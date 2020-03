BTS “Map of the Soul: 7” chiếm lĩnh vị trí số 1 Billboard 200

Mới đây, trang Billboard công bố album "Map of the Soul: 7" của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS dẫn đầu bảng xếp hạng với 422.000 đơn vị album tương đương ở Mỹ, trong đó 347.000 tính cả bản vật lý và nền tảng số bán ra.

Album "Map of the Soul: 7" đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc đình đám BTS trên đường đua K-pop.

BTS đã có tổng cộng 4 lần liên tiếp đạt vị trí No.1 trên Billboard 200. Trước đó, nhóm từng giành ngôi vị dẫn đầu với album “Love Yourself: Tear” vào tháng 6/2018, “Love Yourself: Answer” vào tháng 9/2018 và “Map Of The Soul: Persona” vào tháng 4/2019.

7 chàng trai nhà Big Hit cũng là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên có 7 lần góp mặt trên Billboard 200 với 7 album liên tiếp gồm “Love Yourself: Tear”, “Love Yourself: Her”, “Face Yourself”, “You Never Walk Alone”, “Wings”, “The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever” và “The Most Beautiful Moment In Life pt. 2”.

Album "Map of the Soul: 7" là album đánh dấu 7 năm hoạt động của 7 chàng trai nhà Big Hit. Album lần này của BTS bao gồm 15 ca khúc mới, cùng với 5 bài hát được phát hành trước đó nằm trong mini album "Map of the Soul: Persona". Album được giới thiệu “Các chàng trai dùng sự cân bằng giữa 2 mặt sáng tối của chính mình để kể những câu chuyện về những cá nhân đã tìm thấy được sự hoàn chỉnh của bản thân”.

Ngay từ khi ra mắt, album đã lập nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Doanh số "Map of the Soul: "7 của BTS phá vỡ kỷ lục trên bảng xếp hạng Hanteo (biểu đồ thống kê lượng tiêu thụ lượng album cứng thực tế từ các cửa hàng có liên kết với Hanteo) của Hàn Quốc, với 2.183.000 đĩa.

"Map of the Soul: 7" cũng được các nhà phê bình khen ngợi. Cây bút của Forbes - Hugh McIntyre cho rằng phiên bản ca khúc ON thu âm cùng Sia là “một trong những bài hát hấp dẫn nhất của BTS”.

Đây không phải lần đầu BTS kết hợp với các nghệ sĩ nước ngoài. Trước đó, với "IDOL" (feat. Micki Minaj), "Boy With Luv" (Feat. Halsey), hay thậm chí là "MIC drop" (feat. Desiigner, Steve Aoki remix), người hâm mộ của BTS đã quen với công thức "7+1" này, và không thể phủ nhận rằng sự kết hợp này đem đến thành tích tốt hơn cho các ca khúc của BTS trên bảng xếp hạng Billboard./.