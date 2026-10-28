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Concert mới của Hà Anh Tuấn chỉ giới hạn khoảng 2.000 khán giả

Thứ Tư, 10:23, 28/10/2026
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VOV.VN - Hà Anh Tuấn sẽ tổ chức concert Circus of Friends tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM vào ngày 17/12, nhân dấu mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình có quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi và khán giả sẽ được tham gia lựa chọn một phần các ca khúc trong setlist.

Theo thông tin từ ê-kíp, đây là sự kiện âm nhạc đầu tiên được tổ chức tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ - công trình văn hóa mới của TP.HCM. Hà Anh Tuấn cũng là nghệ sĩ đầu tiên thực hiện chương trình âm nhạc tại không gian này.

Trong những năm gần đây, Hà Anh Tuấn và ê-kíp Viet Vision thường lựa chọn các địa điểm biểu diễn có dấu ấn riêng cho những dự án âm nhạc. Năm 2023, Chân trời rực rỡ diễn ra tại Ninh Bình. Đến năm 2024, Sketch A Rose được tổ chức tại Nhà hát Esplanade ở Singapore và Nhà hát Opera Sydney, Australia. Năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục biểu diễn tại Dolby Theatre ở Los Angeles, Mỹ.

Với Circus of Friends, địa điểm được lựa chọn là Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Khán phòng chính của công trình có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi và hệ thống sân khấu đa năng.

concert moi cua ha anh tuan chi gioi han khoang 2.000 khan gia hinh anh 1

Khác với các chương trình có quy mô lớn trước đó, Circus of Friends được tổ chức dưới hình thức một concert giới hạn số lượng khán giả. Tên gọi “Friends Meeting” cũng được ê-kíp sử dụng để nhấn mạnh tính chất gặp gỡ giữa Hà Anh Tuấn và những khán giả đã đồng hành với anh trong nhiều năm.

Một điểm khác của chương trình là khán giả được tham gia lựa chọn những ca khúc muốn nghe trong đêm diễn. Hoạt động bình chọn hiện được thực hiện trên trang We Love Hà Anh Tuấn và kết quả sẽ góp phần định hình setlist của concert.

Theo bảng xếp hạng được công bố, Ru em từng ngón xuân nồng đang dẫn đầu với 2.223 lượt bình chọn. Xếp sau lần lượt là Em với 650 lượt, Hoa hồng 617 lượt, Vẹn nguyên 538 lượt và Xuân thì 518 lượt.

Ê-kíp cho biết bảng xếp hạng hiện tại chưa phải danh sách tiết mục chính thức. Tuy nhiên, kết quả bình chọn sẽ là một trong những cơ sở để lựa chọn các ca khúc được trình diễn trong chương trình.

Circus of Friends diễn ra trong năm đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của Hà Anh Tuấn. Trước đó, vào đầu năm 2026, nam ca sĩ đã tổ chức concert The Rose. Trong chương trình này, anh từng nhắc đến một cuộc hẹn tiếp theo tại một “vùng đất mới”, nhưng chưa tiết lộ cụ thể địa điểm.

Đến tháng 9 và đầu tháng 10, những hình ảnh liên quan đến Circus of Friends bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh đi trên dây, con số 20 và Rạp Xiếc Phú Thọ. Sau đó, Hà Anh Tuấn công bố chương trình sẽ diễn ra tại đây vào ngày 17/12.

Đêm nhạc là một trong những hoạt động đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát của Hà Anh Tuấn, đồng thời đưa anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức chương trình âm nhạc tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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