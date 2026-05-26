15 nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers chuẩn bị cho Fanmeeting lớn nhất từ trước đến nay

Thông tin về sự kiện giao lưu người hâm mộ mang tên "Off Space" của nhà SpaceSpeakers đã chính thức được công bố. Diễn ra vào ngày 13/6 sắp tới tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), đây là sự kiện quy mô nhất từ trước đến nay của SpaceSpeakers khi quy tụ đông đủ toàn bộ 15 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc trực thuộc. Đêm nhạc này cũng là cột mốc mở màn cho chuỗi dự án kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhóm.

Trải qua hành trình dài với nhiều cột mốc mang tính bước ngoặt, SpaceSpeakers đã vươn mình trở thành một trong những biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn của dòng nhạc Rap/Hip-hop tại Việt Nam. Điểm tựa vững chắc cho vị thế hiện tại chính là tinh thần anh em bền chặt, gắn kết các thế hệ nghệ sĩ qua nhiều năm tháng.

Đến với sự kiện lần này, khái niệm sân khấu thông thường sẽ được thay đổi. Ban tổ chức cho biết ánh sáng không chỉ hướng về các nghệ sĩ, mà mỗi khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình đều được tôn vinh như một mảnh ghép không thể thiếu. Đây được kỳ vọng là một không gian xóa nhòa khoảng cách, là dịp để cả nghệ sĩ và người hâm mộ cùng ngồi lại, nhìn về chặng đường dài đã đi qua.

Đáng chú ý, một dòng chia sẻ trong thông báo chính thức đang trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn âm nhạc: "Cũng giống như mọi buổi họp quan trọng nhất của chúng tôi, những điều bất ngờ và đặc biệt nhất sẽ luôn được giữ lại ở phút cuối cùng". Theo thông lệ từ các sự kiện trước đây, đây thường là nơi các nghệ sĩ hé lộ những thông tin hoặc các siêu dự án cá nhân độc quyền. Do đó, người hâm mộ đang vô cùng ngóng chờ "cú twist" sẽ xuất hiện vào phút chót tại sự kiện.

Sức nóng của đêm nhạc này còn được cộng hưởng từ thành công của loạt sự kiện cá nhân trước đó. Khán giả từng chứng kiến tiếng vang từ chuỗi fan meeting của Soobin càn quét cả hai miền Nam - Bắc, hay gần đây nhất là liveshow của Rhymastic vào năm 2025.

Điểm chung của các đêm nhạc do SpaceSpeakers tổ chức là tình trạng "cháy vé" toàn tập chỉ trong chớp mắt. Với lịch sử bán vé kỷ lục trước đó, kết hợp cùng đội hình đông đủ 15 thành viên đình đám, sự kiện tháng 6 tới đây được dự đoán sẽ tạo ra một cuộc chiến săn vé bùng nổ và là một trong những chương trình đáng mong chờ nhất nửa đầu năm nay.

Hiện tại, mọi thông tin chi tiết về sơ đồ chỗ ngồi, giá vé cùng các đặc quyền dành riêng cho khán giả đang được người hâm mộ ráo riết săn đón trước khi cổng bán vé chính thức được kích hoạt.