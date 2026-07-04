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Sẵn sàng cho đêm hòa nhạc Crescendo bên hồ Hoàn Kiếm

Thứ Bảy, 15:27, 04/07/2026
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VOV.VN - Tối 4/7, chương trình hòa nhạc ngoài trời "Crescendo - Giao hưởng kết nối" sẽ diễn ra tại khu vực Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Trước giờ biểu diễn, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc giao hưởng đẳng cấp giữa lòng Thủ đô.

Đến nay, công tác chuẩn bị đang được Ban Tổ chức khẩn trương hoàn thiện. Các nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất đã tiến hành tổng duyệt, rà soát toàn bộ các hạng mục sân khấu, âm thanh, ánh sáng và nội dung biểu diễn.

Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức.

Đây là một trong những điểm nhấn của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026, đưa âm nhạc giao hưởng đến với không gian mở ngay bên hồ Hoàn Kiếm - trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô.

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Các nghệ sĩ và Ban Tổ chức tổng duyệt trước giờ diễn ra chương trình hòa nhạc ngoài trời "Crescendo - Giao hưởng kết nối".

Đêm nhạc quy tụ Crescendo Festival Orchestra cùng nhiều nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và tài năng trẻ đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia. Khán giả sẽ có dịp thưởng thức những phần trình diễn của giáo sư piano người Nhật Bản Rintaro Akamatsu, nhạc trưởng Daniel Park (Hàn Quốc), nhạc trưởng trẻ Dustin Tiêu cùng nhiều nghệ sĩ đến từ Áo, Trung Quốc, Brunei và Việt Nam.

Thông qua sự kiện, Hà Nội tiếp tục khẳng định hình ảnh "Thành phố Vì hòa bình", "Thành phố Sáng tạo", đồng thời quảng bá vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Đêm hòa nhạc "Crescendo - Giao hưởng kết nối" sẽ chính thức diễn ra từ 18h30 đến 20h30 ngày 4/7 tại khu vực Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách.

 

Hải Hà/VOV.VN
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
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