Hòa nhạc Toyota 2026: Đêm diễn được mong chờ với các tuyệt phẩm âm nhạc Nga

Poster chính thức Hòa nhạc Toyota 2026

Hòa nhạc Toyota: Lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển

Được tổ chức thường niên từ năm 1998, Hòa nhạc Toyota không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là cầu nối đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Trong suốt hành trình ấy, chương trình đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu dành cho âm nhạc hàn lâm, đồng thời tạo cơ hội để khán giả trong nước được thưởng thức những tác phẩm kinh điển dưới sự thể hiện của các nghệ sĩ và dàn nhạc đẳng cấp quốc tế.

Bước sang năm 2026, Hòa nhạc Toyota tiếp tục khẳng định vị thế bằng một chương trình được đầu tư kỹ lưỡng về nghệ thuật với sự góp mặt của nhạc trưởng Honna Tetsuji (Giám đốc Âm nhạc và Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam), cùng nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, một trong những gương mặt tiêu biểu của nền nhạc cổ điển Việt Nam hiện nay.

Hai kiệt tác của âm nhạc lãng mạn Nga hội ngộ trên sân khấu

Dưới sự dẫn dắt của hai nghệ sĩ tài năng, khán giả sẽ được thưởng thức hai kiệt tác bất hủ của nền âm nhạc lãng mạn Nga: Concerto cho piano số 1 cung Si giáng thứ, Op.23 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky và Giao hưởng số 2 Mi thứ, Op.27 của Sergei Rachmaninoff.

Concerto cho piano số 1 của Tchaikovsky từ lâu đã trở thành một trong những bản concerto nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển. Những hợp âm hùng tráng mở đầu, cùng giai điệu giàu cảm xúc đã khiến tác phẩm trở thành biểu tượng của trường phái âm nhạc Nga.

Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn điêu luyện từ nghệ sĩ độc tấu, bản concerto còn là cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa piano và dàn nhạc giao hưởng, tạo nên những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ, từ hào hùng đến lãng mạn, từ dữ dội đến sâu lắng.

Nếu bản concerto của Tchaikovsky là tiếng nói mãnh liệt của cảm xúc thì Giao hưởng số 2 của Sergei Rachmaninoff lại được ví như bản trường ca của nội tâm. Ra đời sau giai đoạn khủng hoảng lớn trong cuộc đời nhà soạn nhạc, tác phẩm mang vẻ đẹp vừa u buồn, sâu lắng nhưng cũng đầy hy vọng.

Bốn chương nhạc mở ra hành trình cảm xúc phong phú, từ những khoảnh khắc trầm mặc đến những đoạn cao trào rực rỡ, đặc biệt nổi tiếng với chương Adagio giàu chất trữ tình, là một trong những giai điệu đẹp nhất của âm nhạc giao hưởng thế giới.

Chính chiều sâu cảm xúc ấy đã giúp Giao hưởng số 2 trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của Rachmaninoff và là minh chứng cho tài năng của ông trong lĩnh vực giao hưởng.

Những nghệ sĩ hàng đầu mang đến đêm hòa nhạc đẳng cấp

Người truyền tải trọn vẹn tinh thần của hai kiệt tác này là nhạc trưởng Honna Tetsuji - người đã gắn bó với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ năm 2009. Ông từng chỉ huy nhiều dàn nhạc danh tiếng trên thế giới, tham gia hàng loạt liên hoan âm nhạc quốc tế và nhận nhiều giải thưởng uy tín tại Nhật Bản, Italy, Hungary cũng như Việt Nam. Với kinh nghiệm dày dặn cùng sự am hiểu sâu sắc về âm nhạc Nga, Honna Tetsuji được kỳ vọng sẽ dẫn dắt dàn nhạc mang đến một đêm diễn đầy cảm xúc, giàu chiều sâu nghệ thuật,

Nhạc trưởng Honna Tetsuji

Đồng hành cùng ông là Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (đơn vị nghệ thuật hàng đầu của cả nước), được thành lập từ năm 1984. Mỗi năm, dàn nhạc thực hiện khoảng 40 chương trình hòa nhạc với kho tàng tiết mục phong phú, từ các tác phẩm cổ điển, lãng mạn đến âm nhạc hiện đại của Việt Nam và thế giới.

Trong nhiều năm qua, dàn nhạc không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn ghi dấu ấn tại nhiều quốc gia thông qua các chuyến lưu diễn quốc tế.

Cùng với đó là sự góp mặt của nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh – gương mặt tài năng của âm nhạc cổ điển Việt Nam, từng giành nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Với kỹ thuật biểu diễn tinh tế cùng phong cách giàu cảm xúc, anh được kỳ vọng sẽ mang đến những phần trình diễn đặc sắc, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của các tác phẩm được giới thiệu trong chương trình.

Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh

Sự kết hợp giữa nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ độc tấu Lưu Đức Anh và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi kỹ thuật biểu diễn bậc thầy hòa quyện cùng cảm xúc âm nhạc.

Đây cũng là sự nỗ lực không ngừng của Hòa nhạc Toyota trong việc nâng cao chất lượng nghệ thuật, đồng thời đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với đông đảo công chúng, kể cả những người lần đầu tiếp cận dòng nhạc hàn lâm.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 23/8 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức.

Vé được bán trực tiếp tại Nhà hát Hồ Gươm từ ngày 20/7/2026, với 3 hạng vé: 800.000 đồng (hạng S); 600.000 đồng (hạng A), 500.000 đồng (hạng B). Hoặc mua trực tiếp qua số hotline: 0965 765 946 / 0913 489 858