hồ Chí Minh và các sản phẩm của Việt Nam như cà phê, nem, bánh đậu xanh, bánh bột lọc…

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ khai mạc sự kiện hôm 25/03 có Nguyên Ngoại trưởng Philippines Delia Domingo Albert, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Angelica C.Escalona, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương Louis M.Alferez, các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Du lịch Philippines, đại diện ngoại giao đoàn, báo chí, doanh nghiệp và đại diện sinh viên các trường đại học Philippines…

Các khách mời chụp ảnh cùng nghệ sĩ tại sự kiện văn hóa

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho biết, sự kiện văn hóa này giúp quảng bá văn hóa, nghệ thuật cũng như hình ảnh của Việt Nam, giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết văn hóa giữa hai nước. Theo Đại sứ, văn hóa và giao lưu nhân dân góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và mở ra những cánh cửa hợp tác mới giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng người dân hai nước.

Các tác phẩm giới thiệu về danh lam thắng cảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Các khách mời tham dự sự kiện bày tỏ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hài hòa giữa hiện đại và bản sắc dân tộc của Việt Nam, cho biết hiện nay Việt Nam là một trong những điểm đến nổi tiếng đối với người dân Philippines. Nhiều khách mời cũng chia sẻ ý định thăm Việt Nam trong thời gian tới và mong muốn sẽ có thêm nhiều sự kiện tương tự tìm hiểu thêm về các nét văn hóa, cuộc sống và con người Việt Nam.

Hình ảnh Việt Nam gần gũi qua các bức ảnh được trưng bày tại sự kiện triển lãm

Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa – du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa. Sự kiện cũng là cơ hội để đại diện từ các quốc gia gặp gỡ, trao đổi, thắt chặt quan hệ trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, góp phần củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị, tăng cường sự tin cậy và mở ra những cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.