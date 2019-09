Giọng hát Việt nhí: Hương Giang bại trận, Phạm Quỳnh Anh thắng áp đảo

Tối 7/9, tập 8 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng Thách đấu với nhiều thay đổi bất ngờ. Sau khi bốc thăm, team Hương Giang - Dương Cầm là đội thách đấu đầu tiên, tiếp theo là team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương và cuối cùng là Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Mở màn đêm thi, Hương Giang lựa chọn bé Trâm Anh bước ra sân khấu, Lưu Thiên Hương lựa chọn bé Hồng Ngọc, bất ngờ hơn team Phạm Quỳnh Anh cũng đưa bé Thanh Tâm ra thách đấu.



Ba bé Trâm Anh - Hồng Ngọc - Thanh Tâm thách đấu



Trâm Anh đến từ team Hương Giang - Dương Cầm thể hiện ca khúc "Giấc mơ của tôi". Bằng giọng hát cảm xúc và có màu sắc riêng, cô bé đã mang đến một màn không gian âm nhạc đầy hoài niệm. Tiếp đến đoạn sau Trâm Anh đã "lột xác" mạnh mẽ với phần đọc rap khuấy động toàn bộ sân khấu.

Hồng Ngọc đến từ team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Cô bé được Lưu Thiên Hương kỳ vọng sẽ khiến Hương Giang bất ngờ vì sự thay đổi tiến bộ về giọng hát. Và không làm hai HLV thất vọng, Hồng Ngọc đã mang đến một màn trình diễn cảm xúc, nhẹ nhàng, chạm vào tim của người nghe.

Thanh Tâm đến từ team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc "Và thế giới đã có thêm một bài hát hay". Bằng sự tinh tế ngay từ khi cất lên câu hát đầu tiên, Thanh Tâm đã lôi cuốn người nghe. Đặc biệt, ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu của Thanh Tâm khiến khán giả không khỏi rời mắt khỏi màn hình.

Hương Giang cho biết, đây là phần thách đấu khiến cô rất khó xử. Lưu Thiên Hương chia sẻ, cô muốn khoe cho Hương Giang biết, học trò của mình đã tiến bộ như thế nào và có tiếc không khi đã loại. Phạm Quỳnh Anh cho biết, Thanh Tâm hôm nay đã làm rất tốt, đó là quá trình thay đổi cả bản thân rất ngoạn mục.

Kết quả, Trâm Anh nhận được 10%, Hồng Ngọc nhận được 20%, Thanh Tâm nhận được 70% số điểm từ Hội đồng chuyên môn. Sau khi tổng kết cả hai số điểm từ Hội đồng chuyên môn và bình chọn từ khán giả tại trường quay, Thanh Tâm team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc là thí sinh giành chiến thắng với tổng số điểm cao nhất là 109.72%.

Tiếp đến, Ali Hoàng Dương - Lưu Thiên Hương lựa chọn bé Minh Châu bước ra sân khấu, team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh lựa chọn bé Diệp Nhi, team Hương Giang - Dương Cầm lựa chọn cậu bé Hàn Quốc - Kim Jea Bin, đây cũng là học trò cũ của Lưu Thiên Hương mà Hương Giang đã cướp về.



Minh Châu - Diệp Nhi - Kim Jea Bin thách đấu





Minh Châu đến từ team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Thiên thần từ thiên đường". Minh Châu cũng là thí sinh đạt được triệu view từ vòng Giấu mặt. Với giọng hát cảm xúc và nội lực, ngay từ câu hát đầu tiên, cô bé đã khiến người nghe "nổi da gà". Đặc biệt, phong cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút đã giúp Minh Châu ghi điểm trong mắt khán giả.

Diệp Nhi đến từ team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc "Son", một nhạc phẩm nổi tiếng được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, bằng màu sắc rất riêng trong bản phối và giọng hát có chút tinh nghịch, Diệp Nhi đã làm mới ca khúc và khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Kim Jea Bin đến từ team Hương Giang - Dương Cầm thể hiện ca khúc "Thủy Thần". Cậu bé đã mang đến một không gian âm nhạc sôi động, máu lửa, từng câu hát mạnh mẽ đã cho khán giả thấy được sự tiến bộ trong giọng hát.

Hương Giang chia sẻ, Kim Jea Bin mặc dù không có lợi thế về giọng hát so với hai bạn còn lại nhưng nếu cố gắng thì trong tương lai sẽ là một ngôi sao sáng, Diệp Nhi là cô bé mang đến bất ngờ vì hôm nay toả sáng rực rỡ. Lưu Thiên Hương cho rằng Minh Châu đã cố gắng điềm tĩnh, Diệp Nhi làm rất tốt, tốt hơn cả lúc tập, Kim Jea Bin tiến bộ và hát rất đàn ông.

Và kết quả, Minh Châu nhận được 20%, Diệp Nhi nhận được 80%, Kim Jea Bin 0% số điểm từ Hội đồng chuyên môn. Và sau khi tổng kết cả hai số điểm từ Hội đồng chuyên môn và bình chọn từ khán giả tại trường quay, Minh Châu team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương là thí sinh được bước tiếp với tổng số điểm cao nhất là 69.68%.

Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh lựa chọn bé Minh Hằng bước ra sân khấu, team Hương Giang - Dương Cầm lựa chọn bé Ngọc Nhi, team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương lựa chọn bé Tấn Lộc.



Minh Hằng - Ngọc Nhi - Tấn Lộc



Minh Hằng đến từ team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc "Người đàn bà hóa đá". Mặc dù mới 7 tuổi và là thí sinh nhỏ nhất của chương trình nhưng Minh Hằng lại sở hữu chất giọng "khủng" rất nội lực. Thể hiện một ca khúc khó, Minh Hằng tiếp tục chinh phục hoàn toàn người nghe không chỉ bằng giọng hát mà còn là bản lĩnh của một "tiểu Diva" trên sân khấu.

Ngọc Nhi đến từ team Hương Giang - Dương Cầm thể hiện ca khúc "Tôi thích". Xuất hiện trên sân khấu, cô bé đã khiến khán giả thích thú với phong cách tươi vui, năng động, đặc biệt phần thể hiện tự tin, cuốn hút khiến các HLV và hội đồng chuyên môn không ngừng nhún nhảy theo.

Tấn Lộc đến từ team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Việt Nam trong tôi là". Ngay từ những vòng đầu, Tấn Lộc đã được khen ngợi khi sở hữu giọng hát truyền cảm và không làm khán giả thất vọng, cậu bé tiếp tục khiến người nghe thổn thức với từng câu hát ngọt ngào của mình.

HLV Lưu Thiên Hương chia sẻ, Minh Hằng bước ra như một người lớn thu nhỏ và là một tài năng không đợi tuổi. Ngọc Nhi hát ổn định nhưng diễn hơi nhiều, Tấn Lộc lại mất bình tĩnh quá nhiều nhưng đánh giá rất cao về giọng hát. Dương Khắc Linh khen ngợi phần trình diễn của Ngọc Nhi. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, Minh Hằng luôn tập trung tập luyện và mong muốn chinh phục các nốt cao.

Kết quả cuối cùng, Minh Hằng nhận được 20%, Ngọc Nhi nhận được 60%, Tấn Lộc nhận được 20% số điểm từ Hội đồng chuyên môn. Và sau khi tổng kết cả hai số điểm từ Hội đồng chuyên môn và bình chọn từ khán giả tại trường quay, bé Minh Hằng team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh là thí sinh được bước tiếp với tổng số điểm cao nhất là 74.66%.

Phần thách đấu cuối cùng của Hương Giang - Dương Cầm là lựa chọn bé Ngọc Ánh bước ra sân khấu, Dương Khắc Linh - Phạm Quỳnh Anh lựa chọn bé Linh Đan - đây cũng là học trò cũ của Hương Giang, team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương lựa chọn bé Thành Nhân.



Ngọc Ánh - Linh Đan - Thành Nhân



Ngọc Ánh team Hương Giang - Dương Cầm thể hiện mashup "Ai cũng có ngày xưa - Ngày xưa ơi". Là cô bé được cả 6 HLV bấm chọn tại vòng Giấu mặt nên Ngọc Ánh được cho là "viên ngọc quý" của tem Hương Giang. Sở hữu giọng hát truyền cảm, từng câu hát như chạm vào tim người nghe, Ngọc Ánh đã mang đến một tiết mục dạt dào cảm xúc.

Linh Đan team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc "This is me". Xuất hiện trên sân khấu, cô bé lập tức chiếm được tình cảm của khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp. Bên cạnh đó, giọng hát ngọt ngào, khả năng hát tiếng Anh cực chuẩn cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp của Linh Đan đã chinh phục hoàn toàn người nghe.

Thành Nhân - cậu bé team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương thể hiện mashup "Bống bống bang bang - Học mèo kêu" và đã mang đến một không gian âm nhạc dễ thương, bùng nổ với giai điệu sôi động. Các HLV liên tục mỉm cười, nhún nhảy theo tiết mục của Thành Nhân, Hội đồng chuyên môn cũng không ngừng "đung đưa" trên hàng ghế giám khảo.

Hương Giang cho biết, cô luôn tự hào về Linh Đan và cho rằng bé là thí sinh hát tiếng Anh hay nhất mùa giải năm nay. Thành Nhân luôn đầy năng lượng, phần trình diễn truyền đi sự phấn khích rất lớn và còn sáng tạo thêm cả vũ đạo. Riêng Ngọc Ánh có giọng hát truyền cảm và xử lý rất tinh tế, tuy nhiên phần trình diễn vẫn chưa thật sự hoàn hảo như mong đợi.

HLV Lưu Thiên Hương chia sẻ, Linh Đan thể hiện tiếng Anh rất hay và có tiết mục tròn trịa, còn Thanh Nhân rất đáng yêu chứng minh rằng Giọng hát Việt nhí không nhất thiết phải hát to, hát khỏe. Phạm Quỳnh Anh cho biết, Linh Đan hát tiếng Việt cũng rất hay và mong cô bé sẽ đi sâu để có thể khoe tiếng hát của mình.

Kết quả, Ngọc Ánh nhận được 20%, Linh Đan nhận được 50%, Thành Nhân nhận được 30% số điểm từ Hội đồng chuyên môn. Và sau khi tổng kết cả hai số điểm từ Hội đồng chuyên môn và bình chọn từ khán giả tại trường quay thì bé Linh Đan là thí sinh được bước tiếp với tổng số điểm cao nhất là 89.27%.