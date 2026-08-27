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72 tàu du lịch cùng thắp sáng Vịnh Hạ Long

Thứ Năm, 06:40, 27/08/2026
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VOV.VN - Sau buổi tổng duyệt tối 26/8, 72 tàu du lịch sẽ cùng trình diễn ánh sáng trên vịnh Hạ Long trong hai đêm 27 và 28/8.

Chương trình chính thức khai mạc lúc 18 giờ ngày 27/8 tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh). Từ 18 giờ 30 phút đến khoảng 22 giờ, các tàu xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, di chuyển theo đội hình đến khu vực trình diễn từ cầu Bài Thơ đến bãi tắm Cột 5, sau đó quay trở lại theo hành trình khép kín.

Không chỉ tạo cảnh quan trên mặt vịnh, chương trình còn cho phép người dân, du khách trực tiếp tham gia hành trình, kết hợp ngắm Di sản, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các màn trình diễn về đêm. Đây là một trong những hoạt động hướng tới Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

72 tau du lich cung thap sang vinh ha long hinh anh 1
72 tàu du lịch tham gia trình diễn ánh sáng trên vịnh Hạ Long trong 2 đêm 27-28/08.

Trên tuyến di chuyển, 72 tàu đồng loạt trình diễn ánh sáng, âm thanh và pháo hoa trên tàu. Thay vì chỉ quan sát từ bờ, người dân và du khách có thể lựa chọn tham gia trực tiếp trên các tàu nhà hàng, tàu lưu trú; vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm cảnh và theo dõi chương trình giữa không gian biển đêm.

Để chuẩn bị cho hoạt động có số lượng phương tiện tham gia lớn, các đơn vị đã lựa chọn những tàu có hình thức phù hợp, hệ thống ánh sáng, âm thanh đáp ứng yêu cầu; đồng thời thống nhất đội hình, thời gian xuất phát và phương án phối hợp giữa các thuyền trưởng. Các thiết bị định vị, thông tin liên lạc trên tàu cũng được rà soát nhằm phục vụ điều hành trong suốt hành trình. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, ban quản lý khu kinh tế, các cảng và bến được yêu cầu có hình thức hỗ trợ, miễn phí vé hành khách qua cảng và phí đón, trả khách đối với các tàu tham gia chương trình. Việc hỗ trợ này góp phần giảm một phần chi phí tổ chức, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng sản phẩm trải nghiệm mới trên vịnh Hạ Long.

Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, cho biết: “Những con tàu trình diễn cho tối 27/8 và tối ngày 28/8 là những con tàu mà chúng tôi đã đã lựa chọn ra: thứ nhất là tàu mới cho hình ảnh tàu du lịch. Một cái nữa là có ánh sáng, âm thanh, điểm nhấn về du lịch ban đêm, đặc biệt, sự phối hợp giữa ban tổ chức, các thuyền trưởng có màn pháo hoa đồng bộ, đồng loạt trên tàu du lịch vào khung giờ, mang lại những nét đẹp và điểm nhấn để du khách trải nghiệm và quan tâm đến dịch vụ phát triển kinh tế đêm trên vịnh Hạ Long".

Việc huy động 72 tàu du lịch cùng tham gia một hành trình trình diễn không chỉ tạo hình ảnh mới cho chuỗi hoạt động chào mừng thành phố Quảng Ninh, mà còn mở rộng không gian thưởng ngoạn Di sản từ bờ ra mặt vịnh. Cảnh quan, ẩm thực, ánh sáng và giải trí được kết nối trong cùng một chuyến đi, qua đó tăng thêm lựa chọn cho du khách vào buổi tối.

Tuy nhiên, để hoạt động này có thể phát triển thành sản phẩm du lịch đêm lâu dài, yếu tố quyết định không chỉ là quy mô hay hiệu ứng ánh sáng. Việc tổ chức cần được chuẩn hóa về an toàn hàng hải, chất lượng dịch vụ, giá cả, khả năng điều phối phương tiện và bảo vệ môi trường Di sản. Khi những điều kiện ấy được bảo đảm, hành trình ánh sáng của đội tàu có thể trở thành một trải nghiệm riêng của Hạ Long, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và làm phong phú hơn hệ sinh thái du lịch về đêm.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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