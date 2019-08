Giọng hát Việt nhí: Hương Giang “nổi da gà” với giọng ca 3 “diva” nhí

Tập 7 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 lên sóng truyền hình tối 31/8. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng Đối đầu, các thí sinh còn lại đã có một đêm thi đầy màu sắc và kịch tính. Đặc biệt, các HLV tuần này cũng có những giây phút lắng đọng khi chia tay các thí sinh khiến khán giả không khỏi rơi nước mắt.



Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương với ba bé được nhận xét là mạnh nhất trong đội gồm Minh Tâm - Minh Châu - Nhã Thy với mashup "Quê nhà - Dệt tầm gai". Vì là tiết mục "đinh" của đội nên cặp HLV cùng bé tập luyện rất nhiều.

Minh Tâm - Minh Châu - Nhã Thy

Xuất hiện trên sân khấu, Minh Tâm - Minh Châu - Nhã Thy đã mang đến một không gian âm nhạc da diết, từng câu hát được các em thể hiện đầy nội lực và cảm xúc. Hai ca khúc quen thuộc từng được nhiều Diva thể hiện đã được ba bé thổi vào một làn gió mới khiến các HLV chăm chú theo dõi và say đắm với giọng hát "chín muồi" của ba bé. HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đã lên sân khấu nhảy cùng học trò, Lưu Thiên Hương còn chia sẻ cô đứng run cả chân vì hồi hộp.

HLV Dương Cầm chia sẻ, đây là tiết mục hay nhất của team Lưu Thiên Hương, HLV Hương Giang chia sẻ cô rất sốc vì bé Minh Tâm đã lột xác như một nghệ sĩ thực sự và hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao. HLV Phạm Quỳnh Anh cho biết, ba bé đã rất năng lượng và tự tin, cô ấn tượng với bé Minh Tâm vì rất giống một ngôi sao Hàn Quốc, và đây là tiết mục tuyệt vời nhất của đội cô Hương. HLV Lưu Thiên Hương cho biết, cô ngồi ở đây nhưng vẫn rất run vì đây là bản phối rất trúc trắc và như một thử thách cho ba học trò. Và kết quả, Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đã chọn bé Minh Tâm đi tiếp.

Đặc biệt, HLV Lưu Thiên Hương đã bấm cứu Minh Châu khiến cô bé khóc vỡ oà trong hạnh phúc. Theo nữ nhạc sĩ, hai bé đều thể hiện rất tốt, nhưng Minh Châu lại rất nghệ sĩ và hết mình với tiết mục trên sân khấu.

Mở màn là tiết mục của nhóm "Con cưng của mẹ" gồm 3 bé Hồng Ngọc - Khánh Vy - Tấn Lộc đến từ team HLV Hương Giang - Dương Cầm với ca khúc mashup "Mẹ yêu con - Quê tôi". Điểm nhấn của ca khúc này là màn chuyển từ giai điệu nhẹ nhàng sang mạnh mẽ, da diết, vì vậy đòi hỏi ba bé phải tập trung để làm tốt kỹ thuật nhưng phải cảm xúc, nhẹ nhàng trong từng câu hát.

Hồng Ngọc - Khánh Vy - Tấn Lộc

Xuất hiện trên sân khấu, ba bé đã cùng hoà quyện và mang đến một tiết mục nhẹ nhàng cảm xúc, hai ca khúc quen thuộc được khoác lên mình một chiếc áo mới khiến khán giả thích thú. Tuy nhiên, vì quá lo lắng nên bé Tấn Lộc có đôi chỗ bị hụt hơi khiến các HLV bật cười.

HLV Dương Khắc Linh rất thích phần bè của các bé, hai ca khúc rất phù hợp với chất giọng của ba bé và khó để lựa chọn bé nào đi tiếp. HLV Phạm Quỳnh Anh khen ngợi bản phối rất hay và "không hổ danh là Dương Cầm", cô cũng thích sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh của Khánh Vy, còn Tấn Lộc vì hơi run nên bị hụt hơi, đây là tiết mục có dấu ấn HLV rõ nét.

HLV Ali Hoàng Dương cho rằng ba bé có cảm âm rất tốt, xử lý mượt mà, cô cũng không biết lựa chọn ai đi tiếp. HLV Hương Giang chia sẻ, Khánh Vy trong lúc luyện tập thì kém nhất vì luôn hát sai, Tấn Lộc vỡ giọng nhưng lại tập luyện và tiếp thu rất nhanh. Và kết quả, cặp HLV quyết định lựa chọn Khánh Vy đi tiếp vào vòng trong và chia tay với hai bé còn lại.

Tuy nhiên, trong giây phút chia tay thì HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đã bấm cướp và giúp hai bé có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Điều này đã khiến Hương Giang rưng rưng nước mắt vì xúc động.

Tiếp đến là team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương là ba bé Thảo Lam - Khánh An - Kim Anh qua ca khúc "Cún yêu" của ca sĩ Lương Bích Hữu. Xuất hiện trên sân khấu, ba nàng công chúa xinh đẹp đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng khi làm mới một ca khúc gắn liền với thế hệ 8x - 9x. Đặc biệt, cách hát mới mẻ cùng phong cách trình diễn cuốn hút, nhẹ nhàng và tràn đầy cảm xúc đã khiến khán giả không khỏi thổn thức, các HLV cũng chìm đắm vào tiết mục và Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương còn nhún nhảy "tưng bừng" trên ghế nóng.

Thảo Lam - Khánh An - Kim Anh

HLV Phạm Quỳnh Anh thổn thức khi nhớ đến người bạn thân Lương Bích Hữu, nhưng đã được làm mới lại rất đáng yêu. HLV Hương Giang chia sẻ "Cô Hương rất giỏi trong việc đưa các ca khúc về động vật trở nên sinh động", cô khen ngợi mỗi bé đều có màu giọng rất đặc biệt, Khánh An hát chắc chắn như người lớn, Kim Anh hát tình cảm và có thể trở thành ngôi sao nhưng trong khuôn khổ cuộc thi cô nghiêng về thí sinh Khánh An. Và kết quả, Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đã quyết định lựa chọn Khánh An đi tiếp.

Tiếp đến là team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh với bộ ba Bình An - Sở Hân - Quỳnh Anh với mashup "Nỗi buồn mẹ tôi - Mẹ ơi đừng bỏ con". Xuất hiện trên sân khấu, Sở Hân khiến các HLV phải thích thú vì ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn của mình. Ba bé đã hoà quyện và mang đến một màn trình diễn lấy nước mắt người nghe. Từng câu hát ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe, ba bé đã tạo nên một màn trình diễn cảm xúc nhất tại vòng Đối đầu năm nay.

Bình An - Sở Hân - Quỳnh Anh

HLV Lưu Thiên Hương chia sẻ rất ấn tượng với cô bé Sở Hân và hát không phô một nốt nào. Hương Giang rất thích phần dàn dựng sân khấu và thấy được Quỳnh Anh chiếm được ưu thế nhất trong ba bé. HLV Ali Hoàng Dương cảm nhận 3 bé có giọng hát rất hay và thích cô bé Bảo Hân nhất.

Riêng HLV Phạm Quỳnh Anh cũng rớt nước mắt khi nói về các học trò của mình, Sở Hân nhỏ xíu lại chưa biết chữ nhưng lại cố gắng rất nhiều so với hai chị, Bình An lại khiến Phạm Quỳnh Anh bật khóc lớn hơn khi hai bố con cũng ngày nào từ Long Thành lên TP.HCM để tập luyện, bố luôn hỗ trợ hết mình cho Bình An, cô bé Quỳnh Anh lại có phong độ ổn định, và cô rất trăn trở trong việc đưa ra quyết định. Và kết quả, cặp HLV quyết định lựa chọn bé Quỳnh Anh đi tiếp.

Tập 8 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 vòng Thách đấu sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 7/9 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.