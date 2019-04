Giọng hát Việt: Tuấn Hưng bị chặn trong “cuộc chiến” giành cô gái diva

Tập 2 The Voice - Giọng hát Việt 2019 đã lên sóng truyền hình tối 22/4, tiếp tục mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc với những giọng ca vô cùng tài năng. Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là cô nàng Diệu Ngọc Bích Trâm, 19 tuổi đến từ Hà Nội. Không khó để nhận ra cô từng là thành viên của nhóm BBQ trong cuộc thi X-Factor.

Diệu Ngọc Bích Trâm

Từng có ngoại hình mũm mĩm nhưng Bích Trâm đã quyết tâm giảm cân để thay đổi ngoại hình và đến với cuộc thi. Xuất hiện trên sân khấu, cô thể hiện ca khúc "I'll never love again" và "thiêu đốt" toàn bộ sân khấu bởi giọng hát truyền cảm, nội lực như “diva” và phong cách trình diễn rất tự tin. 4 HLV đều bấm nút chọn và HLV Thanh Hà đã bấm chặn HLV Tuấn Hưng.

HLV Tuấn Hưng cho rằng anh quá bất ngờ vì mình bị chặn và không có cơ hội làm việc với thí sinh cùng quê. HLV Tuấn Ngọc cho rằng giọng hát không có điểm chê và rất hoàn hảo. Và khi hỏi ước mơ của mình là gì thì Bích Trâm trả lời "ước được đứng trên sân khấu cùng chị Thanh Hà" thì nữ HLV đã hào hứng la lớn và kết quả có được một cô gái 4 chọn về đội của mình.

Mở màn chương trình là thí sinh Layla đến từ Hà Nội với ca khúc "Without me". Vừa xuất hiện trên sân khấu, cô gái đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ trong bộ trang phục màu đen. Với chất giọng ấm và khàn khi hát kết hợp phong cách trình diễn tự tin và lôi cuốn đã chinh phục HLV Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc, HLV Hồ Hoài Anh còn chủ động bấm nút chọn giùm Thanh Hà khiến cô bất ngờ không kịp trở tay trên ghế nóng. Đặc biệt, cái tên Layla theo cô giải thích là màn đêm, một điều gì đó bí hiểm, huyền bí.

Layla

Kết thúc phần trình diễn, HLV Tuấn Hưng hy vọng sẽ được song ca cùng thí sinh vì cách truyền lửa qua giọng hát khiến anh rất phấn khích. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng đây là nhân tố xứng đáng có được 4 chọn và nụ cười của cô gái rất bí hiểm, anh cũng khuyên Layla nên ít cười lại để cho thấy sự huyền bí nhiều hơn. HLV Tuấn Ngọc cho rằng ai cũng có thể giúp được cô gái này nhưng không biết cách làm sao để "chiêu dụ" được. Và kết quả, cô gái trẻ tuổi quyết định về đội của HLV Tuấn Ngọc.

Nhóm Inno thể hiện mashup "Say tình - Bùa yêu", 3 chàng trai đã mang đến một tiết mục với hai phong cách khác nhau. Nếu phần đầu dẫn người nghe vào giai điệu nhẹ nhàng của "Say tình" thì phần 2 lại sôi động, máu lửa với "Bùa yêu". Cách phối hợp nhịp nhàng cùng sự giọng hát xử lý tinh tế, hiện đại của 3 chàng trai đã chinh phục được HLV Thanh Hà, cô còn lên sân khấu phụ hòa cùng các học trò của mình.

Nhóm Inno

Văn Võ Ngọc Nhân (Bo Bắp) từng được biết đến là VJ và diễn viên, mang niềm đam mê với ca hát, chàng trai đã quyết tâm học hỏi và đến với cuộc thi The Voice. Ngọc Nhân thể hiện ca khúc "Anh đang ở đâu đấy anh" ngay từ khi cất tiếng hát đã khiến HLV Tuấn Ngọc bấm chọn. Ngọc Nhân đã mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc, bản hit đình đám của Hương Giang được khoác lên một chiếc áo mới và chinh phục được HLV Tuấn Hưng, tuy nhiên không may mắn Tuấn Ngọc đã kịp thời bấm chặn Tuấn Hưng để có được chàng hoàng tử điển trai này.

Văn Võ Ngọc Nhân (Bo Bắp)

Tuấn Hưng khá bất ngờ khi thấy nút chặn, tuy nhiên anh lại thích ý chí mạnh mẽ của Ngọc Nhân khi đi thi The Voice đến 3 lần. HLV Thanh Hà cho biết nam thí sinh đã lựa chọn một bài hát rất phù hợp và có phong thái của một nghệ sĩ. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ chàng trai có khả năng để trở thành một ca sĩ. Và kết quả, HLV Tuấn Ngọc có thêm một chiến binh tài năng trong đội.

Phan Thị Huỳnh Giao, 20 tuổi hiện là cô giáo đang đi dạy hát cho những bạn nhỏ, mang trong mình niềm đam mê rất lớn với âm nhạc cô gái 20 tuổi quyết định đến với cuộc thi và thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tên "Shallow".

Phan Thị Huỳnh Giao

Cô gái này đã mang đến một không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc và những nốt lên cao đã chinh phục được HLV Tuấn Ngọc. Kết thúc tiết mục, Huỳnh Giao cũng cho biết cô từng bật khóc khi năm trước nghe Gia Nghi học trò Noo Phước Thịnh hát ca khúc "Thăng hoa". HLV Thanh Hà tin rằng HLV Tuấn Ngọc sẽ giúp Huỳnh Giao tỏa sáng trong chương trình.

Thí sinh ngoại quốc David Bryan đến từ nước Anh và là thành viên của nhóm nhạc Hotel FM, anh thể hiện ca khúc "Somebody to love" và đã mang đến một tiết mục vô cùng đặc biệt làm cả sân khấu như bùng nổ với giọng hát chắc khỏe và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Các HLV đều bấm nút chọn và khi quay lại khá bất ngờ khi trên sân khấu là một chàng trai ngoại quốc điển trai. Và càng bất ngờ hơn khi David chia sẻ, anh mới đến Việt Nam chỉ được 3 tháng.

David Bryan

HLV Thanh Hà "chọc ghẹo" chàng trai là khi đến Việt Nam tên David sẽ được gọi là "Da Vịt" khiến khán giả cười nghiêng ngả. Cô cho biết, lúc đầu cứ tưởng là thí sinh Việt nhưng khi quay lại là một chàng trai da trắng với phong cách thể hiện rất tự tin và tràn đầy năng lượng. Các HLV lại càng muốn có được chàng trai này hơn khi anh còn biết hát tiếng Việt và thể hiện ca khúc "Nắm lấy tay anh" của Tuấn Hưng và cũng lựa chọn về đội của nam ca sĩ này trong sự hối tiếc của Tuấn Ngọc và Thanh Hà.

Trần Hằng My một gương mặt đã từng tham gia cuộc thi The Voice Kids 2015, sau một thời gian cô bé đã lớn và quyết tâm chinh phục cuộc thi Giọng hát Việt. Xuất hiện trên sân khấu, Hằng My thể hiện ca khúc "Dangerous Woman", cô bé đã cho người nghe thấy được khả năng hát tiếng Anh chuyên nghiệp và cách trình diễn cuốn hút và hoàn toàn chinh phục 4 HLV bấm chọn.

Trần Hằng My

Kết thúc phần trình diễn, HLV Hồ Hoài Anh rất vui khi nhận ra thí sinh The Voice Kids và không nghĩ rằng Hằng My lại thay đổi quá nhiều và rất vui mừng vì chinh phục được 3 HLV còn lại. HLV Thanh Hà rất thích chất giọng của Hằng My nhưng cô lại lựa chọn về đội Tuấn Hưng.

Thí sinh Phạm Bảo Trân thể hiện ca khúc "New Rules" bản hit đình đám tỷ view của ca sĩ Dua Lipa. Không áp lực khi ca khúc này đã được thể hiện quá thành công bởi chủ nhân của nó nhưng Bảo Trân vẫn thổi vào ca khúc một chiếc áo mới, rất riêng của mình và chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh. Cô gái còn yêu cầu được thử thách hát tiếng Việt và khiến Hồ Hoài Anh vô cùng thích thú.

Phạm Bảo Trân

Nguyễn Hoài Vũ là một chàng trai yêu âm nhạc và từng đăng ký tham gia The Voice suốt 5 mùa nhưng không may mắn phải dừng chân sớm. Xuất hiện trên sân khấu anh thể hiện ca khúc "Careless whisper" và làm cả khán phòng như nổ tung, chất giọng cao vút, máu lửa đã chinh phục 4 HLV bấm chọn, Tuấn Hưng còn lên sân khấu hát cùng nam thí sinh.

Nguyễn Hoài Vũ

HLV Tuấn Ngọc cho biết, người Việt Nam ít ai có chất giọng khàn khàn như Hoài Vũ. HLV Tuấn Hưng rất vui mừng vì Hoài Vũ còn hát tiếng Việt rất tốt. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ anh bấm chọn nhưng biết Tuấn Hưng rất thích giọng ca này thì Hồ Hoài Anh liền cho rằng The Voice đổi vòng Giấu mặt thành vòng "nhường nhau" khiến khán giả bật cười. Tuy nhiên, chàng trai không lựa chọn Tuấn Hưng nhưng lại về chọn đội Thanh Hà.

Thí sinh Nguyễn Thùy Dương, 18 tuổi đến từ Hà Nội thể hiện ca khúc "Sao anh vẫn chờ". Kết thúc phần trình diễn nhưng Thùy Dương vẫn không có HLV nào bấm chọn, HLH Hồ Hoài Anh đã thử thách cô hát ca khúc "Vết mưa" và bấm chọn để giúp Thùy Dương hát tốt hơn.

Nguyễn Thùy Dương

Chàng trai Đinh Nho Khoa, 20 tuổi thể hiện ca khúc "The Sound of Silence", anh mang đến một không gian âm nhạc hiện đại và trẻ trung. HLV Hồ Hoài Anh đã bấm nút chọn vì nhìn thấy được tiềm năng trong giọng hát của chàng trai trẻ tuổi.

Đinh Nho Khoa

Tập 3 The Voice - Giọng hát Việt 2019 sẽ lên sóng vào lúc 21h00 ngày 28/4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.