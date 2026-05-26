15 nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers chuẩn bị cho Fanmeeting lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Ba, 12:52, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - SpaceSpeakers vừa công bố sự kiện fanmeeting mang tên "Off Space" vào ngày 13/6 tới tại TP.HCM. Quy tụ đông đủ toàn bộ 15 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc trực thuộc, đây không chỉ là buổi giao lưu quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nhóm, mà còn là sự kiện mở màn cho chuỗi dự án kỷ niệm 15 năm thành lập.

Thông tin về sự kiện giao lưu người hâm mộ mang tên "Off Space" của nhà SpaceSpeakers đã chính thức được công bố. Diễn ra vào ngày 13/6 sắp tới tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), đây là sự kiện quy mô nhất từ trước đến nay của SpaceSpeakers khi quy tụ đông đủ toàn bộ 15 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc trực thuộc. Đêm nhạc này cũng là cột mốc mở màn cho chuỗi dự án kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhóm.

Trải qua hành trình dài với nhiều cột mốc mang tính bước ngoặt, SpaceSpeakers đã vươn mình trở thành một trong những biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn của dòng nhạc Rap/Hip-hop tại Việt Nam. Điểm tựa vững chắc cho vị thế hiện tại chính là tinh thần anh em bền chặt, gắn kết các thế hệ nghệ sĩ qua nhiều năm tháng.

15 nghe si nha spacespeakers chuan bi cho fanmeeting lon nhat tu truoc den nay hinh anh 1

Đến với sự kiện lần này, khái niệm sân khấu thông thường sẽ được thay đổi. Ban tổ chức cho biết ánh sáng không chỉ hướng về các nghệ sĩ, mà mỗi khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình đều được tôn vinh như một mảnh ghép không thể thiếu. Đây được kỳ vọng là một không gian xóa nhòa khoảng cách, là dịp để cả nghệ sĩ và người hâm mộ cùng ngồi lại, nhìn về chặng đường dài đã đi qua.

Đáng chú ý, một dòng chia sẻ trong thông báo chính thức đang trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn âm nhạc: "Cũng giống như mọi buổi họp quan trọng nhất của chúng tôi, những điều bất ngờ và đặc biệt nhất sẽ luôn được giữ lại ở phút cuối cùng". Theo thông lệ từ các sự kiện trước đây, đây thường là nơi các nghệ sĩ hé lộ những thông tin hoặc các siêu dự án cá nhân độc quyền. Do đó, người hâm mộ đang vô cùng ngóng chờ "cú twist" sẽ xuất hiện vào phút chót tại sự kiện.

Sức nóng của đêm nhạc này còn được cộng hưởng từ thành công của loạt sự kiện cá nhân trước đó. Khán giả từng chứng kiến tiếng vang từ chuỗi fan meeting của Soobin càn quét cả hai miền Nam - Bắc, hay gần đây nhất là liveshow của Rhymastic vào năm 2025.

Điểm chung của các đêm nhạc do SpaceSpeakers tổ chức là tình trạng "cháy vé" toàn tập chỉ trong chớp mắt. Với lịch sử bán vé kỷ lục trước đó, kết hợp cùng đội hình đông đủ 15 thành viên đình đám, sự kiện tháng 6 tới đây được dự đoán sẽ tạo ra một cuộc chiến săn vé bùng nổ và là một trong những chương trình đáng mong chờ nhất nửa đầu năm nay.

Hiện tại, mọi thông tin chi tiết về sơ đồ chỗ ngồi, giá vé cùng các đặc quyền dành riêng cho khán giả đang được người hâm mộ ráo riết săn đón trước khi cổng bán vé chính thức được kích hoạt.

Hà Phương/VOV.VN
VOV.VN - Một lần nữa các gai con đứng ngồi không yên khi mới đây trên trang fanpage chính thức của The Global City đăng tải thông tin về sự kiện khai trương tuyến phố kiểu mẫu SOHO, The Global City và Đại nhạc hội đỉnh cao vào ngày 16/11.

VOV.VN - Tối 12/11, Kosmik live concert - đêm diễn kỷ niệm 11 năm hoạt động của SpaceSpeakers diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Các nghệ sĩ SpaceSpeakers chiêu đãi cho 5.000 khán giả “bữa tiệc âm nhạc” thịnh soạn, đa màu sắc, bùng nổ cảm xúc.

VOV.VN - Chính thức phát hành album đầu tay mang tên “Gặp lại” vào tối 24/5, Binz gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ khi giữ bí mật đến phút chót màn tái hợp cùng Soobin trong phiên bản mới của bản hit triệu view “Em”.

VOV.VN - Concert "Trạm yêu 4 – Băng qua đại dương" diễn ra tối 4/4/2026 tại Trung tâm thương mại LINC - Park City, Hà Đông, Hà Nội đánh dấu mùa thứ tư của chuỗi chương trình "Trạm yêu". Soobin có màn xuất hiện đầy ấn tượng trong vai Captain đốn tim fan, tạ lỗi fan nhí bằng món quà đặt biệt.

VOV.VN - Tại Giải thưởng Cống hiến 2026, SOOBIN trở thành tâm điểm khi giành 3 giải lớn, trong khi Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm, tạo nên bức tranh âm nhạc sôi động và giàu dấu ấn của năm.

