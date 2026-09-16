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Hai giọng ca Việt được chọn thể hiện phiên bản chính thức “50 năm về sau”

Thứ Tư, 08:40, 16/09/2026
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VOV.VN - Từ bản hit Hoa ngữ từng được biết đến rộng rãi qua giọng hát Hải Lai A Mộc, 50 năm về sau có phiên bản tiếng Việt chính thức với sự thể hiện của Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh, hai nghệ sĩ được các bên sở hữu và quản lý bản quyền lựa chọn.

50 năm về sau là phiên bản Việt của ca khúc Hoa ngữ cùng tên, được nhiều khán giả Việt biết đến qua các bản hát lại, chuyển ngữ và những đoạn nhạc được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các phiên bản này chưa được phát hành chính thức trên cơ sở bản quyền đầy đủ. Mới đây, ca khúc đã hoàn tất các thủ tục bản quyền quốc tế để có phiên bản tiếng Việt chính thức tại Việt Nam.

 

Sau quá trình làm việc giữa các bên liên quan, IC Music - đơn vị quản lý bản quyền tại Việt Nam - cùng đối tác nắm giữ bản quyền gốc tại Trung Quốc đã thống nhất lựa chọn Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh thể hiện phiên bản chuyển ngữ tiếng Việt chính thức. Phần lời Việt do Đặng Thanh Tuyền chắp bút.

hai giong ca viet duoc chon the hien phien ban chinh thuc 50 nam ve sau hinh anh 1
Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh trong MV 50 năm về sau.

Sau khi phiên bản tiếng Việt được công bố và nhận được sự quan tâm của khán giả, Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh tiếp tục ra mắt MV, hoàn thiện phần hình ảnh cho ca khúc.

Nội dung 50 năm về sau hướng đến một tình yêu được xây dựng từ sự đồng hành, sẻ chia và mong muốn cùng nhau đi qua những thay đổi của cuộc đời. Thay vì những lời hứa lớn lao, ca khúc gợi ra những hình dung gần gũi về một mối quan hệ bền lâu, khi sau nhiều năm, người xuất hiện từ những ngày đầu vẫn là người được lựa chọn để cùng bước tiếp.

Tinh thần này cũng được đưa vào phần hình ảnh của MV. Sản phẩm lựa chọn màu sắc lãng mạn, sử dụng không gian, trang phục cùng những hình ảnh mang tính biểu tượng về sự gắn bó để chuyển tải câu chuyện của ca khúc. MV không tập trung xây dựng những nút thắt kịch tính mà chủ yếu khai thác cảm xúc, các khoảnh khắc gần gũi và sự kết nối giữa hai nhân vật.

Điểm đáng chú ý của phiên bản Việt còn nằm ở sự kết hợp giữa hai màu giọng khác biệt của Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh.

Vicky Nhung sở hữu giọng hát cao, sáng, thiên về cách kể chuyện và xử lý mềm mại. Trong khi đó, Chu Thúy Quỳnh tạo dấu ấn bằng chất giọng dày, trầm và giàu nội lực. Sự tương phản giữa hai giọng hát giúp bản song ca có những lớp màu khác nhau nhưng vẫn giữ được sự cân bằng.

hai giong ca viet duoc chon the hien phien ban chinh thuc 50 nam ve sau hinh anh 2

Trong 50 năm về sau, hai ca sĩ luân phiên trao nhau từng câu hát như một cuộc đối thoại. Cách phân chia này giúp mỗi người có không gian thể hiện màu sắc riêng, đồng thời cùng hướng đến câu chuyện chung về tình yêu và sự đồng hành mà ca khúc muốn truyền tải.

Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trên sân khấu và trong các sản phẩm song ca trước đó. Với 50 năm về sau, sự khác biệt về màu giọng và cách thể hiện tiếp tục được khai thác để tạo nên diện mạo riêng cho phiên bản tiếng Việt.

Thông qua ca khúc, hai giọng ca hướng người nghe đến thông điệp giản dị: giá trị của tình yêu không chỉ nằm ở những cảm xúc của ngày bắt đầu, mà còn ở mong muốn tiếp tục đồng hành sau nhiều năm và cùng nhau đi qua những đổi thay của cuộc sống.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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