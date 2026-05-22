Hà Nội giới thiệu tinh hoa văn hiến Thăng Long tại Mátxcơva, Nga

Thứ Sáu, 15:08, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu đối ngoại văn hóa quốc tế, ngày 21/5, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng chính quyền Thủ đô Mátxcơva (Moscow, Liên bang Nga) tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật và triển lãm thuộc khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026”.

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai Thủ đô.

Theo ban tổ chức, “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026” được xây dựng như một không gian giới thiệu hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh và giàu bản sắc tới công chúng Nga và bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026)”. Triển lãm tái hiện hành trình gần 950 năm của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.

Không chỉ giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, triển lãm còn mang đến hình ảnh Việt Nam đương đại thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, đặc biệt là phiên bản Trống đồng Đông Sơn. Công chúng tại Mátxcơva cũng có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của Hà Nội ngay tại không gian triển lãm.

ha noi gioi thieu tinh hoa van hien thang long tai matxcova, nga hinh anh 1
Chương trình “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026” là hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
ha noi gioi thieu tinh hoa van hien thang long tai matxcova, nga hinh anh 2
Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại chương trình. 

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Thanh âm ngàn năm” mang đến sự hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục được dàn dựng công phu với sự tham gia của các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của Thủ đô.

Các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam như ca trù, hát xẩm Hà thành, chèo, chầu văn cùng âm thanh của đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt được giới thiệu trong chương trình. Xen kẽ là những tiết mục âm nhạc đương đại mang hơi thở của một Hà Nội trẻ trung, sáng tạo.

ha noi gioi thieu tinh hoa van hien thang long tai matxcova, nga hinh anh 3
Những tiết mục hát xẩm, chèo và chầu văn mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian Việt Nam được giới thiệu tới khán giả Nga.

Đặc biệt, chương trình còn có sự giao thoa văn hóa Việt - Nga thông qua các ca khúc nổi tiếng của Nga như “Chiều Mátxcơva”, “Chiều hải cảng”, “Lòng chung thủy của con thiên nga”. Đây được xem là lời tri ân dành cho nền văn hóa Nga cũng như tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

ha noi gioi thieu tinh hoa van hien thang long tai matxcova, nga hinh anh 4
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
ha noi gioi thieu tinh hoa van hien thang long tai matxcova, nga hinh anh 5
Không gian trưng bày thủ công mỹ nghệ truyền thống giúp công chúng Nga có thêm góc nhìn về đời sống văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.
ha noi gioi thieu tinh hoa van hien thang long tai matxcova, nga hinh anh 6
Những sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn làng nghề Hà Nội trở thành điểm nhấn tại triển lãm ở Mátxcơva.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội kỳ vọng tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Thăng Long - Hà Nội cổ kính, sâu lắng nhưng vẫn năng động, hiện đại; đồng thời góp phần củng cố nền tảng quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai Thủ đô và hai quốc gia.

 

Hải Hà/VOV.VN
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
