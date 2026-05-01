Đêm hội Carnaval Hạ Long 80 nghìn khán giả mở màn mùa du lịch hè Quảng Ninh

Thứ Sáu, 00:02, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 80.000 khán giả cùng hơn 1 nghìn nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu mở hoành tráng, rực rỡ cùng tạo nên “đại tiệc” Carnaval Hạ Long 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, Quảng Ninh).Đêm hội kể câu chuyện về kế thừa di sản và khát vọng hội nhập của vùng đất Quảng Ninh.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 diễn ra từ 20h ngày 30/4/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long. Thương hiệu Carnaval Hạ Long mỗi mùa hè nay được đầu tưvới quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 80.000 khán giả.
Ca sĩ Tùng Dương “đốt cháy” sân khấu bằng các ca khúc mở màn “Nụ cười Hạ Long” đậm màu sắc lễ hội và “Hò biển” đầy hào sảng. Với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, Carnaval Hạ Long không chỉ kể câu chuyện về huyền thoại vịnh Hạ Long và bản sắc văn hoá của vùng mỏ mà còn thể hiện một Quảng Ninh năng động, hiện đại và trẻ trung trong kỷ nguyên mới.
Khán giả liên tục bất ngờ vì những phần trình diễn bất ngờ từ tất cả các phía của sân khấu. Không gian và ánh sáng đa màu sắc kết hợp hiệu ứng âm thanh sóng biển hùng tráng.
Ca sĩ Minh Tuyết xuất hiện bằng hệ thống dây cáp từ khán đài xuống sân khấu, kết hợp với Trọng Hiếu trong ca khúc Let’s get loud mang không khí Latin sôi động. Các phần trình diễn có sự tham gia của hàng nghìn người, bao gồm các nghệ sĩ nổi tiếng, hàng trăm diễn viên múa chuyên nghiệp, 1.000 vũ công và diễn viên quần chúng.
Anh Tú, Ly Ly, Rhyder, Bùi Công Nam… đưa khán giả từ hơi thở du lịch tươi mới, sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và nhịp điệu điện tử tới câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn.
HIEUTHUHAI khuấy động sân khấu bằng phong cách Rap/Hip-hop, trong khi Quang Hùng MasterD trình diễn phong cách EDM-Pop hiện đại, kết hợp cùng các màn pháo hoa nghệ thuật đồng bộ theo nhịp nhạc.
Sắc màu của các đoàn nghệ thuật đến từ Lào, Trung Quốc tạo không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia khiến khán giả thích thú.
Mỹ Tâm mời khán giả tới Quảng Ninh hè này với các ca khúc năng động, đầy sức sống.Chương trình khép lại bằng màn mashup kết hợp giữa các nghệ sĩ và màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên mặt biển vịnh Hạ Long.
Trước đó, từ 18h30, đặc sản của Carnaval Hạ Long là phần diễu hành đường phố đã diễn ra trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Hàng nghìn người dân theo dõi các đoàn diễu hành suốt gần 1 km.
Hơn 1.000 người gồm 14 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, các nghệ nhân lân - rồng, nghệ sĩ trống hội, nghệ sĩ xiếc, vũ công chuyên nghiệp cùng dàn Hoa hậu, Á hậu, người mẫu cùng trình diễn trên đường phố.
Sắc màu di sản văn hoá của Quảng Ninh thể hiện sống động qua hình ảnh các nghệ nhân Then vùng cao, người công nhân mỏ, các đoàn Carnaval sinh vật biển cùng đoàn xe đại diện cho các địa phương của tỉnh Quảng Ninh.
Bên cạnh đó là các vũ điệu Samba nóng bỏng, các tiết mục xiếc, hiphop đường phố, dancesport, múa Yosakoi Nhật Bản và các phần trình diễn của nghệ sĩ đến từ Trung Quốc.
Các màn trình diễn tôn vinh các giá trị di sản thiên nhiên thế giới, bản sắc “Kỷ luật và Đồng tâm” của người dân vùng mỏ, đồng thời khẳng định vị thế của Quảng Ninh như một trung tâm du lịch, dịch vụ hội nhập quốc tế. Ảnh: Đoàn nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) trình diễn trên đường phố.
Người dân, du khách trong nước và quốc tế hoà cùng các vũ điệu đường phố. Carnaval Hạ Long là sự kiện trọng tâm của Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh với chuỗi 15 sự kiện đặc sắc. Tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón 1,3 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 mở màn bằng đêm hội đặc sắc này.
Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Tag: Carnaval Hạ Long quảng ninh mùa du lịch hè
Xúc động, tự hào chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước

VOV.VN - Tối 30/4, tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Tình ca đất nước".

Xúc động, tự hào chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước

Xúc động, tự hào chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước

VOV.VN - Tối 30/4, tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tình ca đất nước”.

Sôi động đêm nghệ thuật "Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng"

VOV.VN - Tối 30/4, tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật "Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng", mở màn chuỗi hoạt động kích cầu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5.

Sôi động đêm nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”

Sôi động đêm nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”

VOV.VN - Tối 30/4, tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”, mở màn chuỗi hoạt động kích cầu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5.

Đông đảo người dân đến dự Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp

VOV.VN - Hôm nay (30/4), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (ấp Gò Tháp, xã Đốc Binh Kiều), tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp năm 2026.

Đông đảo người dân đến dự Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp

Đông đảo người dân đến dự Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp

VOV.VN - Hôm nay (30/4), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (ấp Gò Tháp, xã Đốc Binh Kiều), tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp năm 2026.

Khám phá phiên chợ vùng cao "Sắc màu Lai Châu" giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Từ ngày 30/4 - 3/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH) tổ chức phiên chợ vùng cao "Sắc màu Lai Châu". Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề "Điểm hẹn vùng cao", mang đến cho du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào vùng cao giữa lòng Thủ đô.

Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội

Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Từ ngày 30/4 - 3/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH) tổ chức phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu”. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, mang đến cho du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào vùng cao giữa lòng Thủ đô.

