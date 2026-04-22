Độc đáo MV viết lại câu chuyện “Đám cưới chuột” trong tranh Đông Hồ bằng AI

Thứ Tư, 12:18, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ bức tranh dân gian có tuổi đời hơn 500 năm, câu chuyện "Đám cưới chuột" đã được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại thông qua công nghệ AI trong MV "Tính chuyện trăm năm", mang đến một góc nhìn nhân văn và tươi mới về di sản.

Nhân dịp UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào cuối tháng 3/2026 vừa qua, một sản phẩm âm nhạc độc đáo đã ra đời, trở thành cầu nối giữa giá trị cổ truyền và công nghệ tương lai. Đó là MV "Tính chuyện trăm năm" - một tác phẩm được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI dưới hình thức hoạt hình.

Ekip thực hiện MV "Tính chuyện trăm năm" - một tác phẩm được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI dưới hình thức hoạt hình.

Lấy cảm hứng từ bức tranh "Đám cưới chuột" tiêu biểu của dòng tranh Đông Hồ, ekip thực hiện MV đã có một quyết định táo bạo: không chỉ tái hiện mà còn "viết lại" nội dung bức tranh. Trong nguyên bản, "Đám cưới chuột" là tiếng nói châm biếm xã hội phong kiến thông qua hình ảnh chuột dâng lễ vật cho mèo. Tuy nhiên, trong MV này, tinh thần châm biếm được thay thế bằng sự ấm áp, nhân văn.

Nhà văn, nhà báo Hồ Diệp Thanh Thanh - tác giả kịch bản MV cho biết: “Ekip quyết định không chỉ tái hiện bức tranh ‘Đám cưới chuột’ mà còn ‘viết lại’ câu chuyện theo tinh thần đương đại, ấm áp, nhân văn và giàu cảm xúc. Bởi lẽ, ekip mong muốn thông qua MV, hình ảnh ‘Đám cưới chuột’ sẽ trở nên gần gũi với giới trẻ hơn, từ đó góp sức nhỏ lan tỏa vẻ đẹp di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tranh dân gian Đông Hồ rộng khắp hơn nữa theo ngôn ngữ, góc nhìn, sáng tạo mới, hiện đại”.

Ca sĩ AnhHi Thanh Cường và đạo diễn Xuân Mạnh.

Thay cho motif "cống nạp cho mèo", MV tạo điểm nhấn bằng hình ảnh đoàn trẻ con hớn hở trước cổng làng, được người lớn phát lì xì, kẹo bánh. Đặc biệt, ở đoạn cuối, hình tượng chuột dần "hóa người", chú rể chuột bước xuống kiệu chính là ca sĩ AnhHi Thanh Cường - một biểu tượng cho sự giao thoa, đưa di sản từ tranh bước vào đời sống thực tế.

Toàn bộ bối cảnh làng quê Bắc Bộ với mái nhà ba gian, giàn trầu, sân gạch được dựng lại sinh động nhờ trí tuệ nhân tạo. Đạo diễn Xuân Mạnh chia sẻ: “Dùng công nghệ AI thế hệ mới để kể một câu chuyện thuần Việt - đám cưới chuột, biểu tượng hạnh phúc đã tồn tại hàng trăm năm trong ký ức dân gian... đó không còn là câu chuyện về công nghệ nữa, mà là câu chuyện về cách một di sản văn hóa tìm thấy bản thể khác của chính mình trong kỷ nguyên số”.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long

Anh cũng nhấn mạnh thêm định hướng cá nhân: “AI không chỉ là công cụ tạo hình ảnh đẹp - mà có thể trở thành phương tiện bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa một cách sống động, gần gũi với thế hệ trẻ hôm nay”.

Về phần nghe, "Tính chuyện trăm năm" là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác với âm hưởng dân ca Bắc Bộ. Bài hát còn gây ấn tượng với phần ngâm theo lối Lẩy Kiều của NSND Thanh Hoài, tạo nên chiều sâu văn hóa cho tác phẩm.

Ca sĩ AnhHi Thanh Cường, người thể hiện ca khúc đồng thời là nhân vật "hóa hình" từ chú rể chuột, bày tỏ: “Đây là một ca khúc rất đặc biệt mà tôi yêu thích... mang tinh thần trẻ trung, tươi mới, đong đầy tình cảm xao xuyến trong tình yêu của người con trai. Tôi cảm thấy may mắn khi mình được sống trong kỷ nguyên công nghệ, nhờ sự phát triển của AI nên mới có cơ hội thực hiện những dự án MV lấy cảm hứng từ văn hóa thuận lợi như những gì chúng tôi đã và đang làm”.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng chia sẻ sự hài lòng về cách thể hiện của MV: “Tôi đặc biệt thích các chú chuột con ngộ nghĩnh, xinh đẹp trong MV, cho thấy được sự viên mãn của đàn con đàn cháu nối tiếp nhau. Ước mơ được gửi gắm trong ca khúc của tôi là vậy, mong mỗi tình yêu, mỗi gia đình luôn hạnh phúc, viên mãn”.

Sự xuất hiện của MV "Tính chuyện trăm năm" cho thấy một hướng tiếp cận mới: di sản không bị đóng khung trong quá khứ mà có thể "sống" lại rực rỡ qua bàn tay của những người sáng tạo nội dung số, giúp văn hóa truyền thống tiếp cận gần hơn với thẩm mỹ của khán giả đương thời.

Hà Phương/VOV.VN
