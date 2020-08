BLACKPINK chính thức tung teaser MV “Ice Cream” kết hợp Selena Gomez

Sáng 27/8, BLACKPINK đã chính thức hé lộ đoạn teaser MV "Ice Cream" kết hợp nữ ca sĩ đình đám Selena Gomez. Teaser MV "Ice Cream" nhanh chóng cán mốc hơn 500.000 lượt xem với gần 800.000 lượt yêu thích trên Youtube. Trên các trang mạng xã hội, các từ khóa "BLACKPINK" và "Selena Gomez", "Ice Cream" cũng nhanh chóng dẫn đầu top thịnh hành.

Như những hình ảnh poster quảng bá được công bố trước đó, "Ice Cream" mang phong cách retro với màu sắc, bối cảnh tươi sáng có tông màu hồng chủ đạo. Các thành viên BLACKPINK lần lượt xuất hiện với biểu cảm vui nhộn, đáng yêu. Đặc biệt, cô nàng Jennie vẫn giữ mái tóc đen đặc trưng chứ không nhuộm tóc hồng như tạo hình được hé lộ trước đó.

BLACKPINK xuất hiện với những biểu cảm vui nhộn, đáng yêu.

Đoạn teaser 17 giây còn khiến người hâm mộ phấn khích khi có sự góp mặt của ngôi sao nhạc Pop, Selena Gomez. Giọng ca "Lose you to love me" xuất hiện quyến rũ trong bộ bikini kẻ đỏ, đội chiếc mũ, đi đôi găng tay trắng đậm phong cách cổ điển. Hình ảnh này khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh của các cô gái xinh đẹp đứng cạnh các chàng thuỷ thủ của hải quân trong các bộ phim Mỹ.

Selena Gomez quyến rũ trong bộ bikini cổ điển.

Được biết, do dịch bệnh Covid-19, Selena Gomez và BLACKPINK không làm việc trực tiếp, không quay MV cùng nhau, mà thu âm cũng như ghi hình tách biệt, sau đó mới ghép lại. Tuy nhiên sự tương tác giữa hai bên vô cùng ăn ý trong MV.

Teaser "Ice Cream" ở những giây cuối cùng cũng bật mí đoạn beat bắt tai, sôi động khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi sản phẩm âm nhạc này. Sự kết hợp giữa nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc và ngôi sao nhạc Pop hứa hẹn tạo nên bản hit bùng nổ, càn quét các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. "Ice Cream" sẽ chính thức được phát hành vào ngày 28/8./.