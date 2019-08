Hương Giang ôm mặt khóc nức nở trên sân khấu Giọng hát Việt nhí

Tập 5 "Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình tối 17/8. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng Đối đầu, các thí sinh bước vào cuộc chiến loại đầy cam go. Tham gia cố vấn cho đội của Team Hương Giang - Dương Cầm là nữ ca sĩ Bảo Lan, cố vấn đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh là Soobin Hoàng Sơn, cố vấn cho đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương là nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là nhóm thứ hai của team Hương Giang - Dương Cầm gồm ba bé Nguyễn Ngọc Ánh - Chấn Quốc - Bùi Ngọc Ánh được cặp HLV nhận xét là rất mạnh của đội với bản mashup "Cánh hoa tàn - Chị tôi".

Nguyễn Ngọc Ánh - Chấn Quốc - Bùi Ngọc Ánh

Xuất hiện trên sân khấu, cả ba bé đã mang đến một tiết mục lắng đọng, giọng hát nội lực và dày cảm xúc thật sự đã chạm vào lòng của khán giả, các HLV cũng chìm đắm trong một không gian âm nhạc du dương. Đặc biệt, HLV Hương Giang đã ôm mặt khóc nức nở trên sân khấu vì xúc động và thương các học trò khi phải tự tay loại đi 1 trong 3 thí sinh.

Kết thúc phần trình diễn, Hương Giang nghẹn ngào chia sẻ: "Xin lỗi, cô không thể giữ được cảm xúc, vì các con hát quá hay, các con càng hát, cô càng khó xử và không kiếm chế được cảm xúc của mình, cô tự hào về các con". HLV Lưu Thiên Hương cũng rời ghế nóng sang ôm và an ủi HLV Hương Giang.

HLV Phạm Quỳnh Anh cho biết, cả ba bé như những nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu, đây không phải là thiếu nhi mà giống như các em có sự trải nghiệm rất nhiều và kết quả mang lại sự tự hào cho HLV của mình. Dương Khắc Linh cho biết ba bé như những người lớn thu nhỏ, các con hát làm chú nổi da gà và không ai muốn phải chia tay các con. HLV Ali Hoàng Dương cho biết đây là một ca khúc mà bản thân anh cũng phải nghiên cứu kỹ trước khi hát và hôm nay các bé làm rất tốt.

Hương Giang bộc bạch, trong chương trình cô không chỉ dạy âm nhạc mà còn là sự cảm thông, ngay từ lúc nhỏ đã biết cảm thông với người khác sẽ là những người có ích cho xã hội. Và kết quả, Hương Giang - Dương Cầm đã chọn Trấn Quốc đi tiếp vì hôm nay đã có những giây phút rất thăng hoa. Hương Giang, Dương Cầm cũng lên sân khấu chia sẻ cùng các thí sinh, cả hai tiếp tục rớt những giọt nước mắt vì phải chia tay với học trò, khoảnh khắc này khiến toàn bộ sân khấu lắng đọng.

Tuy nhiên, Hương Giang - Dương Cầm đã quyết định bấm nút cứu và vào tận hậu trường để cứu thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh, cô cũng hứa sẽ là người đồng hành cùng thí sinh bị loại là Bùi Ngọc Ánh trên chặng đường phía trước.

Team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh với tên gọi là "chiến binh cầu vồng" cùng 3 bé Quang Vũ - Nguyễn Xuân - Đức Khôi đối đầu với nhau qua ca khúc tiếng Anh được viết lời lại cho phù hợp với các bé. Tham gia cố vấn cho các bé chính là nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, cả ba thí sinh rất phấn khích trước sự có mặt của thần tượng.

Quang Vũ - Nguyễn Xuân - Đức Khôi

Xuất hiện trên sân khấu, ba thí sinh đã mang đến một phần trình diễn ấn tượng khi không chỉ hát tiếng Anh cực chuẩn và còn bắn rap cực chất khiến các HLV nhún nhảy theo. Một màn trình diễn hoàn hảo và để lại ấn tượng mạnh mẽ khiến 6 HLV rời nghế nóng nhảy múa tưng bừng.

HLV Hương Giang chia sẻ, cô cảm thấy các thí sinh hát rất thoải mái và không có bất cứ áp lực gì. HLV Dương Cầm tiếc nuối vì mong các bé hát nhiều hơn rap, và các bé hát đã truyền tải được năng lượng tuyệt vời. HLV Phạm Quỳnh Anh cho rằng đây là hành trình đi tìm và khám phá bản thân của ba thí sinh khi lần đầu tiên hát rap. Dương Khắc Linh cảm thấy rất hài lòng về tiết mục của học trò. Và kết quả, Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh lựa chọn Đức Khôi đi tiếp.

Team Hương Giang - Dương Cầm với màn đối đầu của ba bé Gia Hân - Trâm Anh - Tố Uyên cùng bản mashup "Tôi là một ngôi sao - Khát khao tôi - ABC you and me". Xuất hiện trên sân khấu, team Hương Giang gây ấn tượng khi diện trang phục màu vàng lấp lánh. Ba ca khúc cũng được kết hợp một cách đặc biệt qua giọng hát truyền cảm và mang màu sắc riêng của từng thí sinh. Không chỉ khoe chất giọng, cả ba bé còn bè phối với nhau một cách nhịp nhàng và khoe vũ đạo tươi vui, năng lượng trên sân khấu và còn lôi kéo các HLV rời ghế nóng và cùng nhau nhảy múa.

Gia Hân - Trâm Anh - Tố Uyên

HLV Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, đây là tiết mục rất sôi động, cô khen bé Trâm Anh có giọng hát chắc chắn, cá tính và cách tạo dáng khi hát rất giống Hương Giang. HLV Ali Hoàng Dương chia sẻ anh "siêu thích" tiết mục này và ai cũng có điểm nổi bật riêng. Hương Giang cho biết, ở trong đội cả ba bé có nhiều hạn chế về giọng hát và hôm nay đã khắc phục được, ba chất giọng cùng cộng hưởng với nhau đã tạo nên thành công. Và kết quả, Dương Cầm - Hương Giang quyết định chọn Trâm Anh đi tiếp.

Team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương mở màn với bộ ba Kim Jea Bin - Ngọc Nhi - Thành Nhân cùng ca khúc mang tên "Con ếch con" theo một phong cách hoàn toàn mới.

Kim Jea Bin - Ngọc Nhi - Thành Nhân

Xuất hiện trên sân khấu, ba "chú ếch con" đã mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng đầy cảm xúc, tuy nhiên phần sau lại vô cùng sôi động và máu lửa trên sân khấu và khiến khán giả không thể ngồi yên. Giọng hát của mỗi bé lại mang một màu sắc khác nhau nhưng khi hòa quyện lại mang đến một màu sắc mới lạ, bản phối mới của Lưu Thiên Hương đã giúp học trò tỏa sáng và tạo ấn tượng mạnh mẽ.

HLV Hương Giang cho biết, đây là một ca khúc rất dễ thương và ba bé đã giúp ca khúc quen thuộc khoác lên mình một chiếc áo mới và ngưỡng mộ trước sự sắp xếp tài tình của HLV Lưu Thiên Hương. HLV Dương Cầm ấn tượng với cậu bé chân trần Thành Nhân, mặc dù nhỏ tuổi nhưng năng lượng và sự điềm tĩnh không thu kém hai anh chị bên cạnh.

HLV Phạm Quỳnh Anh cho biết nhóm có hình ảnh của HLV, dấu ấn của Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương, và tạo nên một phiên bản "Chú ếch con" hoàn toàn khác biệt. Kết quả, HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương quyết định lựa chọn bé Thành Nhân đi tiếp.

Và điều đặc biệt đầu tiên của vòng Đối đầu đã xảy ra, HLV Hương Giang đã bấm "cướp" hai thí sinh của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương về đội của mình. Đây là món quà mà cô dành tặng hai thí sinh vì đã mang đến một tiết mục rất đặc biệt.

Tập 5 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 24/8 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.