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Ca khúc "Thắp lên Việt Nam" khơi dậy lòng biết ơn những người lính

Thứ Hai, 14:29, 27/07/2026
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VOV.VN - Từ cuộc gặp gỡ với những thương binh, bệnh binh trong dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã xúc động viết nên ca khúc "Thắp lên Việt Nam". Tác phẩm gửi gắm lòng tri ân tới những người lính đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chứng kiến cuộc gặp gỡ của các thương binh, bệnh binh trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã xúc động viết nên ca khúc "Thắp lên Việt Nam". Tác phẩm sau đó được ca sĩ Tùng Dương thể hiện, gửi gắm lời tri ân tới những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Thắp lên Việt Nam" qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Lê Tự Minh, vào một ngày cuối tháng 7, ông được mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM. Cuộc gặp gỡ với những thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường khiến ông không kìm được xúc động.

Ngay tại hội trường, những câu thơ đầu tiên đã được nhạc sĩ viết vội trên điện thoại:

"Muốn bắt tay chẳng còn tay mà bắt
Bởi đôi tay đã gửi lại chiến trường
Muốn chạy đến bên người bạn thân thương
Nhưng đôi chân đã nằm cùng đồng đội
Sờ gương mặt đoán theo giọng nói
Mắt của tôi chẳng thấy bạn nữa rồi..."

Ngay trong đêm hôm đó, ca khúc "Thắp lên Việt Nam" đã ra đời.

Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông mong muốn thông qua bài hát để ca ngợi những người lính đã nhận về mình sự hy sinh, mất mát để dân tộc được trường tồn.

ca khuc thap len viet nam khoi day long biet on nhung nguoi linh hinh anh 1
Ca khúc "Thắp lên Việt Nam" được khơi nguồn từ những xúc động của nhạc sĩ Lê Tự Minh khi gặp gỡ các thương binh

"Dù đôi chân, đôi tay, đôi mắt đã ở lại lại chiến trường, đã nằm cùng đồng đội nhưng nụ cười của họ vẫn bình dị, sáng trong. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ thật trân trọng. Chính các anh là người đã thắp lên ngọn lửa Việt Nam thiêng liêng, thắp lên một dân tộc anh hùng để kẻ thù khiếp sợ, bạn bè kính trọng và con cháu tự hào", nhạc sĩ chia sẻ.

Theo tác giả, nguồn cảm hứng của "Thắp lên Việt Nam" không đến từ những chiến công trên chiến trường mà được khơi nguồn từ chính cuộc hội ngộ của những người lính đã đi qua chiến tranh. Những mất mát còn in dấu trên cơ thể họ đã trở thành chất liệu để ông viết nên ca khúc tri ân.

ca khuc thap len viet nam khoi day long biet on nhung nguoi linh hinh anh 2
MV "Thắp lên Việt Nam" tái hiện hình ảnh những người lính với tinh thần kiên cường và sự hy sinh thầm lặng
ca khuc thap len viet nam khoi day long biet on nhung nguoi linh hinh anh 3

Sau khi hoàn thành, "Thắp lên Việt Nam" đã được nhiều nghệ sĩ thể hiện, trong đó có Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi và NSND Thái Bảo. Ca khúc góp thêm một tiếng nói tri ân bằng âm nhạc nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Không kể về chiến tranh bằng những chiến công, bài hát gợi nhắc người nghe nhớ đến những khoảng trống mà chiến tranh để lại, để từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình và biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thông qua "Thắp lên Việt Nam", nhạc sĩ Lê Tự Minh mong muốn gửi lời tri ân tới các thương binh, bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc. Qua giọng hát của Tùng Dương cùng các nghệ sĩ, ca khúc tiếp tục lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, nhắc nhở mỗi người gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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