BTS nhanh chóng trở lại “đường đua” Kpop với teaser MV “Boy with luv“

Trước màn tái xuất ấn tượng, phá vỡ hàng loạt kỉ lục, dẫn đầu các bảng xếp hạng trong và ngoài nước của 4 cô nàng xinh đẹp của nhóm Black Pink nhà YG, BTS nhanh chóng trở lại "đường đua" Kpop khi tung teaser MV đầu tiên cho ca khúc comeback mang tên "Boy with luv" vào 0h ngày 8/4. Ngay sau khi phát hành, đoạn teaser gây sốt khi ca khúc lần này có sự xuất hiện của nữ ca sĩ người Mỹ, Halsey.

Đoạn teaser hé lộ màn kết hợp ấn tượng của nhóm nhạc thần tượng với nữ ca sĩ Halsey.

Dù chưa hé lộ nhiều về ca khúc mới cũng như nội dung MV nhưng đoạn teaser dài 46s đã nhanh chóng nhận được hơn 11 triệu lượt xem với 2,4 triệu lượt thích trên trang Youtube. Người hâm mộ dự đoán đây sẽ là một ca khúc với giai điệu sôi động, bắt tai, "gây nghiện" với những màn vũ đạo mạnh mẽ, ấn tượng là "đặc sản" của nhóm nhạc này.

Ca khúc "Boy with luv" sẽ được phát hành vào 18h ngày 12/4, cùng thời điểm với album "Map of the soul: Persona" và sân khấu comeback của BTS sẽ diễn ra ở M!Countdown ngày 18/4./.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Black Pink chính thức “soán ngôi” BTS, phá vỡ hàng loạt kỷ lục VOV.VN -Sau khi phát hành ca khúc "Kill This Love", Black Pink chính thức trở thành nhóm nhạc Kpop sở hữu MV nhiều lượt xem nhất trong 24 giờ. BTS, EXO VÀ GOT7 bất ngờ được đề cử tại Billboard Music Awards 2019 VOV.VN - Ngày 4/4, Billboard music awards 2019 đã chính thức công bố danh sách nghệ sĩ được đề cử cho các hạng mục giải thưởng với 3 đại diện đến từ Kpop.



GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Hạnh Lê/VOV.VN Theo: Billboard

PC_Article_AfterShare_1