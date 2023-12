Dàn nhạc giao hưởng của Đồng Quang Vinh biểu diễn "Titanic" trên vịnh Hạ Long

Ngày 22/12, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc Sức sống mới đã có một buổi hoà nhạc trên vịnh Hạ Long. Đây là lần đầu tiên một dàn nhạc giao hưởng xuất hiện trên sân khấu nổi cũng như một không gian mở. Được biết, đây là một “phiên bản” đặc biệt của “Love in the Bay” mang tên Dreamy Voyage - Symphony of Heritage.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trên vịnh Hạ Long

Dreamy Voyage - Symphony of Heritage được đặt tên theo phong cách của một vở nhạc kịch: “Chapter 1 - Festive Melodies” (Tạm dịch: Giai điệu lễ hội). Nhạc trưởng đã chia chương đầu thành 4 phần, tương ứng với từng thể loại, phong cách âm nhạc đặc biệt: Opera cổ điển và nhạc Ballet, nhạc Việt Nam, nhạc phim và nhạc Giáng sinh. Những bản nhạc kinh điển thế giới như Habanera, Hồ thiên nga hay “Titanic - My heart will go on”, “Cướp biển vùng Caribe”... qua bàn tay khéo léo của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc đã biến hóa một cách tài tình với giai điệu của nhạc cụ Việt Nam.

Đồng Quang Vinh vừa làm nhạc trưởng vừa biểu diễn.

Trong bối cảnh hiện đại hóa xu hướng du lịch và nhu cầu đổi mới liên tục trong những trải nghiệm, sự kết hợp của Ambassador cùng một dàn nhạc giao hưởng tre nứa là một điểm sáng mới. Không chỉ tạo ra một trải nghiệm khác biệt cho du khách, đây còn là hoạt động lan tỏa văn hóa nghệ thuật âm nhạc đến với những du khách nước ngoài, như anh đã từng chia sẻ: “Chúng ta vẫn hiểu rằng, khi mọi thứ có biên giới thì việc để hiểu hết về nhau là điều rất khó khăn. Giống như việc khi tôi không biết ngôn ngữ của bạn, sự cản trở đó rất khó để chúng ta giao tiếp. Nhưng đối với một bản nhạc hay, đôi khi chúng ta sẽ bỏ qua việc bản nhạc xuất phát từ đâu, chỉ việc tận hưởng nó mà thôi.

Và khi tôi làm công việc này, tôi muốn kéo khán giả lại gần nhau hơn và xoá dần khoảng cách. Tôi thấy, ít nhất âm nhạc đã làm được cái gì đó để kết nối mọi người lại gần nhau hơn”.

Biểu diễn ballet.

Chia sẻ về việc đưa dàn nhạc của mình và trình diễn ở vịnh Hạ Long, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cũng tỏ ra thích thú: “Khi nhận được lời mời cũng như quyết định đem dàn nhạc lên du thuyền - một không gian mở, lại diễn ngay trên biển, tôi cũng có chút suy nghĩ. Thế nhưng sau khi tìm hiểu cũng như lên kế hoạch kỹ càng, tôi thấy đây là một sự kết hợp rất tuyệt vời.

Bản thân tôi hiểu, du thuyền là một không gian rất tuyệt vời để có thể tổng hoà với nhạc giao hưởng. Đến với du thuyền, tôi được sống với thiên nhiên, được phục vụ chu đáo, được thưởng thức những gì trọn vẹn. Những điều tự nhiên, thoải mái khi kết hợp được với âm nhạc sẽ càng thi vị hơn.

Hãy tưởng tượng, khi chúng ta xem một bộ phim Hollywood, phim bom tấn và bỏ phần âm nhạc đi, những bộ phim đó liệu có thực sự trọn vẹn? Là một người làm nhạc, luôn tìm kiếm những không gian mới phù hợp với những gì mình đang làm, tôi cảm thấy du thuyền và nhạc giao hưởng chính là một sự giao hoà đặc biệt. Và chắc chắn, du khách khi có mặt trên du thuyền, thưởng thức âm nhạc giữa kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long sẽ để lại nhiều ấn tượng khó quên cho một chuyến trải nghiệm.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn du khách Việt cũng như du khách nước ngoài sẽ nhớ về Hạ Long, nhớ về Việt Nam nhiều hơn nữa thông qua rất nhiều cách quyến rũ họ, giống như hoà nhạc trên du thuyền đã thu hút mọi người xích lại gần nhau hơn”.

Hành trình Dreamy Voyage - Symphony of Heritage cập bến đã để lại một thanh âm ấn tượng, khép lại năm 2023 đầy thăng hoa của du thuyền Ambassador, hứa hẹn mở ra một năm 2024 thêm phần bùng nổ và ấn tượng đến từ những hải trình mới.