Đà Nẵng đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự vỉa hè

Chủ Nhật, 12:07, 29/03/2026
VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Ngày 29/3, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng (29/3/1975 - 29/3/2026), tại phường Hòa Cường và phường Hội An, UBND thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đại diện các lực lượng tham gia hưởng ứng tại lễ phát động

Đợt ra quan này nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 109 của UBND ngày 13/3/2026 cụ thể hóa Chỉ thị này.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được phép lắp đặt biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, vật dụng…trên vỉa hè, lòng đường.

Thành phố kiên quyết không cho tồn tại các điểm chợ cóc, chợ tạm trái quy định trên lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố; Không được treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo, biển hiệu trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh và các công trình hạ tầng khác.

Mục tiêu xuyên suốt thành phố Đà Nẵng chỉ đạo là tạo chuyển biến rõ nét về trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; phấn đấu 100% xã, phường bảo đảm trật tự vỉa hè, môi trường sạch đẹp; hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, trong hoạt động kinh doanh, trong tham gia giao thông và trong ứng xử nơi công cộng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch, xây dựng môi trường sống thuận lợi, an toàn và thân thiện cho người dân và du khách.

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Đợt ra quân này, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền chuyển biến về nhận thức, hành động và phương thức quản lý, tiến tới lập lại trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố. 

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp theo đúng lộ trình. Đô thị trật tự, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của thành phố. 

Cùng với đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, bảo đảm việc triển khai thực hiện Kế hoạch được duy trì liên tục, không “đánh trống bỏ dùi”, đạt được các mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra.

Lực lượng ra quân tuyên truyền người dân kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm vỉa hè

Ngay sau buổi .ễ ra quân, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã tập trung triển khai 3 giai đoạn.  

Giai đoạn 1, tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp  phương tiện trên vỉa hè đúng quy định; tổ chức rà soát, kẻ vạch sơn trên vỉa hè các tuyến đường, sắp xếp các điểm tập kết, thu gom rác thải, chỉnh trang diện mạo đô thị hoàn thành trước 31/3/2026.

Giai đoạn 2, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn thành phố, hoàn thành trước 30/4/2026.

Giai đoạn 3 tiếp tục duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm, đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn trên địa bàn quản lý.

Đình Thiệu/VOV - Miền Trung
Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công

VOV.VN - Gần một năm nay, tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm trụ sở công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính hiện đang bỏ không. Nhiều trụ sở không sử dụng, thiếu người bảo vệ, có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, nguy cơ gây lãng phí tài sản công.

