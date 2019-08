Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh bị chặn vì “thiên thần” Linh Đan

Tập 3 "Giọng hát Việt nhí 2019" lên sóng truyền hình tối 3/8 với những màn tranh giành thí sinh vô cùng gây cấn và hài hước. Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là cô bé Vũ Linh Đan - 12 tuổi đến từ Hà Nội. Khác vẻ ngoài rụt rè nhưng Linh Đan lại sở hữu niềm đam mê rất lớn với âm nhạc và quyết tâm chinh phục ước mơ của mình.

Vũ Linh Đan

Xuất hiện trên sân khấu, Linh Đan thể hiện ca khúc "Rise up" và khoe khả năng hát tiếng Anh cực đình với những nốt lên cao khiến các HLV phải nổi da gà. Và lần đầu tiên, sân khấu The Voice kids nổ ra cuộc chiến bấm chặn khi đội Hương Giang - Dương Cầm và đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đều cùng nhau bấm chặn Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh. Điều này khiến đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh "đứng hình" vì không còn quyền phá chặn.

Ali Hoàng Dương chia sẻ những nốt gió của Linh Đan khiến anh phải say đắm và tim đập thình thịnh. Lưu Thiên Hương cho rằng Linh Đan là thí sinh hát tiếng anh thuyết phục nhất từ đầu chương trình đến giờ. Hương Giang cho biết, mình phải lách qua khe chặn để bấm chọn và khi quay lại cảm nhận được nhiều sự đồng cảm trong giọng hát của cô bé và tuyên bố sẽ đưa cô bé đi theo con đường nghệ thuật của mình. Và kết quả, Linh Đan đã quyết định về đội của Hương Giang - Dương Cầm khiến hai đội còn lại phải tiết nuối.

Mở màn chương trình là thí sinh Lương Trương Quỳnh Anh với ca khúc "Điệu buồn phương Nam". Là con nhà nòi khi có bố theo nghề Cải lương, Quỳnh Anh đã mang đến một tiết mục vô cùng ấn tượng. Giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn của Quỳnh Anh đã ngay lập tức chiếm được tình cảm của khán giả. Đặc biệt, cô bé cũng thể hiện đoạn cải lương khiến cả trường quay như tan chảy và chinh phục được Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Lương Trương Quỳnh Anh

Võ Nguyên Ngọc Nhi, 10 tuổi đến từ TP.HCM thể hiện ca khúc "Rock Sài Gòn", một tiết mục sôi động "đốt nóng" toàn bộ sân khấu. Phong cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút cũng là điểm cộng giúp Ngọc Nhi ghi điểm trong mắt khán giả và chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Võ Nguyên Ngọc Nhi

Phạm Quỳnh Anh rất hào hứng trước phong cách và giọng hát của Ngọc Nhi, tuy nhiên Ngọc Nhi lại dành tình cảm cho HLV Ali Hoàng Dương. Lúc này, Dương Khắc Linh mong cô bé tạo nên sự bất ngờ trong đêm thi khi lựa chọn về đội của mình. Kết quả, cô vé rock quyết định về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Bùi Ngọc Ánh - 13 tuổi đến từ TP.HCM thể hiện ca khúc "Thơ tình của núi". Ngay từ khi cất tiếng hát đầu tiên giọng hát lảnh lót, trong veo, Ngọc Ánh đã chinh phục được HLV Hương Giang - Dương Cầm. Sau đó, Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh cũng bấm chọn để tranh giành cô bé "vùng núi".

Bùi Ngọc Ánh

Hương Giang cho biết, Ngọc Ánh là một trong số rất ít bé lựa chọn âm nhạc của Tây Bắc đến sân khấu và còn đầu tư về trang phục. Dương Cầm còn tự tin khoe giọng hát để chinh phục cô bé khiến các HLV còn lại liền so sánh với giọng hát "không hay lắm" của Dương Khắc Linh. Và kết quả, cô bé đã về đội Hương Giang - Dương Cầm.

Nguyễn Khánh Vy - 10 tuổi đến từ Nghệ An thể hiện ca khúc "Nghe mưa" và mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng. Giọng hát ngọt ngào của cô bé đã chinh phục được Hương Giang - Dương Cầm và Phạm Quỳnh Anh - Dương khắc Linh.

Nguyễn Khánh Vy

Sau đó, Khánh Vy còn thể hiện một câu dân ca ví khiến cả trường quay vỗ tay. Dương Cầm khuyên cô bé về đội của mình đây là sở trường. Phạm Quỳnh Anh hy vọng Khánh Vy về đội của mình để trở thành một giọng ca Nghệ An trong trẻo ở trong đội. Hương Giang cho rằng ca khúc này rất khó thể hiện và cô bé thể hiện rất tốt và mong Khánh Vy về đội của mình. Và kết quả, Khánh Vy lựa chọn về đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Vương Hồng Thúy - 10 tuổi đến từ Hà Nội thể hiện ca khúc "Đi đâu để thấy hoa bay" - một ca khúc có ý nghĩa về gia đình. Bằng giọng hát truyền cảm và dạt dào cảm xúc, ngay câu hát đầu tiên đã chinh phục được Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, sau đó hai đội còn lại cũng bấm chọn để quay lại, tuy nhiên đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh đã bị Lưu Thiên Hương bấm chặn.

Vương Hồng Thúy

Lưu Thiên Hương dành lời khen cho giọng hát của Hồng Thúy, cô ngồi lắng nghe đôi khi nín thở vì quá thuyết phục và làm bốn mùa mới thấy một thí sinh luyến láy rất lạ và đây là giọng ca hát được rất nhiều dòng nhạc. Hồng Thúy cho biết mình rất thích đội vương miện vì nó láp lánh rất đẹp, lúc này Phạm Quỳnh Anh đã mang lên sân khấu một chiếc vương miện "siêu to" để chiêu dụ Hồng Thúy và khiến cả trường quay bật cười. Và kết quả, cô bé 10 tuổi đã quyết định phá chặn về đội của Dương Khắc Linh và Phạm Quỳnh Anh.

Lê Ngọc Thảo Lam - 11 tuổi đến từ TP.HCM thể hiện ca khúc "Vẽ". Giọng hát khỏe và phong cách trình diễn tự tin, chuyên nghiệp của cô bé đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả và chinh phục được HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương. Quay ghế lại, Lưu Thiên Hương rất vui nhận ra được thí sinh đã từng thi ở mùa trước và bất ngờ vì sự tiến bộ trong giọng hát.

Lê Ngọc Thảo Lam

Đào Thái Bình An - 12 tuổi từ Đồng Nai là một cô bé năng động, ham học hỏi và đặc biệt là rất thích yêu âm nhạc. Đến với sân khấu, Bình An thể hiện ca khúc "Biển hát chiều nay", giọng hát ngọt lịm và cảm xúc đã mang đến một không gian lắng động. Giọng hát của Bình An đã chinh phục được Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Hương Giang - Dương Cầm ở những câu hát cuối cùng.

Đào Thái Bình An

HLV Dương Cầm nhận ra cô bé có học thanh nhạc nên xử lý ca khúc rất tốt. Dương Khắc Linh chia sẻ Bình An có được sự tự tin và điều này rất quan trọng. Lưu Thiên Hương cho rằng cô bé làm thỏa lòng sự mong chờ của các HLV. Và kết quả, Bình An đã về đội của Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Tập 4 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019" sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 10/8 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.