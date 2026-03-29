Hòa nhạc “Khúc giao mùa” kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng

Tối 29/3, tại Công viên APEC, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt “Danang Concert 2026” với chủ đề “Khúc giao mùa” chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2026). Chương trình được tổ chức ngoài trời thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

“Khúc giao mùa” thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng trong dòng chảy thời gian - nơi truyền thống và hiện đại giao thoa, nơi âm nhạc trở thành cầu nối cảm xúc giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Xuyên suốt 90 phút, chương trình được dàn dựng với sự kết hợp điêu luyện giữa 36 nhạc công chuyên nghiệp và các nghệ sĩ đến từ 3 miền đất nước, chia làm 3 chương hồi với những sắc thái cảm xúc riêng biệt.

Mở màn chương trình là phần "Thanh âm ngày mới’’ khắc họa khoảnh khắc Đà Nẵng thức giấc - năng động và tràn đầy năng lượng.

Bằng sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa miền Trung và hơi thở đương đại, các bản phối tạo nên một không gian âm nhạc tươi sáng, thể hiện sự chuyển mình từng ngày của "thành phố đáng sống’’.

Phần 2 với chủ đề "Âm nhạc tỏa sáng’’, khán giả được chiêm ngưỡng một bức tranh rực rỡ như ánh mặt trời trên dòng sông Hàn. Các tiết mục tôn vinh sự thăng hoa trong nghệ thuật và niềm tự hào về đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc của Đà Nẵng.

Khép lại chương trình là phần “Hòa nhịp vươn khơi” phác họa những con sóng lớn vươn mình ra đại dương bao la. Đây chính là hình ảnh ẩn dụ cho khát vọng của thành phố Đà Nẵng - một thành phố luôn đề cao tinh thần đoàn kết, ý chí bứt phá và tâm thế chủ động hội nhập quốc tế.

Bạn trẻ Nguyễn Phương Hoa ở thành phố Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc khi được xem chương trình này, em cho biết, được xem chương trình hòa nhạc Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Khúc giao mùa" của Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh cảm thấy đây là chương trình có ý nghĩa rất đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày giải phóng thành phố.

"Chương trình được tổ chức mở ngoài trời như thế này thu hút đông đảo người dân dự. Người dân có cơ hội được tham gia các sự kiện văn hóa gợi mở, có ý nghĩa văn hóa cũng như tinh thần rất lớn đối với người dân", bạn Nguyễn Phương Hoa chia sẻ.

Chương trình hòa nhạc đặc biệt “Khúc giao mùa” được tổ chức với mục đích lan tỏa những thành tựu phát triển của thành phố Đà Nẵng sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Thông qua chương trình góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thẩm mỹ nghệ thuật của người dân và du khách. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố của âm nhạc và nghệ thuật.