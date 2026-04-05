AI nhanh chóng xâm nhập ngành điện ảnh Ấn Độ

Chủ Nhật, 20:56, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành công nghiệp điện ảnh “đồ sộ” của Ấn Độ đang bước vào một cuộc chuyển đổi sâu sắc khi trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng thâm nhập vào mọi khâu sản xuất. Từ việc tạo dựng cảnh quay khó, xây dựng nhân vật đến chỉnh sửa nội dung và phát hành đa ngôn ngữ, … AI đang làm thay đổi cách Bollywood vận hành.

Tại Bengaluru, Công ty Collective Artists Network - nơi quản lý nhiều ngôi sao hạng A của Bollywood  -  đã xây dựng các studio AI chuyên sản xuất phim dựa trên sử thi Hindu như Ramayana và Mahabharat. Những cảnh phim vốn tốn kém, như thần Hanuman nâng núi hay các trận chiến hoành tráng, nay có thể được tạo dựng bằng thuật toán thay vì trường quay truyền thống.

Theo các nhà sản xuất, AI giúp cắt giảm chi phí xuống còn khoảng 20% và rút ngắn thời gian sản xuất chỉ còn một phần tư. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành điện ảnh Ấn Độ đang chịu áp lực lớn: lượng khán giả sụt giảm sau đại dịch, doanh thu phòng vé phụ thuộc vào một số ít bom tấn, trong khi các nền tảng trực tuyến ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ.

Ảnh minh họa từ Chat GPT.

Không dừng ở sản xuất nội dung mới, AI còn được dùng để “tái sinh” các bộ phim cũ. Bộ phim Raanjhanaa khi được chỉnh sửa bằng AI với cái kết mới đã gây tranh cãi dữ dội, thậm chí bị chỉ trích làm mất “linh hồn tác phẩm”, nhưng vẫn đạt doanh thu đáng kể. Nhiều hãng phim hiện đang rà soát hàng nghìn tựa phim trong kho để khai thác theo cách tương tự.

Ở một hướng khác, công nghệ lồng tiếng AI đang mở ra cơ hội tiếp cận thị trường đa ngôn ngữ – yếu tố then chốt tại quốc gia có hàng trăm phương ngữ như Ấn Độ. Công nghệ này cho phép đồng bộ khẩu hình và giọng nói gần như hoàn hảo, khắc phục hạn chế lâu nay của các bản lồng tiếng truyền thống.

Sự bùng nổ AI trong điện ảnh Ấn Độ cũng thu hút các “ông lớn” công nghệ toàn cầu như Google, Microsoft và Nvidia tham gia hợp tác, cung cấp công cụ và hạ tầng tính toán. Giới chuyên gia nhận định tham vọng của Ấn Độ trong lĩnh vực này đang vượt xa Hollywood – nơi các rào cản công đoàn và lo ngại mất việc làm vẫn hạn chế việc ứng dụng AI.

Tuy nhiên, làn sóng này cũng làm dấy lên tranh luận gay gắt về giá trị nghệ thuật và tương lai của nghề làm phim. Nhiều đạo diễn cảnh báo AI có thể khiến điện ảnh trở nên “công thức hóa”, trong khi khán giả vẫn tỏ ra khắt khe với các sản phẩm do máy móc tạo ra.

Dù vậy, với lợi thế chi phí thấp, quy mô sản xuất lớn và thị trường nội địa khổng lồ, giới quan sát cho rằng nếu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu mới của điện ảnh công nghệ cao trong những năm tới. 

Ấn Độ lần đầu mua dầu của Iran sau 7 năm

VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ xác nhận các nhà máy lọc dầu của nước này đã nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Iran sau gần 7 năm gián đoạn, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng tại Trung Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột khu vực.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ Bollywood AI
Lần đầu tiên Bollywood tôn vinh bộ phim về Quan họ
Nhiều ngôi sao Bollywood sắp tới Ninh Bình trong Lễ hội Namaste Việt Nam 2025
Nhiều ngôi sao Bollywood sắp tới Ninh Bình trong Lễ hội Namaste Việt Nam 2025

VOV.VN - Lễ hội Namaste Việt Nam lần thứ 4 năm 2025 sẽ có sự góp mặt của Nhiều ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Ấn Độ như Riya Sen, Divya Agarwal, Donal Bisht và Niharica Raizada cùng các nhà làm phim quốc tế của Bollywood. Sự kiện sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 17-20/11.

Campuchia bổ nhiệm ngôi sao Bollywood làm đại sứ thiện chí du lịch
Campuchia bổ nhiệm ngôi sao Bollywood làm đại sứ thiện chí du lịch

VOV.VN - Campuchia vừa bổ nhiệm ngôi sao điện ảnh Ấn Độ Gagan Malik làm đại sứ thiện chí du lịch, trong nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến tham quan đất nước Chùa Tháp, tận dụng những giá trị tương đồng về lịch sử, kiến trúc và văn hóa giữa hai nước. 

