Ấn Độ lần đầu mua dầu của Iran sau 7 năm

Là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã dừng nhập khẩu dầu từ Iran từ tháng 5/2019 do sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là những gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, đã buộc Ấn Độ phải tìm kiếm nguồn cung thay thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo Bộ Dầu mỏ Ấn Độ, các doanh nghiệp lọc dầu trong nước đã “đảm bảo đủ nguồn cung”, bao gồm cả việc nhập khẩu từ Iran, đồng thời “không gặp bất kỳ trở ngại nào về thanh toán”. Đây được xem là tín hiệu quan trọng cho thấy các rào cản tài chính trong giao dịch với Tehran đã được tháo gỡ, ít nhất trong ngắn hạn.

Động thái này diễn ra sau khi tháng trước Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Iran nhằm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Bên cạnh dầu thô, Ấn Độ cũng đã nhập khẩu khoảng 44.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Iran; lô hàng đã cập cảng vào ngày 2/4 và đang được bốc dỡ.

Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh nước này hiện nhập khẩu dầu từ hơn 40 quốc gia, và các doanh nghiệp có toàn quyền lựa chọn nguồn cung dựa trên yếu tố thương mại.

Giới phân tích nhận định việc nối lại nhập khẩu dầu từ Iran phản ánh cách tiếp cận linh hoạt, thực dụng của Ấn Độ trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đồng thời cho thấy New Delhi sẵn sàng tận dụng các cơ hội để ổn định nguồn cung và kiểm soát chi phí nhiên liệu trong nước.