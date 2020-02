BTS tái xuất bùng nổ với vũ đạo đỉnh cao trong MV “ON”

Đường đua Kpop tháng 2 trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự trở lại của nhóm nhạc đình đám BTS với album "Map Of The Soul: 7". Mới đây, vào lúc 16h00 (giờ Việt Nam) ngày 21/2, BTS chính thức tung ra MV ca khúc chủ đề "ON". Ngay lập tức, MV sở hữu gần 500.000 lượt xem. Các từ khoá #7TODAY và #ONChallenge cũng đã tiến thẳng lên vị trí thứ 2 và thứ 1 trên trending toàn cầu tại Twitter.

Với giai điệu bắt tai cùng tiết tấu nhanh, dồn dập, của nhạc dance "ON" là ca khúc bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên. Các thành viên BTS gây choáng ngợp bởi những màn vũ đạo ấn tượng xuyên suốt trong MV.

"ON" hứa hẹn sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc. BigHit miêu tả về ca khúc bằng rằng: “BTS một lần nữa trút bầu tâm sự của chính mình thông qua ca khúc hip hop mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng ON, phản ánh suy nghĩ của các thành viên như những nghệ sĩ trong suốt bảy năm hoạt động”.

Ca khúc "ON" sẽ có 2 phiên bản ra mắt. Cụ thể, một phiên bản có sự góp giọng chung với nữ ca sĩ Sia, phiên bản còn lại do BTS thể hiện. BTS hứa hẹn rằng giọng hát “kỳ lạ và lôi cuốn” của Sia sẽ mang đến một sự rung cảm khác biệt so với phiên bản chính của ca khúc. Ca khúc "ON" (feat. Sia) sẽ phát hành trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu vào ngày 21/2 với mục đích quảng bá tại Bắc Mỹ. Một tuần sau đó, "ON" (feat. Sia) mới được phát hành trên các nền tảng nhạc số tại Hàn.

Đây không phải lần đầu BTS kết hợp với các nghệ sĩ nước ngoài. Trước đó, với "IDOL" (feat. Micki Minaj), "Boy With Luv" (Feat. Halsey), hay thậm chí là "MIC drop" (feat. Desiigner, Steve Aoki remix), người hâm mộ của BTS đã quen với công thức "7+1" này, và không thể phủ nhận rằng sự kết hợp này đem đến thành tích tốt hơn cho các ca khúc của BTS trên BXH Billboard.

Các thành viên BTS khoe vũ đạo "khủng" trong MV mới.

Album lần này của BTS bao gồm 15 ca khúc mới, cùng với 5 bài hát được phát hành trước đó nằm trong mini album "Map Of The Soul: Persona". Album được giới thiệu “Các chàng trai dùng sự cân bằng giữa 2 mặt sáng tối của chính mình để kể những câu chuyện về những cá nhân đã tìm thấy được sự hoàn chỉnh của bản thân”.

"Map Of The Soul: 7" sẽ chính thức được phát hành vào lúc 4 giờ chiều Việt Nam ngày hôm nay (21/2), cùng với đó là video Kinetic Manifesto Film: Come Prima do BTS biểu diễn. Đến ngày 28/2, video ca khúc chủ đề ON sẽ chính thức được ra mắt với sự góp mặt của Sia./.