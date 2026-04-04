Ấn Độ lần đầu mua dầu của Iran sau 7 năm

Thứ Bảy, 22:32, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ xác nhận các nhà máy lọc dầu của nước này đã nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Iran sau gần 7 năm gián đoạn, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng tại Trung Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột khu vực.

 

Là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã dừng nhập khẩu dầu từ Iran từ tháng 5/2019 do sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là những gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, đã buộc Ấn Độ phải tìm kiếm nguồn cung thay thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo Bộ Dầu mỏ Ấn Độ, các doanh nghiệp lọc dầu trong nước đã “đảm bảo đủ nguồn cung”, bao gồm cả việc nhập khẩu từ Iran, đồng thời “không gặp bất kỳ trở ngại nào về thanh toán”. Đây được xem là tín hiệu quan trọng cho thấy các rào cản tài chính trong giao dịch với Tehran đã được tháo gỡ, ít nhất trong ngắn hạn.

An Do lan dau mua dau cua iran sau 7 nam hinh anh 1
Ảnh minh họa (ANI)

Động thái này diễn ra sau khi tháng trước Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Iran nhằm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Bên cạnh dầu thô, Ấn Độ cũng đã nhập khẩu khoảng 44.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Iran; lô hàng đã cập cảng vào ngày 2/4 và đang được bốc dỡ.

Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh nước này hiện nhập khẩu dầu từ hơn 40 quốc gia, và các doanh nghiệp có toàn quyền lựa chọn nguồn cung dựa trên yếu tố thương mại.

Giới phân tích nhận định việc nối lại nhập khẩu dầu từ Iran phản ánh cách tiếp cận linh hoạt, thực dụng của Ấn Độ trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đồng thời cho thấy New Delhi sẵn sàng tận dụng các cơ hội để ổn định nguồn cung và kiểm soát chi phí nhiên liệu trong nước.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ
Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

Máy bay chở khoảng 170 người hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ do lỗi động cơ
Máy bay chở khoảng 170 người hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ do lỗi động cơ

VOV.VN - Hôm nay, một máy bay chở khách dòng Boeing 737 của hãng hàng không Indigo đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến động cơ.

Máy bay chở khoảng 170 người hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ do lỗi động cơ

Máy bay chở khoảng 170 người hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ do lỗi động cơ

VOV.VN - Hôm nay, một máy bay chở khách dòng Boeing 737 của hãng hàng không Indigo đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến động cơ.

Ấn Độ bác bỏ tin đồn phong tỏa toàn quốc
Ấn Độ bác bỏ tin đồn phong tỏa toàn quốc

VOV.VN - Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri đã chính thức bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về khả năng áp đặt phong tỏa toàn quốc do thiếu hụt năng lượng. Ông đồng thời khẳng định đây là thông tin "hoàn toàn sai sự thật" và Chính phủ không xem xét bất kỳ đề xuất nào như vậy.

Ấn Độ bác bỏ tin đồn phong tỏa toàn quốc

Ấn Độ bác bỏ tin đồn phong tỏa toàn quốc

VOV.VN - Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri đã chính thức bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về khả năng áp đặt phong tỏa toàn quốc do thiếu hụt năng lượng. Ông đồng thời khẳng định đây là thông tin “hoàn toàn sai sự thật” và Chính phủ không xem xét bất kỳ đề xuất nào như vậy.

