AI nhanh chóng xâm nhập ngành điện ảnh Ấn Độ

Tại Bengaluru, Công ty Collective Artists Network - nơi quản lý nhiều ngôi sao hạng A của Bollywood - đã xây dựng các studio AI chuyên sản xuất phim dựa trên sử thi Hindu như Ramayana và Mahabharat. Những cảnh phim vốn tốn kém, như thần Hanuman nâng núi hay các trận chiến hoành tráng, nay có thể được tạo dựng bằng thuật toán thay vì trường quay truyền thống.

Theo các nhà sản xuất, AI giúp cắt giảm chi phí xuống còn khoảng 20% và rút ngắn thời gian sản xuất chỉ còn một phần tư. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành điện ảnh Ấn Độ đang chịu áp lực lớn: lượng khán giả sụt giảm sau đại dịch, doanh thu phòng vé phụ thuộc vào một số ít bom tấn, trong khi các nền tảng trực tuyến ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ.

Không dừng ở sản xuất nội dung mới, AI còn được dùng để “tái sinh” các bộ phim cũ. Bộ phim Raanjhanaa khi được chỉnh sửa bằng AI với cái kết mới đã gây tranh cãi dữ dội, thậm chí bị chỉ trích làm mất “linh hồn tác phẩm”, nhưng vẫn đạt doanh thu đáng kể. Nhiều hãng phim hiện đang rà soát hàng nghìn tựa phim trong kho để khai thác theo cách tương tự.

Ở một hướng khác, công nghệ lồng tiếng AI đang mở ra cơ hội tiếp cận thị trường đa ngôn ngữ – yếu tố then chốt tại quốc gia có hàng trăm phương ngữ như Ấn Độ. Công nghệ này cho phép đồng bộ khẩu hình và giọng nói gần như hoàn hảo, khắc phục hạn chế lâu nay của các bản lồng tiếng truyền thống.

Sự bùng nổ AI trong điện ảnh Ấn Độ cũng thu hút các “ông lớn” công nghệ toàn cầu như Google, Microsoft và Nvidia tham gia hợp tác, cung cấp công cụ và hạ tầng tính toán. Giới chuyên gia nhận định tham vọng của Ấn Độ trong lĩnh vực này đang vượt xa Hollywood – nơi các rào cản công đoàn và lo ngại mất việc làm vẫn hạn chế việc ứng dụng AI.

Tuy nhiên, làn sóng này cũng làm dấy lên tranh luận gay gắt về giá trị nghệ thuật và tương lai của nghề làm phim. Nhiều đạo diễn cảnh báo AI có thể khiến điện ảnh trở nên “công thức hóa”, trong khi khán giả vẫn tỏ ra khắt khe với các sản phẩm do máy móc tạo ra.

Dù vậy, với lợi thế chi phí thấp, quy mô sản xuất lớn và thị trường nội địa khổng lồ, giới quan sát cho rằng nếu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu mới của điện ảnh công nghệ cao trong những năm tới.