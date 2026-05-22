Hà Nội giới thiệu tinh hoa văn hiến Thăng Long tại Mátxcơva, Nga

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai Thủ đô.

Theo ban tổ chức, “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026” được xây dựng như một không gian giới thiệu hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh và giàu bản sắc tới công chúng Nga và bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026)”. Triển lãm tái hiện hành trình gần 950 năm của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.

Không chỉ giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, triển lãm còn mang đến hình ảnh Việt Nam đương đại thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, đặc biệt là phiên bản Trống đồng Đông Sơn. Công chúng tại Mátxcơva cũng có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của Hà Nội ngay tại không gian triển lãm.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Thanh âm ngàn năm” mang đến sự hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục được dàn dựng công phu với sự tham gia của các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của Thủ đô.

Các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam như ca trù, hát xẩm Hà thành, chèo, chầu văn cùng âm thanh của đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt được giới thiệu trong chương trình. Xen kẽ là những tiết mục âm nhạc đương đại mang hơi thở của một Hà Nội trẻ trung, sáng tạo.

Đặc biệt, chương trình còn có sự giao thoa văn hóa Việt - Nga thông qua các ca khúc nổi tiếng của Nga như “Chiều Mátxcơva”, “Chiều hải cảng”, “Lòng chung thủy của con thiên nga”. Đây được xem là lời tri ân dành cho nền văn hóa Nga cũng như tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội kỳ vọng tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Thăng Long - Hà Nội cổ kính, sâu lắng nhưng vẫn năng động, hiện đại; đồng thời góp phần củng cố nền tảng quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai Thủ đô và hai quốc gia.